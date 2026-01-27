Estas son las condiciones que pide James Rodríguez para jugar en Millonarios o cualquier otro equipo de Colombia

James Rodríguez lidera a la selección Colombia en su preparación para el amistoso ante Nueva Zelanda en Florida - crédito FCF

El eventual arribo de James Rodríguez a Millonarios FC se ha convertido en una de las posibilidades más comentadas del fútbol nacional. Su incorporación, junto a la de Falcao García, sería reconocida como uno de los traspasos de mayor peso en la historia del campeonato local.

Según detalló César Augusto Londoño en El Pulso del Fútbol, el principal obstáculo no radica en el aspecto económico, sino en un conjunto de condiciones impuestas por el volante cucuteño, que incluyen la oportunidad de competir a alto nivel de cara al próximo Mundial, el manejo profesional de sus cargas físicas para evitar recaídas en la lesión del sóleo y la garantía de seguridad y calidad de vida en su entorno diario.

De acuerdo con la información compartida en el programa, Londoño consideró que la opción de que James llegue a Millonarios es compleja, aunque no imposible.

El periodista evaluó: “Yo le doy un 20% de probabilidades para que venga a Colombia”, reflejando la dificultad de la negociación pero sin descartarla completamente. Indicó además que, aunque no existe una oferta formal del club bogotano, sí han manifestado su disposición para recibirlo: “Lo que dice Millonarios es que el problema no es de plata y si él quiere venir, acá se recibe”.

El último partido de James Rodríguez fue con la selección Colombia el 19 de noviembre, desde entonces son dos meses sin competencia - crédito FCF

Actualmente, James Rodríguez permanece en Medellín, donde sostiene rutinas de entrenamiento individual bajo la supervisión de Daniel Acosta. César Augusto Londoño explicó en El Pulso del Fútbol que nunca existió propuesta alguna por parte de Atlético Nacional y que el futbolista tampoco ha mostrado interés en integrarse a las sesiones de ese club. Destacó la disciplina del jugador en su preparación, pese a que no se trata de la misma exigencia que supone entrenar con un plantel profesional.

Respecto al entorno cercano de Rodríguez, la gestión de su carrera continúa en manos de Jorge Mendes, responsable de definir sus destinos profesionales. A su lado se mantienen dos personas clave: Andrés Rubio, su tío materno, y Fabricio Vargas, amigo personal, quienes lo acompañan y asesoran permanentemente en sus decisiones.

El entorno internacional también muestra interés por el ‘10’ de la selección nacional. Según información del medio, James ya recibió una oferta del fútbol de Ecuador, donde le propusieron un salario de 3 millones de dólares (aproximadamente $11.817 millones de pesos colombianos) por temporada. Además, existen propuestas avanzadas desde Estados Unidos, con la MLS posicionándose como uno de los mercados con mayor capacidad para cumplir las expectativas y exigencias del jugador.

James Rodríguez volvió a figurar con la selección Colombia, pese a que no tiene club para 2026 - crédito FCF

En cuanto a las razones que incidirían en la posible llegada de James Rodríguez a la liga colombiana, el propio futbolista estableció tres condiciones específicas: “La primera es la competitividad, que tenga una certeza, una seguridad de poder competir y llegar bien al Mundial; la segunda es el manejo de cargas. Todos sabemos que debe cuidar una lesión de sóleo, que no lo ha vuelto a molestar, pero el manejo de cargas es fundamental; el tercer punto, que creo es el más complicado, es el de condición de vida por temas de seguridad, las canchas”, puntualizó Londoño en su intervención.

Finalmente, el periodista insistió en que, a pesar de la dificultad inherente a la negociación, ya existen contactos y un sondeo inicial. Reiteró: “No cierro la puerta. Por lo que he podido establecer de las dos partes, a pesar de que es muy difícil, no descarto la opción de Millonarios”, según sus conclusiones en el programa.

James Rodríguez tendría la oportunidad de continuar en el fútbol mexicano para 2026, luego de su salida de León por no renovar contrato - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El aspecto económico ocupa el centro de la negociación. Durante su etapa en León de México, James Rodríguez percibió un salario cercano a USD 5 millones anuales, considerada una de las remuneraciones más mayores de la liga mexicana en 2025. Según detalló el medio Valora Analitik, el futbolista también recibía adicionales USD 2 millones al año en bonos, cifra que aumentaba de forma significativa la carga financiera para el club mexicano, el cual incluso asumió el pago de la rescisión de su contrato con Rayo Vallecano. Ningún club de la Liga BetPlay había explorado operaciones de tal magnitud antes.

Para igualar el salario que James Rodríguez obtenía en León, Millonarios tendría que disponer de una base mensual no inferior a 2.000 millones de pesos. Esta suma excluye premios o incentivos adicionales y representa una exigencia inédita para el panorama local. De obtener acuerdos de patrocinio equivalentes, la operación rivalizaría con la llegada de otras figuras colombianas del exterior, como Juan Fernando Quintero al América o Luis Fernando Muriel al Junior, donde la participación de empresas fue determinante para cristalizar los fichajes.