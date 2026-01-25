La Superintendencia de Sociedades vuelve a intervenir en el fútbol colombiano con Pereira: así le fue en otros clubes

La Superintendencia de Sociedades sometió al Deportivo Pereira al máximo grado de supervisión, tras detectar graves irregularidades jurídicas, contables y administrativas- crédito Cristian Bayona/Colprensa / Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades ha intervenido a varios clubes de fútbol colombiano ante graves problemas financieros, buscando salvaguardar su viabilidad deportiva y operativa, en medio de crisis que provocan deudas salariales, líos administrativos y dificultades para afrontar el campeonato profesional.

El proceso de reorganización empresarial, dispuesto por la Ley 1116 de 2006, otorga protección jurídica a acreedores al tiempo que permite negociar acuerdos de pago y, en numerosos casos, preservar a trabajadores y plantillas. Equipos como el Deportivo Pereira han sido admitidos recientemente en este proceso.

Con respecto a los matecañas, esperan la autorización de la FIFA para que inscriba nuevos jugadores en la plantilla para 2026, pues los problemas económicos provocaron que sufriera una sanción, además de que tampoco juega en su casa porque el estadio Hernán Ramírez Villegas no está disponible.

Las intervenciones forzosas en el fútbol colombiano

La Ley 1116 de 2006 faculta a la Superintendencia a intervenir entidades en cesación de pagos y ordenar la reorganización empresarial. Este marco legal ha sido el principal apoyo para varios equipos, al posibilitar la negociación directa con acreedores. La medida busca combinar la protección de los derechos económicos de trabajadores y acreedores con la supervivencia de los clubes en la competencia profesional.

En enero de 2026, el Deportivo Pereira fue admitido en reorganización empresarial tras comprobarse incumplimientos financieros, entre ellos deudas fiscales y con otros clubes, proveedores y accionistas. El Ministerio del Deporte suspendió su reconocimiento deportivo, mientras la FIFA le prohibió inscribir jugadores hasta saldar salarios pendientes. Rodrigo Tamayo fue designado promotor del proceso por la Superintendencia, encargado de coordinar la reestructuración para asegurar la continuidad del club y la protección de los acreedores.

El Deportivo Pereira F.C. S.A. entró en proceso de reorganización empresarial por decisión de la Superintendencia de Sociedades, que actuó de forma directa tras verificar una situación de cesación de pagos significativa en el club - crédito SIC

El Deportivo Cali afrontó pasivos superiores a $106.000 millones y debió acogerse a la reorganización. El acuerdo con los acreedores fue aprobado en octubre de 2025, estableciendo un plazo de diez años para su cumplimiento. Parte esencial del proceso fue transformar la asociación en sociedad anónima, lo que permitió la llegada de la firma IDC Network, proveniente de Centroamérica, como grupo de inversión. Este capital externo aportó liquidez y actualmente tiene la propiedad de la institución.

La experiencia del Cúcuta Deportivo evidencia tanto desafíos como capacidad de recuperación. El club ingresó en reorganización el 24 de febrero de 2012 y confirmó un acuerdo con acreedores en mayo de 2013. Posteriormente, en 2020, enfrentó la liquidación por reiterados incumplimientos, aunque posteriormente acordó con acreedores la revocatoria de la decisión. Esto hizo posible su regreso a las competencias profesionales en 2022.

Cúcuta Deportivo desapareció del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2020, debido a su crisis financiera, y regresó en 2022 - crédito Dimayor

El Real Cartagena continúa en proceso de reorganización. En 2024, la Superintendencia de Sociedades sancionó a su representante legal por fallos en la administración durante el procedimiento, subrayando que el proceso permanece vigente y bajo control estricto de las autoridades.

Los grandes también sufren

Otros equipos relevantes como Once Caldas S.A., Independiente Santa Fe y América de Cali S.A. también han usado el procedimiento previsto por la Ley 1116 de 2006. En estos casos, si bien algunos detalles no siempre se hacen públicos, la designación de agentes y promotores es común, permitiendo la reestructuración de deudas y la continuidad de las entidades en la liga profesional, según un análisis del medio Futbolred.

Once Caldas sufrió una crisis económica entre 2019 y 2024 que lo tuvo al borde del descenso - crédito Colprensa

En términos generales, la reorganización empresarial ha facilitado que la mayoría de los clubes mantenga su participación en las competencias y haya logrado pactar nuevos términos para sus obligaciones, con la protección de acreedores, trabajadores y la afición como prioridad. Para varios equipos, evolucionar en su figura jurídica o permitir inversión externa resultó determinante para superar crisis y buscar estabilidad en un entorno financiero complejo.