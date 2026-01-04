EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 1 de la Kings World Cup Nations entre Colombia vs. Marruecos, válido por el grupo A. La Tricolor es vigente subcampeona del certamen de selecciones en el innovador torneo, que desarrolla esta edición 2026 en São Paulo, Brasil.

El primer partido para Colombia será ante Marruecos desde las 4:00 p. m. (hora colombiana).

La Kings World Cup Nations es la versión de selecciones de la Kings World League, torneo de streamers creado por Gerard Piqué, que poco a poco ha ido sumando a exfutbolistas como Iker Casillas, jugadores activos como Yamine Lamal y Neymar Jr, y que por Colombia cuenta con la capitanía de James Rodríguez.

