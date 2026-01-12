EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Así se ve el estadio Manuel Murillo Toro, previo a la final de Tolima vs. Junior por la Liga BetPlay - crédito Junior FC

Bienvenidos al minuto a minuto en donde se podrá enterar de todas las novedades del mercado de fichajes del fútbol colombiano, en la última semana antes del inicio de la Liga BetPlay. Junior mantiene la expectativa de sumar a Luis Muriel, mientras que Deportivo Cali podría anunciar dos jugadores más antes del cierre.

