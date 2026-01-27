Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

El nacido en Santiago de Cali, tendrá contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2029 - crédito @VascodaGama/X

La novela en torno al futuro de Marino Hinestroza finalmente llegó al final y el extremo colombiano fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Vasco da Gama, uno de los clubes históricos del fútbol brasileño.

El talentoso atacante de 23 años, que venía de destacarse en Atlético Nacional, firmó contrato hasta diciembre de 2029 y se suma así a una plantilla que busca consolidarse como protagonista en el competitivo Brasileirao y en torneos internacionales.

Marino Hinestroza jugará con la camiseta número 18 en Vasco da Gama

El anuncio se hizo a través de las redes sociales del club carioca, acompañado de un video en el que se vio al jugador luciendo la camiseta negra del Vasco y dejando claro su entusiasmo por afrontar este reto.

Hinestroza, nacido en Santiago de Cali, afrontará su tercer desafío en el exterior tras sus pasos previos por la MLS con Columbus Crew —equipo que aún retenía parte de sus derechos económicos— y por la Liga MX con Pachuca, donde celebró el título del torneo Apertura 2022.

“Soy un jugador al que le gusta ganar, pueden esperar mucho de mí. Tengo mucha confianza y creo que las cosas saldrán muy bien aquí. Ya conozco la liga y estoy listo para demostrar mi nivel”, fueron las palabras del extremo durante su presentación oficial.

El colombiano buscará aprovechar la oportunidad para crecer en una de las ligas más exigentes de Sudamérica y mantener su nombre en la órbita de la selección nacional, especialmente en la antesala de la Copa del Mundo 2026.

La llegada del caleño al Vasco da Gama se dio tras semanas de especulación y negociaciones que incluyeron el interés de Boca Juniors, club que estuvo muy cerca de ficharlo.

Sin embargo, las conversaciones entre el club argentino y el Verdolaga no llegaron a buen puerto, lo que permitió a Vasco adelantarse y cerrar el acuerdo con mayor celeridad.

Los obstáculos que evitaron el traspaso de Hinestroza a Boca Juniors

Marino Hinestroza fue figura de Nacional, donde obtuvo varios títulos con el club paisa - crédito Atlético Nacional

En entrevista con Win Sports, Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, explicó que el proceso de transferencias en el fútbol suele estar lleno de rumores y negociaciones complejas. “A veces nos tildan de lentos, pero es parte de las negociaciones que se van desarrollando”.

El directivo también expresó su incomodidad frente a los rumores que surgieron en Argentina sobre supuestas deudas del club paisa, explicando que se vieron obligados a salir a aclarar la situación para proteger la reputación de la institución.

El dirigente detalló que la negociación con Boca Juniors se extendió por casi un mes y se estancó en temas contractuales fundamentales para Nacional, más allá del precio y la forma de pago.

“En el largo plazo no logramos acuerdos, y ahí fue donde apareció Vasco con una velocidad mayor y que se ajustaba mucho a nuestras pretensiones y visiones que teníamos con Marino”, señaló Arango, reconociendo la agilidad del club brasileño para cerrar la operación.

La espera de Hinestroza con Boca Juniors

El club argentino no llegó a un acuerdo con Nacional luego de un mes de negociaciones - crédito CABJ/EFE

El jugador reconoció que su deseo inicial era jugar en Boca Juniors y que esperó pacientemente una definición. “Siempre estuve firme en la propuesta de Boca hasta cuando llegó Vasco; ahí ya no me tocaba parte”, confesó el extremo.

Hinestroza relató que su familia estuvo con él durante el periodo de incertidumbre, pues llevaba varios días sin entrenar mientras se resolvían los detalles de su transferencia. Finalmente, se mostró satisfecho por el desenlace, agradeciendo a ambos clubes por el acuerdo alcanzado.

En cuanto a los términos económicos, Atlético Nacional tenía el 50% de los derechos deportivos de Hinestroza, mientras que la otra mitad pertenecía al Columbus Crew de la MLS. El club colombiano vendió el 30% en esta operación y mantiene el 20% restante, asegurando así una participación en caso de una futura venta del jugador.