Colombia

Ataque sicarial en el norte de Bogotá: autoridades confirmaron dos muertos y un herido

El hecho ocurrió en el barrio Prado Pinzón y obligó al cierre temporal de la estación de Transmilenio Calle 142, en la autopista Norte

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Las autoridades confirmaron dos personas fallecidas y un herido que se encuentra siendo atendido en un centro asistencial - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Voceros oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron un nuevo episodio de violencia armada, al parecer sicarial, que cobró dos vidas en el norte de la capital, durante la jornada de la tarde del viernes 12 de junio de 2026, en el barrio Prado Pinzón.

El hecho movilizó inmediatamente a las autoridades, que desplegaron equipos de investigación criminal para esclarecer lo sucedido. Según el reporte preliminar, los disparos estaban destinados a una persona. Sin embargo, en la escena estaba presente otra, que intentó repeler a los atacantes con un arma de fuego, pero impactó accidentalmente a un transeúnte que fue llevado a un centro asistencial y posteriormente murió.

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El ciudadano herido que sobrevivió tiene una lesión en una de sus extremidades inferiores y permanece bajo atención médica.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de Policía de Suba, informó que las capacidades de inteligencia e investigación criminal fueron activadas para identificar y capturar a los responsables del ataque.

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“Como resultado de esta situación, ya la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de las capacidades en investigación criminal e inteligencia con el fin de identificar y determinar a las personas que causaron estos hechos para dar con su pronta captura”, declaró Botero.

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