EN VIVO - Millonarios vs. River Plate: siga aquí el partido amistoso que marca el regreso de Radamel Falcao en su “Último Baile”

Radamel Falcao se pone a punto físicamente, luego de estar seis meses sin actividad profesional - crédito Millonarios

Bienvenidos al minuto a minuto del primer partido amistoso de Millonarios en su gira por el sur del continente, en donde enfrentará a River Plate en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. El encuentro programado para las 7:00 p. m. (hora colombiana) tendrá como gran atractivo a Radamel Falcao.

Ficha del partido

Millonarios vs. River Plate - Partido amistoso

Lugar : estadio Gran Parque Central - Montevideo, Uruguay.

Fecha y hora : domingo 11 de enero - 7:00 p. m. hora colombiana

Transmisión : ESPN y Disney Plus.

Posible alineación Millonarios : Guillermo de Amores; ,Samuel Martín, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Beckham Castro, Leonardo Castro y Álex Castro.

D. T. de Millonarios: Hernán Torres.

Posible alineación River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Agustín Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

D. T de River Plate: Marcelo Gallardo.