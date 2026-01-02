De la cancha al micrófono: de Maradona a Lucho Díaz, los futbolistas que incursionaron en la música

El guajiro estrenó su primer sencillo musical - crédito @LuisDíaz/YouTube

En diferentes entrevistas, Luis Díaz, una de las figuras de la selección Colombia y Bayern Múnich, ha reconocido que le gusta hacer música, motivo por el que instaló un estudio en su vivienda en Europa.

Esto quedó en evidencia cuando antes de la Copa América de 2024, el guajiro participó de El ritmo que nos une, sencillo de Ryan Castro en el que cantó junto a Juan Fernando Quintero.

Además, antes de que terminara 2025, estrenó La promesa, sencillo en el que habla de su vida antes de ser jugador profesional y los sueños que ha cumplido gracias al fútbol, principalmente los privilegios que disfruta en la actualidad junto con su familia.

Hasta el momento, esta canción tiene más de 197.000 reproducciones en YouTube, en donde los seguidores del guajiro lo han elogiado por el talento que tiene, además de marcar goles.

Otros futbolistas que incursionaron en la música

Precisamente, en la canción mencionada de Ryan Castro, participó Juan Fernando Quintero, que durante su paso por el fútbol francés se involucró con varios sencillos de reguetón.

De hecho, el “10″ llegó a alejarse del fútbol profesional durante varios meses para presentar sencillos personales, aunque ninguno de ellos destacó a nivel global.

Otro ejemplo colombiano es Jackson Martínez, que luego de sufrir varias lesiones que lo obligaron a retirarse del fútbol profesional, se ha enfocado por completo en la música, llegando a lanzar un álbum completo de música cristiana.

Alejado por completo del deporte, Martínez ha declarado que encontró un nuevo refugio en la música, que se ha convertido en su nuevo proyecto de vida.

En el continente, no solo los jugadores colombianos se han alejado del fútbol para incursionar en la música, ya que en Argentina hay casos que han sido noticia mundial.

El ejemplo más recordado involucra a Diego Armando Maradona, considerado uno de los máximos referentes de la disciplina en el mundo, que después de retirarse, participó de varias grabaciones en las que mostró su talento para cantar.

Maradona tiene videos destacados cantando El sueño del pibe, sencillo que habla de la ilusión que tienen miles de jóvenes de debutar en el fútbol profesional; además, también cantó en público La mano de Dios, que es un homenaje a su carrera.

Otro ejemplo registrado en Argentina es el de Germán “El mono” Burgos, guardameta que llegó a ser parte de clubes internacionales como Atlético de Madrid, pero que en todo momento se mantuvo ligado a la banda de rock The Garb, que tiene canciones famosas en su país.

Burgos, que fue mundialista con la Albiceleste, reconoció en diferentes entrevistas que su pasión principal era la música; sin embargo, al destacar a nivel elite en el fútbol, decidió enfocarse en el deporte para priorizar a su familia y allegados a nivel económico.

En España también ha llamado la atención la incursión constante que ha tenido el atacante Jesé Rodríguez con la música, de hecho, el ofensivo fue noticia mundial por haber presentado un sencillo en medio de una temporada competitiva con PSG.

Antes de Luis Díaz, el caso más reciente de un futbolista haciendo música fue protagonizado por Sergio Ramos, que estando en Rayados de Monterrey, en México, estrenó un álbum de ocho canciones que nombró Cibeles.

Sergio Ramos ha declarado que luego de retirarse del deporte, se enfocara en su trabajo musical para llegar a cumplir el sueño de ganar un premio Grammy, aunque hasta el momento sigue activo en el fútbol profesional y se habla de que también podría invertir su dinero para comprar al Sevilla FC.