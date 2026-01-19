Así se jugó la primera fecha de la Liga BetPlay 2026: resultados, goles y tabla de posiciones

La Liga BetPlay iniciará el fin de semana del 16 de enero en el 2026 - crédito Dimayor

La temporada 2026-I de la Liga BetPlay inició el viernes 16 de enero, dando el pistoletazo de salida a una competencia que este semestre se jugará con un calendario ajustado debido a la cercanía de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Los veinte equipos de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano se prepararon con refuerzos estratégicos y renovaciones en sus plantillas, con el objetivo de conquistar la estrella de mitad de año y asegurar protagonismo en el ámbito local e internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El partido inaugural se registró en el estadio Centenario de Armenia, donde Deportivo Pereira se midió ante Llaneros FC. El conjunto de Villavicencio sorprendió al imponerse 2-0 con goles de Daniel Mantilla y Jhon Vásquez, arruinando el debut como técnico de Arturo Reyes en el equipo Matecaña.

Para el Pereira, el desafío no solo radica en recuperar terreno deportivo, sino en afrontar la sanción que le impide inscribir refuerzos hasta cumplir con las disposiciones impuestas por la Dimayor.

La jornada del viernes continuó en Bogotá con el duelo entre Fortaleza y Alianza Valledupar. Un solitario gol de Richard Rivas permitió a los capitalinos sumar sus primeros tres puntos del campeonato, ratificando el buen momento mostrado en el cierre del segundo semestre de 2025, en el que alcanzaron los cuadrangulares finales.

América de Cali venció 3-0 a Inter Bogotá en el Pascual Guerrero - crédito @AmericadeCali / X

El sábado 17 de enero, la atención se centró en los equipos históricos del fútbol colombiano. América de Cali inauguró la jornada recibiendo en el estadio Pascual Guerrero al debutante Inter de Bogotá. El conjunto escarlata mostró autoridad y venció 3-0, con doblete de Yeison Guzmán, su fichaje estrella para la temporada. El timonel David González apostó por un esquema ofensivo que dejó buenas sensaciones entre la hinchada, consolidando a los diablos rojos como un serio candidato desde el arranque.

Más tarde, Atlético Nacional enfrentó a Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot. El equipo dirigido por Diego Arias goleó 4-0 gracias a los tantos de Andrés Sarmiento, Edwin Cardona (autor de un gol desde mitad de cancha), William Tesillo y Juan Bauza. Este resultado colocó al Verdolaga en lo más alto de la tabla y reforzó la confianza en el proyecto que encabeza Arias para esta campaña.

David Mackalister Silva fue el capitán de Millonarios en la derrota ante Bucaramanga - crédito Millonarios FC

La noche sabatina cerró con el choque entre Atlético Bucaramanga y Millonarios en el estadio Américo Montanini. El club Embajador, acompañado por una nutrida hinchada, buscaba dejar atrás un irregular segundo semestre en 2025. El Embajador tomó ventaja con un autogol de Leonardo Flórez al final del primer tiempo, pero el propio Flórez igualó el marcador en la segunda mitad. Pocos minutos después, Luciano Pons anotó el 2-1 definitivo, dejando dudas sobre el rendimiento del equipo dirigido por Hernán Torres, que tendría que mejorar para prevenir su salida del banquillo técnico.

El domingo 18 de enero, la fecha continuó con cuatro partidos. El duelo más destacado enfrentó al campeón vigente, Junior de Barranquilla, contra Deportes Tolima. El Metropolitano fue escenario del debut de Luis Fernando Muriel con la camiseta tiburona, aunque el atacante no pudo evitar la derrota de su equipo. El Pijao se llevó la victoria por 2-0 con goles de Juan Pablo Torres y Jersson González, consolidando su candidatura desde el inicio del torneo.

Los otros compromisos de la jornada dominical incluyeron el triunfo de Pasto sobre Independiente Medellín y de Jaguares ante Deportivo Cali, ambos por 1-0. Estas victorias otorgan confianza a los ganadores y ponen presión sobre los estrategas Alejandro Restrepo (DIM) y Alberto Gamero (Cali), que deberán ajustar sus estrategias para revertir el inicio adverso.

Santa Fe tuvo el debut de Edwin 'Shirra' Mosquera - crédito @SantaFe / X

El cierre del domingo se vivió en el estadio El Campín con el empate 1-1 entre Independiente Santa Fe y Águilas Doradas. El debut del entrenador uruguayo Pablo Repetto al frente del Cardenal y la presentación de Edwin “Shirra” Mosquera como refuerzo dejaron sensaciones positivas para el equipo bogotano, que tiene la mira puesta en la Copa Libertadores.

La primera fecha concluyó el lunes 19 de enero con el duelo entre el recién ascendido Cúcuta Deportivo y Once Caldas. Los motilones abrieron el marcador mediante un penalti ejecutado por Jaime Peralta, pero el máximo goleador del fútbol colombiano, Dayro Moreno, marcó doblete, sellando la victoria del Blanco Blanco en el estadio General Santander.

Así quedó la tabla de posiciones de los equipos luego de completarse la jornada inaugural:

Atlético Nacional: 3 puntos - (+4 diferencia de gol) América de Cali: 3 puntos - (+3 diferencia de gol) Deportes Tolima: 3 puntos - (+2 diferencia de gol) Llaneros: 3 puntos - (+2 diferencia de gol) Once Caldas: 3 puntos - (+1 diferencia de gol) Atlético Bucaramanga: 3 puntos - (+1 diferencia de gol) Deportivo Pasto: 3 puntos - (+1 diferencia de gol) Fortaleza: 3 puntos - (+1 diferencia de gol) Jaguares: 3 puntos - (+1 diferencia de gol) Águilas Doradas: 1 punto - (+1 diferencia de gol) Independiente Santa Fe: 1 punto - (+1 diferencia de gol) Millonarios: 0 puntos - (-1 diferencia de gol) Cúcuta Deportivo: 0 puntos - (-1 diferencia de gol) Alianza Valledupar: 0 puntos - (-1 diferencia de gol) Deportivo Cali: 0 puntos - (-1 diferencia de gol) Independiente Medellín: 0 puntos - (-1 diferencia de gol) Deportivo Pereira: 0 puntos - (-2 diferencia de gol) Junior: 0 puntos - (-2 diferencia de gol) Inter Bogotá: 0 puntos - (-3 diferencia de gol) Boyacá Chicó: 0 puntos - (-4 diferencia de gol)