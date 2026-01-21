Campeón de Copa Libertadores aprobó el posible fichaje de Marino Hinestroza al Vasco da Gama: “Es top”

Felipe Melo habló sobre la posible llegada de Marino Hinestroza - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

La posible transferencia de Marino Hinestroza al Vasco da Gama alteró el panorama del mercado de fichajes en Sudamérica, tras confirmarse que el club brasileño presentó una oferta superior a la del Boca Juniors, lo que inclinó la decisión a su favor en negociaciones con Atlético Nacional.

La diferencia de un millón de dólares y el acuerdo por los porcentajes de la ficha resultaron determinantes para que el conjunto de Río de Janeiro incorporara al jugador colombiano, pese a que pocos lo incluían entre las opciones prioritarias para el futbolista.

El proceso generó expectativas sobre el futuro de Hinestroza, especialmente luego de que el exmediocampista de la Selección de BrasilFelipe Melo se pronunciara públicamente a favor del fichaje.

En su canal de TikTok, en dónde habla sobre los principales movimientos del fútbol brasileño, Melo aseguró que la llegada del atacante caleño estaría muy cerca, y allí explicó sus razones por las cuales considera que es un buen movimiento para el equipo vascaíno: “Todavía no es oficial, pero parece que está muy cerca”.

En dicho mensaje, Felipe Melo —quien coincidió con Hinestroza en el Palmeiras entre 2017 y 2021, periodo durante el cual el colombiano permaneció en la división Sub-20— reflexionó sobre el giro inesperado en el destino del jugador.

“Creo que ya estaba cerrado con el Boca, no pagaron, algo así. Y el Vasco lo consiguió”, relató el exvolante.

Más adelante, Melo elogió las capacidades del nuevo refuerzo colombiano de veintitrés años:

“Un fichaje espectacular para el Vasco. Jugué con él cuando estaba en el Palmeiras, ascendió. Y entrenó varias veces con nosotros en el Palmeiras. Ya demostraba ser un jugador muy bueno. Sobre todo en el contraataque, rápido y fuerte. Es un fichaje a nivel de competiciones como la Libertadores. Realmente es top.”

Con la posible llegada de Marino Hinestroza, el Vasco da Gama sumará así a su cuarto futbolista colombiano, acompañando a Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas en la plantilla actual. El exinternacional brasileño concluyó afirmando que, si el jugador cumple las expectativas, “eleva el nivel del Vasco de una manera increíble. Muy buen jugador”.

El negocio por Marino Hinestroza se cayó: esto se informa desde ESPN Colombia

La negociación por el pase del futbolista colombiano Marino Hinestroza ha ingresado en una etapa de incertidumbre luego de que Boca Juniors recibiera una oferta superior por parte de Vasco da Gama, lo que amenaza con frustrar un acuerdo que ya parecía cerrado y altera el plan del club argentino para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026.

Esta operación no solo involucra el interés de Boca por sumar al extremo, en los últimos días mostró tensiones contractuales y desacuerdos de último momento con Atlético Nacional, la entidad que mantiene su ficha.

De acuerdo con información aportada por el periodista Diego Monroig en SportsCenter, la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors se encuentra, por ahora, caída. Este panorama se desprende de la irrupción de Vasco da Gama, que formalizó una propuesta de USD 6 millones por el pase del jugador, cifra que corresponde a la aspiración inicial de Atlético Nacional. Hasta ese momento, Boca y el futbolista habían alcanzado un acuerdo, e incluso el club argentino ya le había enviado un pasaje para facilitar su llegada.

El club colombiano, que había adquirido el 50 % de los derechos de Hinestroza en USD 1,5 millones —participación que compartía con el Columbus Crew—, ahora dispone de una oferta sobre la mesa por el monto que siempre buscó. Según reveló Julián Capera en ESPN, Atlético Nacional hizo uso de una cláusula para adquirir el otro 50 % de los derechos a Columbus Crew, con el fin de negociar la totalidad de la ficha, primero con Boca y ahora con Vasco da Gama.

Mientras el jugador aún no responde si acepta trasladarse a Brasil, el desacuerdo contractual generó malestar en Boca Juniors y en la dirigencia argentina. Diego Monroig informó en ESPN que “el jugador no contesta, Atlético Nacional no responde y la operación parece estar caída para el Xeneize”. Además, precisó:

El viernes habían acordado con el jugador, y hasta le enviaron un pasaje. Pero desde ese día no hubo más respuesta". Monroig agregó que el club argentino evalúa emitir un comunicado para denunciar la situación por “falta de ética y profesionalismo”.

Desde Colombia, José Luis Alarcón explicó en ESPN que la molestia de Boca con la dirigencia antioqueña se agravó cuando Hinestroza revisó el contrato definitivo y detectó diferencias con los términos previamente dialogados. Alarcón señaló que se trata de una situación infrecuente para los actuales directivos de Atlético Nacional:

“No había ocurrido algo así nunca con esta administración que está hace un año y medio”.