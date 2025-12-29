Giovanny Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla y robaron joyas y objetos de valor

Giovanny Urshela no dio la cifra exacta del robo, pero aseguró que se le llevaron varias joyas y otros objetos de valor - crédito Dennis Lee-Imagn Images

Giovanny Urshela, reconocido beisbolista cartagenero, sufrió el robo de una suma considerable de objetos de valor en su vivienda ubicada en el norte de Barranquilla.

Los responsables aprovecharon que la casa estaba desocupada para ingresar y dirigirse directamente al dormitorio donde habitualmente duerme junto a su esposa e hija, de acuerdo con el mensaje que el deportista compartió en sus redes sociales.

El hecho ha generado alarma por la forma en que los ladrones actuaron, ya que tenían información precisa sobre la ubicación de las pertenencias valiosas.

“El turno fue para mí hoy en la ciudad de Barranquilla, donde la delincuencia tocó mi casa”, escribió el propio Urshela en su cuenta de Instagram, al tiempo que destacó que, por suerte, ni él ni su familia estaban presentes cuando se produjo el asalto: “Afortunadamente estábamos por fuera de la casa”.

Storie de Instagram de Giovanny Urshela denunciando el robo en su casa en Barranquilla - crédito Instagram

Entre los bienes sustraídos se encuentran joyas y otros objetos valiosos, cuyo monto total el jugador calificó como una “alta cantidad monetaria”.

Aunque el daño es significativo, Urshela subrayó que “lo material se recupera” y manifestó que lo más importante es que su familia se encuentra a salvo.

En su pronunciamiento público, el pelotero pidió a sus seguidores que extremen las precauciones ante posibles amenazas cercanas.

“Siempre estén pendiente de todo y de cada persona que los rodea, que el más cercano es el que puede estar haciéndote daño”.

Urshela informó también que ya trabajan con las autoridades para recuperar lo robado y avanzar en la investigación del caso. El antesalista colombiano Gio Urshela fue liberado por los Oakland Athletics y ahora es agente libre en la actual temporada de Grandes Ligas.

Jun 17, 2025; West Sacramento, California, USA; Athletics third baseman Gio Urshela (13) hits an RBI single during the seventh inning against the Houston Astros at Sutter Health Park. Mandatory Credit: Sergio Estrada-Imagn Images

La decisión se concretó luego de que el pelotero fuese puesto en asignación el viernes 15 de agosto. La franquicia optó por darle la libertad definitiva el domingo 17 de agosto, permitiendo que Urshela negocie con cualquier equipo de la MLB.

Durante su paso por los Athletics, el bolivarense aparecío en 59 de los 123 partidos disputados este año, lo que supone menos del 50 % de los juegos de la franquicia. A lo largo de la temporada, Urshela consiguió 43 imparables, 14 dobles y un triple en 181 turnos al bate, además de sumar 20 carreras impulsadas y 10 anotadas, sin lograr jonrones y registrando un promedio de bateo de .238.

En Barranquilla construyen estaciones de Policía

La construcción de nuevas estaciones de Policía en Barranquilla espera impactar positivamente la seguridad en la capital del Atlántico - crédito Colprensa

Barranquilla continúa el avance en la construcción de estaciones de Policía y CAI, con importantes progresos en diferentes sectores de la ciudad, según el balance entregado por el alcalde distrital Alejandro Char.

La fase de cimentación profunda en la estación y base de Distrito El Bosque alcanza un avance superior al 93%, con 126 pilotes ya construidos de los 135 previstos para la estructura de tres niveles. En Caribe Verde, se han incorporado más de 10.000 metros cúbicos de material de subbase durante las labores de mejoramiento del terreno, y se prevé la próxima instalación de micropilotes para sustentar la edificación.

En los barrios El Limón y Alboraya, fueron demolidas antiguas viviendas utilizadas como CAI improvisados, dando paso a la construcción de nuevas instalaciones. Tanto en los CAI Alboraya, El Limón como en la estación del Malecón del Rebolo, ya concluyeron los trabajos de cimentación, levantamiento de muros, losas de cubierta e instalación de redes de servicios públicos.

A octubre del 2025, el hurto a residencias en Barranquilla había reducido en 31% comparandolo con las cifras del 2024. Mientras que en octubre del año pasado fueron 58 casos, la oficina para la seguridad y la convivencia indicó que en octubre del presente año fueron 40 casos.