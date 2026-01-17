La presión al mariscal definiría el choque Denver Broncos vs. Buffalo Bills de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

Los Bronces de Denver serán locales frente a los Buffalo Bills, buscando un cupo a la ronda definitiva de conferencia en la NFL - crédito Eric Lutzens/AP Foto

El enfrentamiento entre los Denver Broncos y los Buffalo Bills en la ronda divisional de los playoffs de la NFL se perfila como uno de los duelos más parejos del fin de semana. La escuadra de Denver juega como local y propone una batalla de estilos definida por la defensa física y la capacidad individual de figuras clave en ambos equipos. Factores como la presión al mariscal de campo y el ritmo de partido se anticipan determinantes.

El compromiso se podrá ver en Colombia desde las 4:30 p. m. el sábado 17 de enero, en el Empower Field at Mile High de Denver, por el canal deportivo Espn y su plataforma de Streaming llamada Disney+ Premium.

La previa al partido de los playoffs

Los Buffalo Bills fundamentan su ofensiva en el talento de Josh Allen, quien cerró la temporada con 39 anotaciones totales y es considerado el pilar del equipo bajo presión. Su capacidad para extender jugadas lo sitúa como un reto constante para cualquier defensa.

Junto a Allen, el corredor James Cook sobresale como líder en yardas terrestres de la liga, con 1.621 yardas y 12 anotaciones, apoyado por una línea ofensiva que permite un promedio de 160 yardas por partido. Este equilibrio ofensivo ha sido el motor de la campaña de Buffalo.

La defensa contra el pase de los Bills es su principal argumento defensivo, al permitir solo 157 yardas aéreas por encuentro y forzar 13 intercepciones a lo largo de la temporada. No obstante, la cobertura contra la carrera figura entre las más vulnerables de la liga, ofreciendo un flanco débil ante equipos con ataques terrestres sólidos como Denver, según un análisis del portal web Mediotiempo.

Los problemas de lesiones afectan la profundidad del grupo de receptores, pues Gabe Davis y Curtis Samuel están ausentes, lo que reduce las opciones para Allen. Además, las decisiones técnicas del entrenador Sean McDermott han sido cuestionadas en partidos cerrados de postemporada, lo que añade incertidumbre al desempeño del equipo.

En Denver también destaca que su defensa lideró la NFL con 68 capturas e impuso el ritmo en presión al mariscal rival. Esta capacidad para castigar al pasador será la principal dificultad que Allen deberá enfrentar, especialmente ante una ofensiva que ha mostrado debilidades frente a rivales que dominan la presión defensiva al mariscal.

Broncos quiere llegar a la final de conferencia

La defensa contra la carrera de los Broncos es la segunda mejor de la liga, especialmente construida para frenar esquemas como el de Buffalo. Si Denver consigue limitar los avances de Cook, forzará a Allen a tomar riesgos lanzando bajo presión.

El entrenador en jefe Sean Payton aporta un historial sólido en postemporada y diseñó un esquema de juego con una semana completa de preparación, determinado a optimizar las fortalezas defensivas del equipo. Sin embargo, la ofensiva de Denver permanece en la media de la liga en puntos, y Bo Nix registra una temporada funcional, aunque sin destacar en momentos decisivos.

El final de la campaña para los Broncos estuvo marcado por resultados ajustados ante rivales de menor exigencia, lo que genera dudas sobre su fiabilidad ofensiva en playoffs.

La presión incesante sobre Josh Allen será crucial. El mariscal de los Bills sufrió un promedio de 2,5 capturas por partido y enfrenta a la defensa más agresiva de la NFL en este aspecto. Si Denver limita la producción terrestre de Cook, Allen deberá asumir más riesgos, lo que podría inclinar el partido a favor del equipo local.

El favorito a ganar

Los modelos matemáticos de inteligencia artificial analizados por Mediotiempo otorgan una ligera ventaja a los Broncos: 54% de probabilidades de victoria para Denver y 46% para Buffalo. El modelo contempla factores como rendimiento por unidad, localía, descanso previo y condición física de los jugadores. La proyección es de un partido cerrado y táctico, que podría decidirse en la última posesión.

Entre los jugadores clave destacan Josh Allen como la principal amenaza de los Bills, capaz de alterar cualquier pronóstico; James Cook será esencial para darle balance al ataque, mientras que Dalton Kincaid, como ala cerrada, podría ser una opción frecuentada en el juego aéreo.

Por Denver, Bo Nix necesita evitar pérdidas de balón, y el receptor abierto Courtland Sutton representa la referencia ofensiva más peligrosa. La unidad defensiva de los Broncos, y su eficacia para presionar al mariscal rival, completa el grupo de figuras a seguir.

Si los Broncos logran establecer su dominio en el ataque terrestre y controlar la línea de golpeo, las oportunidades de Buffalo se verán severamente reducidas, incrementando la presión sobre el equipo visitante.