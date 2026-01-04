Deportes

La Selección Colombia confirma su plantilla para la Kings World Cup Nations 2026

Con James Rodríguez al frente de la presidencia y Sergio Verdirame como director técnico, el seleccionado se prepara para debutar ante Marruecos e iniciar su camino en el certamen que se disputará en Sao Paulo, Brasil

La Selección Colombia participa en
La Selección Colombia participa en la Kings World Cup Nations 2026, el torneo internacional de fútbol 7 vs. 7 que reúne a 20 selecciones - crédito @colombia.kwcn/Instagram

La Selección Colombia ya tiene todo listo para iniciar su participación en la Kings World Cup Nations 2026, el certamen internacional de fútbol 7 vs. 7 que iniciará con una fase de grupos y culminará el 17 de enero de 2026 en el Allianz Parque de São Paulo.

En este torneo, cuya edición 2026 reunirá a 20 selecciones nacionales, el equipo colombiano será presidido por James Rodríguez y el creador de contenido Juan Guarnizo, quienes asumen el liderazgo nacional dentro de la competencia.

James Rodríguez y Juan Guarnizo
James Rodríguez y Juan Guarnizo ocupan los cargos de presidencia y liderazgo de la Selección Colombia en la Kings World Cup Nations 2026 - crédito @colombia.kwcn/Instagram

Entre los responsables técnicos, la dirección de la Selección Colombia recaerá sobre Sergio Verdirame, exfutbolista argentino y entrenador de Aniquiladores FC en la Kings League Infojobs, quien comandará un grupo compuesto por los siguientes jugadores:

  • Arqueros: Felipe Urán (camiseta número 1) y Camilo Gaviria (12).
  • Defensas: Alberto Benítez (5), David Loaiza (17) y Denilson Lobón (2).
  • Volantes: Angellot Caro (10), Brihan Guti (8), Julio Rodríguez (7) y Yair Arias (22).
  • Delanteros: Alejandro Ortega (11), Brayam Nazarit (19), Cristian González (18) y Jhon Palacios (24).

Colombia ya tiene definidos sus compromisos de la fase de grupos. Ubicados en el grupo A, el debut se producirá el domingo 4 de enero a las 04:00 p. m. (hora de Colombia) frente a Marruecos; el segundo encuentro será el lunes 5 de enero a las 05:00 p. m. contra Países Bajos; mientras que el tercer duelo, ante Chile, está previsto para el sábado 10 de enero, con horario aún por confirmar.

Sergio Verdirame, entrenador de Aniquiladores
Sergio Verdirame, entrenador de Aniquiladores FC, dirige la nómina técnica de la Selección Colombia para la Kings World Cup Nations 2026 - crédito @colombia.kwcn/Instagram

Cabe señalar que este sábado 3 de enero Chile y Paises Bajos disputaron el primer partido del grupo que terminó con empate a tres goles. Eso significa que si Colombia supera a los marroquíes, se convertiría en el líder provisional.

Así se disputará la Kings World Cup Nations 2026

Divididos en cinco grupos de cuatro equipos, los líderes de cada grupo tienen asegurado un lugar a los cuartos de final. Por su parte, los equipos que finalicen en el segundo puesto junto al mejor tercero ingresarán a la llamada “Last Chance”, una fase decisiva de eliminación directa del que saldrán los últimos tres cupos a la siguiente instancia. El resto de los equipos quedarán fuera del certamen en esa etapa.

En el tramo final del campeonato, los encuentros de cuartos de final y semifinales precederán a la gran final que se disputará en el Allianz Parque, el estadio habitual del Palmeiras, el 17 de enero.

Esta sería la millonada que ganaría James Rodríguez en su nuevo club

FILE PHOTO: Jul 6, 2024;
FILE PHOTO: Jul 6, 2024; Glendale, AZ, USA; Colombia midfielder James Rodriguez (10) celebrates after a goal during the first half against the Panama in the Copa America Quarterfinal at State Farm Stadium. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/File Photo

Mientras se involucra en la Kings World Cup Nations y luego de terminar su vinculación contractual con el Club León de México, el ‘10′ de la selección Colombia estaría meditando sus próximos pasos de cara al Mundial de 2026 y mantener ritmo de competencia.

Según se conoció en días recientes, el veterano mediocampista estaría cerca de cerrar un lucrativo contrato con el Columbus Crew de la MLS. Esta vinculación promete generar un impacto tanto en lo deportivo como en lo económico, pues además de la continuidad y minutos de juego que esperaría tener de cara a su preparación para la próxima cita orbital, también podría representar importantes dividendos para el jugador.

“León decidió no renovar el contrato de James Rodríguez debido a su salario y rendimiento.La opción más fuerte: Columbus Crew. Las conversaciones con Pumas, Cruz Azul, São Paulo y Millonarios no avanzaron", expresó el periodista Ekrem Konur en su perfil de X, que estaría al tanto de los movimientos del experimentado futbolista, en el que reveló otros clubes que estuvieron indagando por la posibilidad de tener al creativo en sus filas.

En caso de concretarse el traspaso, Rodríguez sería el mejor pagado de su club con un salario cercano a los USD5 millones anuales —que al cambio actual representaría más de $18.800 millones—.

