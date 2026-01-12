EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Bienvenidos al minuto a minuto en donde se podrá enterar de todas las novedades del mercado de fichajes del fútbol colombiano, en la última semana antes del inicio de la Liga BetPlay. Junior mantiene la expectativa de sumar a Luis Muriel, mientras que Deportivo Cali podría anunciar dos jugadores más antes del cierre.
El canterano del Deportivo Cali irá a préstamo al Deportivo Pereira, sin opción de compra, en donde será titular tras la salida de Salvador Ichazo.
Con el cuadro azucarero jugó 87 partidos y fue clave en la misión de mantener al equipo verdiblanco en primera división.
La transferencia internacional de Brayan León impacta directamente a las arcas del Independiente Medellín. El delantero firmó con el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica hasta diciembre de 2028, en una operación valorada en 3,2 millones de dólares.
En el balance estadístico, Brayan León se despidió del Medellín luego de 115 partidos oficiales, en los cuales consiguió 31 goles y 14 asistencias.