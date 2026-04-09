Colombia

Atentado contra testigo clave sacude el caso del asesinato del profesor Neill Cubides en Bogotá

La víctima colaboró con la Fiscalía en la identificación de los presuntos responsables del secuestro y asesinato; la familia del docente exige protección

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El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado sin vida en zona rural de Usme - crédito U. Externado
El asesinato de Neill Felipe Cubides Ariza sacudió a la Universidad Externado de Colombia y alertó sobre la seguridad de docentes en Bogotá - crédito U. Externado

La investigación por el asesinato del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, enfrenta un nuevo giro tras conocerse que el testigo clave que permitió capturar a cuatro miembros de la banda implicada fue víctima de un atentado.

Según información publicada por El Tiempo, la familia del profesor ya había manifestado temor por su seguridad, y las autoridades confirmaron que el informante y su familia recibieron amenazas directas.

Fuentes del ente acusador indicaron que el testigo colaboró en la recolección de información que resultó determinante para la detención de los cuatro presuntos responsables del crimen, que ocurrió en la madrugada del 16 de enero en Bogotá.

El informante entregó detalles sobre identidades, ubicaciones y procedimientos de la banda, además de vincular el uso de un taxi en el secuestro del profesor y en otros hechos delictivos recientes, como el caso de Diana Ospina en febrero, también en la capital.

La familia de Cubides reportó su desaparición el 15 de enero, después de que fuera visto por última vez saliendo de la Clínica del Country - crédito X
La captura de cuatro miembros de la banda implicada fue posible gracias a un testigo clave que recientemente sufrió un atentado y amenazas - crédito X

Avances judiciales y reserva en audiencias

La audiencia de imputación de cargos contra los detenidos se reanudó la tarde del miércoles 8 de abril, bajo estrictas medidas de seguridad y reserva de información. La Fiscalía General de la Nación solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados, identificados como Álvaro Andrés Gómez Méndez (alias Cabezón), Arnold Stiven Páez Herrera (alias Pecueca), Sergio David Vásquez Rivera (alias Pipo) y Michael Andrés Chitiva Henao (alias Chirri).

Los cuatro procesados enfrentan cargos por secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, así como ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los señalados fueron detenidos en operativos realizados en las localidades de Bosa y San Cristóbal, en el sur de la ciudad.

De acuerdo con los investigadores, los acusados apuñalaron y luego incineraron el cuerpo del profesor Cubides para borrar cualquier evidencia que los relacionara con el crimen. El cadáver fue abandonado en una vía rural entre la antigua y la nueva carretera al Llano, en la vereda Los Soches.

El rol del informante y las amenazas recientes

Las autoridades analizan indicios de que el asesinato del docente universitario podría estar vinculado con un secuestro extorsivo, mientras familiares y miembros de la universidad Externado aguardan respuestas sobre lo sucedido con el profesor - crédito Redes sociales
Los acusados apuñalaron y incineraron al profesor Cubides para borrar evidencia, abandonando su cuerpo en la zona rural de Los Soches, Bogotá - crédito X

El informante, cuya identidad permanece bajo reserva, aportó datos esenciales para desarticular parte de la estructura criminal dedicada a los denominados paseos millonarios. De acuerdo con el medio citado, este colaborador señaló la participación de una mujer identificada como “Paula”, encargada de seleccionar víctimas en zonas de ocio como la Zona T, Galerías, Modelia y Primero de Mayo. Además, advirtió que el líder de la banda continúa prófugo.

La reciente agresión en su contra, así como las amenazas a su familia, encendieron las alarmas entre las autoridades judiciales. “Pedimos protección para la familia del profesor y para los servidores que atienden el caso. ¡Esto no puede ser normal!”, expresó el abogado Juan David Bazzani Montoya, representante de los familiares, a través de su cuenta de X.

Detalles de la investigación y elementos probatorios

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó material probatorio que incluye videos de cámaras de seguridad y una interceptación en la que los presuntos responsables reconocen la gravedad de sus actos. En estas grabaciones, un taxi utilizado en el secuestro del profesor Cubides aparece oculto tras un bus azul del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), lo que permitió a los investigadores reconstruir el trayecto y la desaparición de la víctima.

créditos Facultad de Comunicación Social - Periodismo - Universidad Externado/Facebook | @PoliciaBogota/X | @FiscaliaCol/X
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para Álvaro Andrés Gómez Méndez, Arnold Stiven Páez Herrera, Sergio David Vásquez Rivera y Michael Andrés Chitiva Henao - crédito Universidad Externado/Facebook | @PoliciaBogota/X | @FiscaliaCol/X

Las pruebas aportadas también señalan la conexión de los procesados con otros delitos similares en la ciudad, lo que refuerza la hipótesis de una organización criminal estructurada y activa en varias localidades de Bogotá.

Solicitud de protección

El caso impulsó a la defensa de la familia Cubides a exigir garantías de seguridad tanto para los allegados de la víctima como para los funcionarios encargados de la investigación. La petición busca evitar que la violencia o las amenazas obstaculicen el proceso judicial.

De otro lado, los cuatro detenidos no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. La audiencia reservada continúa, con expectativa sobre la posible revelación de nuevos datos y la responsabilidad de otros miembros de la banda, especialmente de quienes permanecen en libertad.

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