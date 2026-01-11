Deportes

Alarmas en la selección Colombia por las lesiones de Jhon Lucumí y el Cucho Hernández: esto se sabe

La situación médica del defensor y el delantero abre interrogantes en el combinado nacional para los dos amistosos de marzo ante Francia y Croacia

Guardar
Juan Camilo Cucho Hernández se
Juan Camilo Cucho Hernández se lesionó en el partido del Betis ante Real Oviedo, por LaLiga - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

Jhon Lucumí, defensor del Bologna, y Juan Camilo Cucho Hernández, delantero del Real Betis, encendieron las alarmas en la selección Colombia debido a lesiones musculares sufridas durante recientes partidos con sus clubes en La Liga y la Serie A de Italia.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por el momento, no se sabe si les alcanzará para llegar a los amistosos de marzo, cuando el combinado nacional se mida con Francia y Croacia en Estados Unidos, que además será la última prueba antes de sacar la convocatoria de 26 jugadores para el mundial de la FIFA.

Lucumí salió en el primer tiempo

En la jornada número 20 de la Serie A, Lucumí solo pudo disputar 26 minutos frente al Como antes de pedir la sustitución tras sentir molestias en la parte posterior de su pierna derecha. La dolencia se presentó en el minuto 24, cuando el defensor colombiano se sentó en el campo y solicitó la intervención del cuerpo médico de su club.

Martin Vitik ingresó al terreno en su lugar. El defensor colombiano abandonó el partido caminando, pero mostró signos de incomodidad tras la revisión en el banquillo, lo que hizo suponer que la molestia fue de gravedad y, por el momento, el cuerpo médico hace lo posible para ayudarlo.

Jhon Lucumí está a la
Jhon Lucumí está a la espera de saber la gravedad de su lesión con el Bologna - crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

El club italiano está a la espera de los estudios para definir el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación del jugador, quien acumula más de 1.700 minutos en 24 partidos esta temporada con el Bologna. El entrenador, Vincenzo Italiano, expresó preocupación y anticipó que el defensor estará fuera por un periodo indefinido. La baja de Lucumí influye tanto en el desempeño del equipo como en la preparación de la selección nacional.

Cucho Hernández sufrió una lesión muscular

En lo que respecta a Hernández, el delantero salió del campo al minuto 80 durante el empate 1-1 entre Real Oviedo y Real Betis por la Copa del Rey, tras experimentar molestias físicas. Se retiró cojeando y fue reemplazado por Ezequiel Chimy Ávila, mientras el cuerpo técnico se mostró alerta ante la situación.

El entrenador Manuel Pellegrini manifestó tras el partido, en declaraciones a la prensa, que “desgraciadamente las tres sustituciones, tanto la de Ángel Ortiz como la de Junior Firpo y como la del Cucho, fueron por lesiones musculares. Vamos a ver cómo responden en los próximos días, pero lo más probable es que nos quedemos con tres bajas”.

El equipo andaluz no ha dado a conocer un parte médico definitivo y sigue pendiente del resultado de los exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión de Hernández, pero todo indicaría que el delantero queda descartado al menos para el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante Elche, programado para el miércoles 14 de enero.

Cucho Hernández se perdería la
Cucho Hernández se perdería la Copa del Rey con el Betis, por su lesión muscular - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

Hernández suma 1.774 minutos en 22 partidos oficiales esta temporada, con un registro de 10 goles y tres asistencias. Se trata de la primera lesión del jugador en lo que va del año competitivo, cuando pasaba por su mejor momento con los españoles.

Las posibles ausencias de Lucumí y Cucho preocupan al seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, de cara a los próximos juegos de preparación, pues Francia y Croacia son rivales de alto nivel hacia el mundial de 2026.

Tanto Juan Camilo Hernández como
Tanto Juan Camilo Hernández como Jhon Lucumí son importantes para la selección Colombia, que espera usarlos en los amistosos ante Francia y Croacia - crédito Luisa González/REUTERS

Tanto clubes como la Tricolor permanecen a la espera de los diagnósticos médicos de los jugadores, con la expectativa de que la evolución de sus lesiones no implique un alejamiento prolongado de las canchas, pues actualmente han tenido buenas presentaciones en la temporada y cuentan con grandes posibilidades en el equipo del timonel argentino para la convocatoria.

Temas Relacionados

Selección ColombiaCucho HernándezJhon LucumíLesiones muscularesBolognaReal BetisSelección Colombia amistososColombia-Deportes

Más Noticias

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del 10 de enero en el mercado de fichajes

Mientras Junior pierde a José Enamorado y cierra a Luis Fernando Muriel, clubes como Pereira y Águilas Doradas se acercan a concretar refuerzos

Altas y bajas Liga BetPlay:

Deportivo Cali y Once Caldas no se hicieron daño en Palmaseca: empate sin goles en amistoso por la Serie Colombia

Los dos equipos apretaron y buscaron el gol, pero bajaron la intensidad y terminaron igualados, esperando mejorar antes del inicio de la Liga BetPlay

Deportivo Cali y Once Caldas

José Enamorado se olvidó de Junior y ya es jugador de Gremio: así fue la presentación del atacante

Después de ganar la Liga BetPlay y ser la figura de los tiburones, el extremo llegó al cuadro brasileño para destacar en la temporada 2026

José Enamorado se olvidó de

Junior de Barranquilla aún no cerraría el fichaje de Luis Fernando Muriel: detalle clave tiene demorados a los tiburones

Pese a que el mismo jugador y el club hicieron pronunciamientos que confirmaban la contratación, se conoció que las negociaciones con Orlando City no han terminado

Junior de Barranquilla aún no

Esta sería la nueva camiseta de Millonarios para 2026: un homenaje por los 80 años de los azules

Con el regreso de Falcao García, el conjunto bogotano también se prepara para celebrar su aniversario y presentaría un uniforme que contaría con un diseño especial

Esta sería la nueva camiseta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Confirman masacre de tres personas

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

ENTRETENIMIENTO

Sonia Restrepo, la esposa y

Sonia Restrepo, la esposa y gran apoyo de Yeison Jiménez, protegió su historia de amor fuera de los escenarios

Yeison Jiménez y la “propuesta indecente” que recibió por parte de una pareja: “Está muy loco”

Esta fue la última publicación de Yeison Jiménez en sus redes sociales horas antes de morir: “Lo que Dios da, también lo puede quitar”

Muerte de Yeison Jiménez: Yina Calderón confirmó que novio de su hermana Juliana era uno de los acompañantes del cantante

Colombia: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este sábado

Deportes

Altas y bajas Liga BetPlay:

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del 10 de enero en el mercado de fichajes

Deportivo Cali y Once Caldas no se hicieron daño en Palmaseca: empate sin goles en amistoso por la Serie Colombia

José Enamorado se olvidó de Junior y ya es jugador de Gremio: así fue la presentación del atacante

Junior de Barranquilla aún no cerraría el fichaje de Luis Fernando Muriel: detalle clave tiene demorados a los tiburones

Esta sería la nueva camiseta de Millonarios para 2026: un homenaje por los 80 años de los azules