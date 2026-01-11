EN VIVO - Millonarios vs. River Plate: siga aquí el partido amistoso que marca el regreso de Radamel Falcao en su “Último Baile”

Bienvenidos al minuto a minuto del primer partido amistoso de Millonarios en su gira por el sur del continente, en donde enfrentará a River Plate en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. El encuentro programado para las 7:00 p. m. (hora colombiana) tendrá como gran atractivo a Radamel Falcao.
Ficha del partido
- Millonarios vs. River Plate - Partido amistoso
- Lugar: estadio Gran Parque Central - Montevideo, Uruguay.
- Fecha y hora: domingo 11 de enero - 7:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: ESPN y Disney Plus.
- Posible alineación Millonarios: Guillermo de Amores; ,Samuel Martín, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Beckham Castro, Leonardo Castro y Álex Castro.
- D. T. de Millonarios: Hernán Torres.
- Posible alineación River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Agustín Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
- D. T de River Plate: Marcelo Gallardo.
