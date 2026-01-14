Deportes

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Los campeones del 2025 en la Liga BetPlay inician la temporada oficial del fútbol colombiano con la disputa del título de supercampeón

Junior y Santa Fe definirán
Junior y Santa Fe definirán el primer campeón del fútbol colombiano en el 2026

El primer gran trofeo del fútbol colombiano en 2026 tendrá como protagonistas a Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, dos equipos que llegan a la final de la Superliga BetPlay tras conquistar los certámenes de liga de 2025.

El encuentro de ida, que marcará el inicio oficial de la temporada del fútbol profesional colombiano, se disputará el jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 7:30 p. m. (hora local), con transmisión por Win Sports y opción de cobertura minuto a minuto en Infobae Colombia. La vuelta está programada para el miércoles 21 de enero en El Campín de Bogotá.

Esta edición tiene ingredientes inéditos: el Metropolitano acogerá el primer duelo por solicitud de Junior, debido a que el estadio será sometido a remodelaciones inmediatas para albergar la final de la Copa Sudamericana, programada para noviembre. Este ajuste alteró la lógica habitual que favorecía al club con mayor puntaje anual como local en la vuelta.

- crédito Jorge Cuéllar /
crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

El choque enfrentará a dos campeones con historias distintas en 2025. Junior se coronó en el segundo semestre tras superar a Deportes Tolima en Ibagué, alzando su undécima estrella y consolidando el proyecto liderado por Alfredo Arias. Por su parte, Santa Fe logró el primer título del año impulsado por los goles de Hugo Rodallega, pero en el segundo semestre cambió de director técnico y ahora Pablo Repetto se enfrentará a su primer final.

Ambos equipos llegan con cambios significativos en su nómina, tras moverse activamente en el mercado de transferencias. Junior perdió piezas clave como Didier Moreno y José Enamorado, pero se reforzó con Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña y Kevin Pérez. Luis Muriel y Cristian Barrios son dos refuerzos del Tiburón que no serán tenidos en cuenta en este primer partido de la temporada.

El delantero de Buenaventura no
El delantero de Buenaventura no continuará con el cuadro "Cardenal", equipo con el cual quedó campeón del fútbol colombiano

Por el lado cardenal, las altas incluyen a Franco Fagúndez, Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Luis Palacios, Nahuel Bustos y Edwin Mosquera; además de la llegada del propio Repetto como timonel. Entre las salidas figuran Harold Santiago Mosquera como la baja más sensible del cuadro cardenal.

Junior formaría con Mauro Silveira en el arco; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón y Yeison Suárez en defensa; Guillermo Celis y Jesús Rivas en el doble pivote; Yimmi Chará, Jannenson Sarmiento y Bryan Castrillón conformarán la línea de creación y Guillermo Paiva sería el referente de área.

Santa Fe propondría un esquema con Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla en el fondo; Daniel Torres, Yílmar Velásquez, Jhojan Torres y Omar Frasica en el medio; con Franco Fagúndez y Hugo Rodallega en ataque.

En cuanto al palmarés de la Superliga, el encuentro también reviste interés estadístico: Junior busca levantar su tercer trofeo en este certamen, mientras que Santa Fe aspira a conquistar su quinta corona, lo que lo convertiría en el club con más títulos en la historia de esta competencia. Ambos cuadros, además, tienen asegurada su presencia en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026, que comenzará en abril.

Ficha del partido

Afiche de Santa Fe sobre
Afiche de Santa Fe sobre la Superliga de Colombia 2026
  • Junior FC vs. Independiente Santa Fe - Final de ida de la Superliga Colombia 2026.
  • Lugar: estadio Metropolitano Roberto Meléndez - Barranquilla, Colombia.
  • Fecha y hora: jueves 15 de enero - 7:30 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Win + Fútbol.
  • Posible alineación Junior FC: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Jánnenson Sarmiento, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva.
  • D. T. de Junior FC: Alfredo Arias.
  • Posible alineación Independiente Santa Fe: Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Yílmar Velásquez, Jhojan Torres, Omar Frasica; Franco Fagúndez y Hugo Rodallega.
  • D. T. de Independiente Santa Fe: Pablo Repetto.

