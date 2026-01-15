Colombia vs. Portugal: el partido más demandado en la última fase de venta de boletas para el Mundial 2026, superando la gran final

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, compañeros y amigos en el Real Madrid, se reencontrarán en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

La Copa Mundial 2026 ha alcanzado un récord histórico al superar los 500 millones de solicitudes de entradas en tan solo 33 días. El partido entre Colombia y Portugal, que se disputará el 27 de junio en Miami, se posiciona como el más solicitado en la etapa actual de venta, reflejando la fuerza de la afición colombiana y el creciente atractivo del torneo para Latinoamérica.

Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones participantes, lo que ha potenciado una demanda global inédita. Aficionados de los 211 países y territorios miembros de la FIFA han presentado solicitudes. Los picos de interés se concentran en los países anfitriones—Estados Unidos, México y Canadá—y en tradicionales potencias futbolísticas. Entre estos, Colombia destaca especialmente por la amplia cantidad de solicitudes de su hinchada.

El encuentro Colombia vs. Portugal lidera la demanda de entradas en esta fase, superando a partidos como México contra República de Corea, la final prevista en Nueva York-Nueva Jersey el 19 de julio, el inaugural entre México y Sudáfrica en Ciudad de México, y un enfrentamiento de dieciseisavos que se celebrará en Toronto. Ningún otro partido ha generado el mismo nivel de interés que el protagonizado por la selección colombiana.

Luis Díaz y Bruno Fernandes son dos de las figuras de las selecciones de Colombia y Portugal - crédito FCF y selección de Portugal

La gran cantidad de solicitudes para el partido de Colombia y Portugal, fijado para el 27 de junio en el estadio de Miami, ilustra el fervor latinoamericano por esta edición del Mundial 2026. Los datos oficiales sitúan a Colombia como uno de los países que más impulsa la demanda, un fenómeno ligado directamente al compromiso e identidad de sus seguidores.

Finalizado el periodo de sorteo aleatorio el 13 de enero, el Departamento de Gestión de Venta de Entradas de la FIFA revisará cada solicitud para verificar el cumplimiento de los requisitos y las limitaciones por domicilio. Solo después, el sistema asignará las entradas a través de un proceso de selección equitativo.

A partir del 5 de febrero, quienes presentaron solicitud serán notificados por correo electrónico si obtuvieron la aprobación, total o parcial, de sus entradas. En ese momento, se efectuará el cobro correspondiente. Las personas que no resulten seleccionadas podrán acceder a la fase de “venta de última hora” según la disponibilidad, un periodo que permanecerá abierto hasta finalizar el torneo.

La compra segura de entradas solo está garantizada a través de la plataforma oficial FIFA.com/tickets. La organización también dispone de un sistema propio de reventa de entradas y ofrece paquetes de hospitalidad para quienes buscan una experiencia superior el día del partido.

Entradas para el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 - crédito FIFA

Aquellos hinchas que deseen ver el duelo de James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo, en el que sería el último mundial de ambos, deberán pagar los siguientes precios por una boleta:

Categoría 1: 700 dólares (2.600.000 pesos colombianos aproximadamente).

Categoría 2: 500 dólares (1.900.000 pesos colombianos aproximadamente).

Categoría 3: 265 dólares (1.015.000 pesos colombianos aproximadamente).

Sin embargo, en la reventa una boleta para este encuentro oscila entre los 9.000 dólares y los 27.000 dólares, dependiendo de la ubicación en el Hard Rock Stadium de Miami. Los dos rivales de Colombia antes de su duelo contra Portugal en el Mundial 2026 serán Uzbekistán el 17 de junio y el ganador del repechaje internacional entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática de El Congo, el 23 de junio.

Gianni Infantino fue el que implementó el aumento de equipos en la Copa Mundial de la FIFA desde 2026 - crédito Chalinee Thirasupa/REUTERS

Las entradas no garantizan el ingreso a los países anfitriones. Los espectadores deben informarse previamente sobre los requisitos de visado en los portales gubernamentales de Estados Unidos, México y Canadá. Para quienes viajen a Estados Unidos, la FIFA habilitará un sistema de citas prioritarias denominado FIFA PASS para facilitar los trámites migratorios.

Según la organización, la mayor parte de los ingresos obtenidos en la Copa Mundial 2026 se reinvierten en el fútbol a escala mundial. Los recursos financian programas de desarrollo juvenil y promueven la igualdad de género en las 211 federaciones miembro.