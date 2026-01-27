Deportes

Gianni Infantino sorprendido con la expectativa por el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Como 30 millones de personas quieren ir”

El partido de la fecha 3 del grupo K en la Copa Mundial de la FIFA será el reencuentro de Cristiano Ronaldo con James Rodríguez, leyendas de sus respectivas selecciones y de la historia reciente del Real Madrid

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, compañeros y amigos en el Real Madrid, se reencontrarán en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

“La locura por el partido Colombia-Portugal es única. Todo el mundo en Colombia quiere ir a ese partido”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al comentar la magnitud del fervor que ha despertado este encuentro del Mundial 2026.

El dirigente no ocultó el asombro ante la magnitud del fenómeno: “Como 30 millones de personas quieren ir a este partido… es espectacular. Es algo increíble y la verdad, lo vamos a disfrutar”, declaró al Gol Caracol durante el homenaje a Alejandro Domíguez por los 10 años en la presidencia de la Conmebol.

Las palabras de Infantino llegaron en medio de la ola de solicitudes de entradas que ha superado cualquier antecedente en la historia del torneo. “Las demandas que tenemos para las entradas, los boletos, los billetes por los partidos son increíbles”, subrayó el presidente del máximo organismo del fútbol mundial.

Gianni Infantino durante el evento por los 10 años de la presidencia de Alejandro Domínguez - crédito Cesar Olmedo/REUTERS

La FIFA reportó que recibió más de quinientos millones de pedidos para los 104 partidos de la cita mundialista, una cifra sin precedentes que refleja el interés global por el campeonato.

Colombia figura entre los países que más solicitudes realizaron, solo superada en volumen por los tres anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— y acompañada por Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal y Argentina. Este fenómeno coloca a Colombia en el centro de la conversación futbolística internacional, como uno de los países con mayor movilización de aficionados.

El partido entre Colombia y Portugal se celebrará en Miami el próximo 27 de junio, correspondiente al grupo K del torneo. La ciudad se prepara para recibir una de las jornadas más esperadas, en la que la expectativa ha superado incluso a la final, prevista para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey. “El mundo se va a parar durante treinta y nueve días”, expresó Infantino al referirse al impacto del evento.

La demanda de entradas para este partido ha rebasado la registrada por la final y por encuentros tradicionalmente atractivos como México-Corea del Sur, que se disputará en Guadalajara el 18 de junio. La fiebre por el choque entre Colombia y Portugal ha sido tal que ha desplazado a la propia definición del título como el partido más solicitado, un hecho que marca tendencia en la historia de los mundiales.

Estos son los precios de la boletería para los partidos de Colombia en el Mundial 2026

Luis Díaz y Bruno Fernandes son dos de las figuras de las selecciones de Colombia y Portugal - crédito FCF y selección de Portugal

Los precios oficiales de las entradas para el partido entre Colombia y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya están disponibles en la plataforma oficial de la FIFA, con un valor máximo de USD700 por boleto para el encuentro que se disputará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Estados Unidos.

La FIFA estableció que las entradas para la final en el MetLife Stadium de Nueva York serán las más costosas del torneo, con valores que oscilan entre USD 8.680 y USD 4.185.

Para adquirir tickets, los aficionados deben completar su registro en la plataforma de boletos, elegir el partido y la categoría de la tribuna, y luego esperar el resultado del sorteo. Si resultan seleccionados, el monto se deduce automáticamente de la cuenta bancaria registrada.

Estos son los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Quienes soliciten boletos durante esta tercera etapa pueden optar por hasta cuatro entradas para cualquier encuentro de la fase de grupos o ronda final. Los boletos para personas con movilidad reducida y sus acompañantes tienen los mismos precios que los generales.

En el debut de Colombia ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, los precios van desde USD 220 a USD 600. El segundo partido, contra el ganador del repechaje internacional (entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), tendrá los valores más bajos, que oscilan entre 690.000 y 1.900.000 pesos colombianos.

