El colombiano Christian González fue figura en la clasificación de los New England Patriots a la final de Conferencia Americana de la NFL

El avance de los New England Patriots a la final de la Conferencia Americana tras imponerse 28-16 a los Houston Texans reavivó la ilusión de la franquicia y marcó un hito para el colombiano Christian González, quien se erigió como figura clave en una defensa revitalizada bajo la dirección de Mike Vrabel.

El entrenador inyectó una nueva identidad al equipo, que apenas la temporada anterior no había logrado clasificar a los playoffs tras una caída de cuatro victorias y 13 derrotas, según declaró González.

El desempeño defensivo determinó el ritmo del partido y permitió que los Patriots sostuvieran una ventaja suficiente incluso durante la arremetida final de los Texans. La tarde en el Gillette Stadium se llenó de euforia cuando Kayshon Boutte anotó un touchdown de una mano, consolidando la victoria y permitiendo que New England llegara a su decimosexta final de la AFC, la mayor cantidad en la historia de la conferencia, con 11 títulos en su haber, lo que coloca a la franquicia tres coronas por encima de su próximo rival, los Denver Broncos.

En conferencia de prensa, González compartió con EFE el mensaje motivador recibido tras la llegada de Vrabel a los Patriots: “Vrabel llegó y desde la primera reunión nos habló de nuestra identidad; nadie creía en nosotros, nadie contaba con nosotros para estar en estos juegos y ahora aquí estamos en el duelo por el título de la AFC”.

El esquinero, seleccionado este año al Pro Bowl, fue líder del partido con nueve tackleadas, según informaron los New England Patriots, a lo que sumó una cobertura sobresaliente: permitió solo el 53,3% de recepciones (ocho de 15 pases) en las 33 jugadas donde se mantuvo como esquinero central y limitó a los rivales a 67 yardas en su área de influencia, datos proporcionados por la franquicia.

Drake Maye impulsó el ataque con un pase de 28 yardas a DeMario Douglas, poniendo a los Patriots en ventaja, y la defensa intervino decisivamente con una intercepción devuelta para touchdown por Marcus Jones. A pesar de intentos de respuesta mediante un gol de campo de Ka’imi Fairbairn y un touchdown de Christian Kirk, los Texans no lograron romper el control impuesto por New England, quienes supieron explotar los errores de su adversario, incluyendo múltiples intercepciones del mariscal C.J. Stroud.

La temporada de González refuerza su consagración como pilar en la defensa secundaria. En la temporada regular logró 69 tackleadas y 10 pases defendidos. Su labor cobra relevancia al haber regresado de una conmoción cerebral superada días antes, luego de una lesión sufrida frente a los Chargers, situación que puso en duda su continuidad inmediata para la fase definitoria de la temporada, señaló el mismo medio.

Superadas las adversidades físicas, producto de un golpe en la cabeza en el anterior partido ante los Chargers, González consolidó su valor en una línea defensiva que, junto a otros nombres destacados como Carlton Davis III, mantuvo a la ofensiva texana bajo control durante los momentos cruciales del encuentro.

Denver Broncos y New England Patriots se enfrentarán en el Campeonato de la Conferencia Americana (AFC) de la NFL el domingo 25 de enero de 2026 en Denver, Colorado, con inicio a las 15:00 (hora colombiana). El equipo vencedor de este duelo asegurará su pase al Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La transmisión televisiva en Colombia estará a cargo de ESPN y Disney +. El ganador enfrentará en el Super Bowl al ganador de la llave entre Seattle Seahawks y Los Angeles Rams.