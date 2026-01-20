Arjen Robben respondió a las comparaciones con la dupla de Luis Díaz y Michael Olise en el Bayern Múnich

Arjen Robben se refirió sobre la comparación con Luis Díaz - crédito Reuters / Bayern Munich

La temporada 2025/2026 está resultando exitosa para Luis Díaz en su primera experiencia con el Bayern Múnich. El atacante colombiano se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del equipo bávaro, gracias a su capacidad para marcar goles y generar asistencias determinantes en los compromisos de la Bundesliga y competiciones europeas.

Su rendimiento ha despertado elogios de la prensa alemana y la afición, que reconoce en “Lucho” a un futbolista desequilibrante y con visión ofensiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presencia del guajiro en el once titular ha sido constante desde su llegada a Alemania. El delantero, surgido en el fútbol colombiano y con pasado en Porto y Liverpool, ha respondido a la confianza del cuerpo técnico aportando goles decisivos y asociaciones clave con sus compañeros de ataque.

Su adaptación al estilo de juego del Bayern ha sido rápida, al punto de que Luis Díaz ha sido incluido en la mejor alineación de la fecha de la Bundesliga en varias ocasiones durante el arranque del 2026, consolidando su estatus de referente en el plantel dirigido por Vincent Kompany.

Luis Díaz es uno de los jugadores referentes del Bayern Múnich de Vincent Kompany - crédito AFP

Sin embargo, el buen momento del seleccionado nacional también ha dado pie a comparaciones con figuras históricas del club. En días pasados, el director deportivo del elenco alemán, Max Eberl, se refirió a la dupla de extremos conformada por el atacante de la Tricolor y Michael Olise como una reedición moderna de la recordada sociedad entre Arjen Robben y Franck Ribéry.

Eberl señaló: “Cuando veo la posición y movimientos de Michael, se parece a Arjen Robben. Lo comentábamos en el vestuario: ‘es como el nuevo Robben que tenemos’: delicado, elegante. Y con Díaz al otro lado, tenemos a Franck Ribéry, el creador del caos creativo. Nuestra dupla de aleros es excepcional”.

Estas palabras generaron reacciones dentro y fuera del club. El propio neerlandés Robben, leyenda del Bayern y del Real Madrid, fue consultado al respecto en una charla durante la Legends Cup.

El exfutbolista mostró su desacuerdo con las comparaciones entre generaciones: “En mi época, también nos comparaban con otros jugadores, eso no me gusta para nada. Cada jugador es único, cada uno tiene sus propias cualidades y su propia personalidad”, declaró Robbe, que admitió el valor del exLiverpool y Olise para el actual Bayern.

El entrenador del Bayern Múnich también se pronunció sobre el debate. El belga Vincent Kompany reconoció la dificultad de igualar el legado de Robben y el francés, pero valoró el impacto que Luis y Michael están teniendo en el elenco.

El estratega Kompany ha tenido una buena temporada con Bayern Múnich - crédito Heiko Becker / REUTERS

“Esta comparación es muy difícil. Jugué contra ambos y vi lo fuertes que eran. Siempre me sentí muy buen defensor, pero contra Robben la sensación era diferente: sabías que iba a recortar hacia dentro y disparar, aun así, de alguna manera, conseguía el espacio y disparaba. Entiendo la comparación, pero estos chicos han logrado grandes cosas a lo largo de muchos años; los nuestros aún no lo han logrado”, expresó Kompany.

No obstante, el timonel dejó un mensaje motivador para sus dirigidos: “Dentro de unos años, si las cosas van de forma similar, los cuatro podremos sentarnos a hablar sobre cómo marcaron todos esos goles y dieron todas esas asistencias. Así podremos plasmarlo para la próxima generación”.

Luis Díaz ha tenido buena temporada con sus compañeros en Bayern Múnich que va de líder - crédito Michaela Stache/REUTERS

En lo personal, el ex Junior de Barranquilla ha optado por la mesura y el trabajo constante. El colombiano ha entendido la magnitud del reto que implica vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes de Europa, y ha manifestado su disposición a mantenerse concentrado en los objetivos colectivos: “Quiero seguir enfocado, hay que seguir de esta forma para poder conseguir los objetivos que queremos”.

El paso del atacante en su equipo se refleja también en la tabla de posiciones de la liga alemana, en la que el equipo bávaro lidera en solitario tras 18 jornadas disputadas, con un balance de 16 victorias, dos empates y ninguna derrota, para un total de 50 puntos. Su principal perseguidor, Borussia Dortmund, suma 39 unidades, lo que amplía la diferencia en la cima y acerca al conjunto de Múnich a un nuevo título local.