Deportes

Campeón de Copa Libertadores aprobó el posible fichaje de Marino Hinestroza al Vasco da Gama: “Es top”

La expectativa por la definición del futuro del atacante colombiano generó expectativas en el mercado de fichajes a finales de 2025 y comienzos de 2026

Guardar
Felipe Melo habló sobre la
Felipe Melo habló sobre la posible llegada de Marino Hinestroza - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

La posible transferencia de Marino Hinestroza al Vasco da Gama alteró el panorama del mercado de fichajes en Sudamérica, tras confirmarse que el club brasileño presentó una oferta superior a la del Boca Juniors, lo que inclinó la decisión a su favor en negociaciones con Atlético Nacional.

La diferencia de un millón de dólares y el acuerdo por los porcentajes de la ficha resultaron determinantes para que el conjunto de Río de Janeiro incorporara al jugador colombiano, pese a que pocos lo incluían entre las opciones prioritarias para el futbolista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Melo destacó las cualidades del
Melo destacó las cualidades del jugador, diciendo que lo tiene en cuenta desde su paso por Palmeiras - crédito Sebastian Castaneda / REUTERS

El proceso generó expectativas sobre el futuro de Hinestroza, especialmente luego de que el exmediocampista de la Selección de BrasilFelipe Melo se pronunciara públicamente a favor del fichaje.

En su canal de TikTok, en dónde habla sobre los principales movimientos del fútbol brasileño, Melo aseguró que la llegada del atacante caleño estaría muy cerca, y allí explicó sus razones por las cuales considera que es un buen movimiento para el equipo vascaíno: “Todavía no es oficial, pero parece que está muy cerca”.

En dicho mensaje, Felipe Melo —quien coincidió con Hinestroza en el Palmeiras entre 2017 y 2021, periodo durante el cual el colombiano permaneció en la división Sub-20— reflexionó sobre el giro inesperado en el destino del jugador.

“Creo que ya estaba cerrado con el Boca, no pagaron, algo así. Y el Vasco lo consiguió”, relató el exvolante.

Más adelante, Melo elogió las capacidades del nuevo refuerzo colombiano de veintitrés años:

“Un fichaje espectacular para el Vasco. Jugué con él cuando estaba en el Palmeiras, ascendió. Y entrenó varias veces con nosotros en el Palmeiras. Ya demostraba ser un jugador muy bueno. Sobre todo en el contraataque, rápido y fuerte. Es un fichaje a nivel de competiciones como la Libertadores. Realmente es top.”

Con la posible llegada de Marino Hinestroza, el Vasco da Gama sumará así a su cuarto futbolista colombiano, acompañando a Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas en la plantilla actual. El exinternacional brasileño concluyó afirmando que, si el jugador cumple las expectativas, “eleva el nivel del Vasco de una manera increíble. Muy buen jugador”.

El exvolante brasileño se refirió sobre la posible llegada del atacante al fútbol - crédito @comentarios_esportiv0 / X

El negocio por Marino Hinestroza se cayó: esto se informa desde ESPN Colombia

La negociación por el pase del futbolista colombiano Marino Hinestroza ha ingresado en una etapa de incertidumbre luego de que Boca Juniors recibiera una oferta superior por parte de Vasco da Gama, lo que amenaza con frustrar un acuerdo que ya parecía cerrado y altera el plan del club argentino para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026.

Esta operación no solo involucra el interés de Boca por sumar al extremo, en los últimos días mostró tensiones contractuales y desacuerdos de último momento con Atlético Nacional, la entidad que mantiene su ficha.

De acuerdo con información aportada por el periodista Diego Monroig en SportsCenter, la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors se encuentra, por ahora, caída. Este panorama se desprende de la irrupción de Vasco da Gama, que formalizó una propuesta de USD 6 millones por el pase del jugador, cifra que corresponde a la aspiración inicial de Atlético Nacional. Hasta ese momento, Boca y el futbolista habían alcanzado un acuerdo, e incluso el club argentino ya le había enviado un pasaje para facilitar su llegada.

