El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias

Atlético Nacional atraviesa un inicio de semestre atípico en la Liga BetPlay 2026, luego de que el compromiso ante Jaguares, correspondiente a la segunda fecha, fuera aplazado por el “incumplimiento en la entrega del estadio Atanasio Girardot por parte del organizador del evento”, según informó la Dimayor.

Este contratiempo, ajeno a la planificación deportiva del club, obligó al equipo dirigido por Diego Arias a ajustar su calendario y centrar los esfuerzos en la preparación de los próximos retos locales e internacionales.

El plantel Verdolaga mantiene el foco en un semestre cargado de desafíos, con la Copa Sudamericana como principal objetivo internacional. El sorteo determinó que Nacional enfrentará a Millonarios a principios de marzo, en un duelo que ha generado gran expectativa entre la hinchada y que será termómetro de la ambición del club en la escena continental.

En entrevista con Win Sports, el presidente Sebastián Arango reveló detalles sobre el proceso interno que llevó a la ratificación de Diego Arias como entrenador.

El directivo reconoció que, antes de confirmar la continuidad del técnico, la institución sostuvo conversaciones con varios estrategas de renombre, incluidos Reinaldo Rueda, campeón de Libertadores y referente histórico del club, así como Leonel Álvarez y técnicos de Argentina y España.

“Estuvieron dentro del plan inicial que tuvimos cuando se tomó la decisión del cambio. Las conocía a Diego, las comunicábamos nosotros tranquilamente porque era el plan y él estaba ratificado hasta diciembre”, explicó Arango, pero por cosas deportivas no lograron acordarse para la llegada al banquillo de los candidatos en carpeta.

El presidente agregó que mantuvo diálogos directos con Reinaldo Rueda en septiembre y octubre, cuando el vallecaucano aún era seleccionador de Honduras y buscaba la clasificación al mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la coyuntura impidió concretar su regreso a Nacional y, tras la reciente salida de Rueda del banquillo hondureño, las puertas para futuras conversaciones no están cerradas, aunque por ahora la dirección técnica continúa en manos de Arias.

La situación de David Ospina y su posible continuidad

Uno de los temas que más interés genera en el entorno de Atlético Nacional es el futuro de David Ospina. El experimentado guardameta, ídolo del club, se ha consolidado como una de las figuras del equipo en su regreso al Atanasio Girardot.

Los rumores sobre una eventual convocatoria a la selección Colombia para el Mundial 2026, o incluso un posible retiro o cambio de club, han alimentado la conversación entre aficionados y medios de comunicación.

Arango fue enfático sobre el futuro del paisa: “Habrá que preguntárselo a David, porque acá lo queremos, agradecemos y valoramos mucho. Afortunadamente han salido más cosas de las que planeamos”. Desde su retorno, el nacido en Itagüí ha sido clave en la consecución de dos Copas Colombia, una Superliga y una Liga BetPlay, confirmando su vigencia, liderazgo dentro y fuera del campo.

El proyecto de Nacional para la Copa Sudamericana

El enfoque internacional es prioritario para la directiva. Tras la consagración en la Copa BetPlay en 2025, indicó que buscan ser campeones de la Copa Sudamericana: “Nuestro objetivo depende de muchas cosas en el fútbol, pero estamos mentalizados para esto”.

En este mercado de pases, el club optó por una estrategia de refuerzos puntuales y renovaciones clave. Destacan las incorporaciones de Milton Casco, ex River Plate; Eduard Bello, internacional venezolano; Nicolás Rodríguez, procedente de la MLS, y Kevin Cataño, portero juvenil con proyección.

El movimiento más celebrado por la hinchada ha sido la continuidad de Alfredo Morelos, delantero por el que el elenco paisa adquirió la totalidad de los derechos deportivos y firmó por tres temporadas más.