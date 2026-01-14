Deportes

Luis Díaz intervino en el segundo y tercer gol del Bayern Múnich en la victoria frente al FC Koln

El atacante tuvo un segundo tiempo destacado donde su club obtuvo los tres puntos en condición de visitante

Luis Díaz hizo parte de
Luis Díaz hizo parte de la jugada en donde su club se fue en ventaja del compromiso - crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

En el compromiso disputado entre FC Koln y Bayern Múnich por la fecha 17, el atacante guajiro, Luis Díaz, inició en la plantilla titular del entrenador Vicent Kompany en el RheinEnergieStadion.

En la segunda mitas del encuentro, Lucho fue una de las figuras y partícipes para que su club remontara el marcador y quedara 1-3 en condición de visitante.

El partido que se juega en Distrito de Müngersdorf, situado al oeste de Colonia, tuvo que ser detenido un par de minutos por el humo que dejó la salida de ambas escuadras al terreno de juego en el primer tiempo.

Aunque en el primer tiempo no hubo jugadas claras de gol -salvo las dos anotaciones de cada club-, el guajiro apareció en el segundo tiempo y se puso al Bayern al hombro para revertir la situación.

Al minuto 71 tras un saque de esquina, el atacante colombiano aprovechó la soledad en la que se encontraba cerca de la media luna rival y con un centro sútil con su pierna derecha sirvió para que Hiroki Ito asistiera a Kim Min-Jae anotara el segundo en el marcador e irse en ventaja.

El atacante fue partícipe en el segundo gol tras un centro impecable que sirvió para irse arriba en el marcador - crédito @SC_ESPN / x

Trece minutos después, nuevamente Luis Díaz dijo presente. En el minuto 84, en una jugada individual del colombiano, logró sacarse de la marca a cuatro rivales y al ver en soledad a Lennart Karl le dio un pase como con la mano para que el mediocampista rematara con su pierna izquierda y venciera al portero de Koln.

El guajiro en una jugada en solitario asistió a Lennart Karl para poner el tercero en el marcador a su favor - crédito @SC_ESPN

Noticia en desarrollo…

