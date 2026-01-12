Deportes

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Junior FC es el próximo club que agitará la bolsa de jugadores, Atlético Nacional no define el futuro de Morelos e Hinestroza y restan detalles para que Millonarios oficialice el delantero con el que cerrarán el libro de pases

Guardar
Así se ve el estadio
Así se ve el estadio Manuel Murillo Toro, previo a la final de Tolima vs. Junior por la Liga BetPlay - crédito Junior FC

Bienvenidos al minuto a minuto en donde se podrá enterar de todas las novedades del mercado de fichajes del fútbol colombiano, en la última semana antes del inicio de la Liga BetPlay. Junior mantiene la expectativa de sumar a Luis Muriel, mientras que Deportivo Cali podría anunciar dos jugadores más antes del cierre.

14:23 hsHoy

Alejandro Rodríguez irá a préstamo al Deportivo Pereira

El portero irá a préstamo a Deportivo Pereira tras la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali - crédito Alejandro Rodríguez

El canterano del Deportivo Cali irá a préstamo al Deportivo Pereira, sin opción de compra, en donde será titular tras la salida de Salvador Ichazo.

Con el cuadro azucarero jugó 87 partidos y fue clave en la misión de mantener al equipo verdiblanco en primera división.

13:08 hsHoy

Brayan León: del Independiente Medellín al Mamelodi Sundowns

Brayan León fue confirmado como
Brayan León fue confirmado como nuevo jugador del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica - crédito Mamelodi Sundowns

La transferencia internacional de Brayan León impacta directamente a las arcas del Independiente Medellín. El delantero firmó con el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica hasta diciembre de 2028, en una operación valorada en 3,2 millones de dólares.

En el balance estadístico, Brayan León se despidió del Medellín luego de 115 partidos oficiales, en los cuales consiguió 31 goles y 14 asistencias.

11:43 hsHoy

Águilas Doradas

  • Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez.
  • Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Alianza Valledupar

  • Fichajes: Yeiner Londoño, Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza.
  • Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres.

Atlético Bucaramanga

  • Fichajes: Brandon Caicedo, Martín Rea.
  • Salidas: Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez.

Atlético Nacional

  • Fichajes: Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño.
  • Salidas: Joan Castro, Camilo Candido, Billy Arce, Facundo Bautista

América de Cali

  • Fichajes: Marlon Torres, Darwin Machis, Jean Fernandes, Danny Rosero.
  • Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Franco Leys.

Cúcuta Deportivo

  • Fichajes: Federico Abadía, Víctor Mejía, Luifer Hernández, Jhon Quiñones, Leider Berdugo, Sebastián Rodríguez.
  • Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristián Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.

Deportes Tolima

  • Fichajes: Jan Angulo, Kelvin Flórez, Edwar López y Luis Sandoval.
  • Salidas: Cristopher Fiermarin, Marlon Torres, Samuel Velásquez, Léider Riascos, Jáder Quiñones, Kevin Pérez y Bruno Larregui.

Deportivo Cali

  • Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emmanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo.
  • Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñán.

Deportivo Pereira

  • Fichajes: Arturo Reyes (DT), Daniel Ortíz.
  • Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Juan David Ríos, Salvador Ichazo.

Deportivo Pasto

  • Fichajes: Jonathan Risueño (DT), Diego Chávez, Wilson Morelo, Fainer Torijano, Mayer Gil, Enrique Serje, Santiago Córdoba, Harrinson Mancilla, Edwin Velasco, Mateo Garavito, Geovanni Banguera, Andrey Estupiñán, Joider Micolta, Matias Pisano.
  • Salidas: Diego Martínez, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez.

Fortaleza

  • Fichajes: Miguel Silva.
  • Salidas: Andrés Ricaurte, Ronaldo Pájaro, Jordan García, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar, Santiago Córdoba, Kelvin Florez, Emilio Aristazabal, Sebastián Valencia.

Independiente Medellín

  • Fichajes: Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Didier Moreno, Jhon Montaño, Salvado Ichazo, Yony González.
  • Salidas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala

Independiente Santa Fe

  • Fichajes: Pablo Repetto (DT), Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Franco Fagúndez, Luis Palacios, Nahuel Bustos.
  • Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Juan Aristizábal.

Internacional de Bogotá

  • Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Emilio Gutiérrez, Rubén Manjarrés, Hather Cuesta, Wilker Fariñez, Joan Castro.

Jaguares

  • Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de la Rosa, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Bladimir Angulo, Cristian Álvarez, Johan Hinestroza, Fabian Mosquera.
  • Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa.

Junior FC

  • Fichajes: Jannenson Sarmiento.
  • Salidas: Jose Abad Cuenú, José Enamorado.

Llaneros

  • Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Jimmy Medranda, Jhon Vásquez, Leider Riascos, Alejandro Moralez, Edwin Laszo, Kevin Caicedo, Dennys Quintero.
  • Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Goez.

Millonarios

  • Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao.
  • Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.

Once Caldas

  • Fichajes: Jaime Alvarado, Yohan Rodallega, Andrés Roa.
  • Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.

