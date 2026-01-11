Alarmas en la selección Colombia por las lesiones de Jhon Lucumí y el Cucho Hernández: esto se sabe

Juan Camilo Cucho Hernández se lesionó en el partido del Betis ante Real Oviedo, por LaLiga - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

Jhon Lucumí, defensor del Bologna, y Juan Camilo Cucho Hernández, delantero del Real Betis, encendieron las alarmas en la selección Colombia debido a lesiones musculares sufridas durante recientes partidos con sus clubes en La Liga y la Serie A de Italia.

Por el momento, no se sabe si les alcanzará para llegar a los amistosos de marzo, cuando el combinado nacional se mida con Francia y Croacia en Estados Unidos, que además será la última prueba antes de sacar la convocatoria de 26 jugadores para el mundial de la FIFA.

Lucumí salió en el primer tiempo

En la jornada número 20 de la Serie A, Lucumí solo pudo disputar 26 minutos frente al Como antes de pedir la sustitución tras sentir molestias en la parte posterior de su pierna derecha. La dolencia se presentó en el minuto 24, cuando el defensor colombiano se sentó en el campo y solicitó la intervención del cuerpo médico de su club.

Martin Vitik ingresó al terreno en su lugar. El defensor colombiano abandonó el partido caminando, pero mostró signos de incomodidad tras la revisión en el banquillo, lo que hizo suponer que la molestia fue de gravedad y, por el momento, el cuerpo médico hace lo posible para ayudarlo.

El club italiano está a la espera de los estudios para definir el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación del jugador, quien acumula más de 1.700 minutos en 24 partidos esta temporada con el Bologna. El entrenador, Vincenzo Italiano, expresó preocupación y anticipó que el defensor estará fuera por un periodo indefinido. La baja de Lucumí influye tanto en el desempeño del equipo como en la preparación de la selección nacional.

Cucho Hernández sufrió una lesión muscular

En lo que respecta a Hernández, el delantero salió del campo al minuto 80 durante el empate 1-1 entre Real Oviedo y Real Betis por la Copa del Rey, tras experimentar molestias físicas. Se retiró cojeando y fue reemplazado por Ezequiel Chimy Ávila, mientras el cuerpo técnico se mostró alerta ante la situación.

El entrenador Manuel Pellegrini manifestó tras el partido, en declaraciones a la prensa, que “desgraciadamente las tres sustituciones, tanto la de Ángel Ortiz como la de Junior Firpo y como la del Cucho, fueron por lesiones musculares. Vamos a ver cómo responden en los próximos días, pero lo más probable es que nos quedemos con tres bajas”.

El equipo andaluz no ha dado a conocer un parte médico definitivo y sigue pendiente del resultado de los exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión de Hernández, pero todo indicaría que el delantero queda descartado al menos para el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante Elche, programado para el miércoles 14 de enero.

Hernández suma 1.774 minutos en 22 partidos oficiales esta temporada, con un registro de 10 goles y tres asistencias. Se trata de la primera lesión del jugador en lo que va del año competitivo, cuando pasaba por su mejor momento con los españoles.

Las posibles ausencias de Lucumí y Cucho preocupan al seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, de cara a los próximos juegos de preparación, pues Francia y Croacia son rivales de alto nivel hacia el mundial de 2026.

Tanto clubes como la Tricolor permanecen a la espera de los diagnósticos médicos de los jugadores, con la expectativa de que la evolución de sus lesiones no implique un alejamiento prolongado de las canchas, pues actualmente han tenido buenas presentaciones en la temporada y cuentan con grandes posibilidades en el equipo del timonel argentino para la convocatoria.