El club colombiano, que había adquirido el 50 % de los derechos de Hinestroza en USD 1,5 millones —participación que compartía con el Columbus Crew—, ahora dispone de una oferta sobre la mesa por el monto que siempre buscó. Según reveló Julián Capera en ESPN, Atlético Nacional hizo uso de una cláusula para adquirir el otro 50 % de los derechos a Columbus Crew, con el fin de negociar la totalidad de la ficha, primero con Boca y ahora con Vasco da Gama.

Mientras el jugador aún no responde si acepta trasladarse a Brasil, el desacuerdo contractual generó malestar en Boca Juniors y en la dirigencia argentina. Diego Monroig informó en ESPN que “el jugador no contesta, Atlético Nacional no responde y la operación parece estar caída para el Xeneize”. Además, precisó:

El viernes habían acordado con el jugador, y hasta le enviaron un pasaje. Pero desde ese día no hubo más respuesta". Monroig agregó que el club argentino evalúa emitir un comunicado para denunciar la situación por “falta de ética y profesionalismo”.

Desde Colombia, José Luis Alarcón explicó en ESPN que la molestia de Boca con la dirigencia antioqueña se agravó cuando Hinestroza revisó el contrato definitivo y detectó diferencias con los términos previamente dialogados. Alarcón señaló que se trata de una situación infrecuente para los actuales directivos de Atlético Nacional:

“No había ocurrido algo así nunca con esta administración que está hace un año y medio”.

Temas Relacionados

Felipe MeloMarino HinestrozaVasco da GamaAtlético NacionalPalmeirasSerie A de BrasilColombia-Deportes

Más Noticias

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

En el duelo de ida, Tiburones y Leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se jugarán en El Campín

Santa Fe vs. Junior -

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

El equipo alemán puede asegurar su puesto entre los nueve mejores del campeonato que clasifican directo a la fase final ganando en su casa ante el equipo belga

EN VIVO - Bayern Múnich

Marino Hinestroza lamentó su fallido fichaje a Boca Juniors: “Qué lindo hubiera sido”

El colombiano, desde el título de Copa Colombia a finales de 2025, había dado a conocer las negociaciones para llegar al cuadro ‘Xeneize’ sin embargo, diferencias económicas echaron a perder el traspaso

Marino Hinestroza lamentó su fallido

Luis Suárez se mostró emocionado por su premio a mejor jugador del partido en Champions League: “Deseábamos uno de estos”

El delantero de la selección Colombia, que se perfila para ser el 9 de Néstor Lorenzo en el Mundial 2026, llegó a 22 goles en su primera temporada con Sporting Lisboa

Luis Suárez se mostró emocionado

Hernán Torres se molestó cuando le insinuaron sobre su posible salida de Millonarios: “Ni porque fuera un mago”

El entrenador responde a los cuestionamientos por el primer revés de la temporada y recalca que la paciencia debe prevalecer mientras refuerza la unión y el trabajo del plantel

Hernán Torres se molestó cuando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan video donde supuestos miembros

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Manuela Gómez habló

Expareja de Manuela Gómez habló del respaldo que le ha dado a la participante en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

JuanDa Caribe protagonizó un descuido en ‘La casa de los famosos Colombia’ y causó furor en redes sociales: “Se le vio todo”

El esposo de Beba de la Cruz reveló si sigue o no la participación de ella en ‘La casa de los famosos Colombia’.

Un familiar de Yuli Ruiz la defendió ante las críticas recibidas por su forma de vestir en ‘La casa de los famosos Colombia’

Tiktoker argentino comparó el servicio al cliente de Colombia con el de su país y causó todo tipo de comentarios: “Te lo tiran por la cabeza”

Deportes

EN VIVO - Bayern Múnich

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

Marino Hinestroza lamentó su fallido fichaje a Boca Juniors: “Qué lindo hubiera sido”

Luis Suárez se mostró emocionado por su premio a mejor jugador del partido en Champions League: “Deseábamos uno de estos”

Hernán Torres se molestó cuando le insinuaron sobre su posible salida de Millonarios: “Ni porque fuera un mago”