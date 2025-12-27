Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

Los equipos de la Liga BetPlay contarán con plantillas de 25 jugadores, medida aprobada en la más reciente asamblea y duramente cuestionada por las diferentes hinchadas - crédito Dimayor

El fútbol colombiano enfila rumbo a un 2026 plagado de incertidumbre. Con un calendario condicionado por el mundial que afrontará la selección Colombia, la negociación de los derechos de transmisión de la Liga BetPlay, los roces de la Dimayor con el Gobierno de Gustavo Petro por investigaciones de cartelización y la exigencia de implementar seguridad privada en los partidos en vez de recurrir a la Policía como venía siendo usual; ahora se suman las decisiones tomadas en la pasada asamblea de los 36 equipos celebrada en Medellín el pasado 11 de diciembre.

Una de las que más revuelo causó tuvo que ver con la aprobación de una reducción del tamaño de los planteles en el fútbol colombiano, pasando de 30 a 25 a partir del próximo año. Este cambio representa un contratiempo significativo para los clubes que disputarán competencias internacionales, pues la Conmebol exige planteles de 30 jugadores.

Este ajuste se suma a una regla vigente que obliga a los equipos a convocar dos juveniles por partido en la Liga BetPlay, una disposición orientada a fortalecer las categorías formativas y brindar mayor exposición a los futbolistas jóvenes en el fútbol profesional colombiano.

En redes sociales abundaron los señalamientos contra los equipos “chicos”, a quienes en un primer momento se les señaló como los principales impulsores de la propuesta, que iría en detrimento de la preparación de los clubes que disputarán tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana.

En declaraciones para La FM Más Fútbol de La FM, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, sostuvo que la asamblea aprobó esta medida de manera unánime. Añadió que la misma fue respaldada por análisis de datos sobre la cantidad efectiva de futbolistas utilizados en competencia.

“El máximo de jugadores por equipo que están en competencia son 23, en Inglaterra tienen 26 jugadores inscritos y en otras ligas hay 25, no es necesario tener 30 jugadores”, expresó el directivo.

Carlos Mario Zuluaga defendió la determinación tomada en asamblea, asegurando que su aprobación fue unánime - crédito Colprensa

A pesar de que se conocieron voces en desacuerdo con la medida como la de Millonarios, Zuluaga enfatizó que la decisión contó con el aval unánime de la asamblea de la Dimayor.

En las últimas horas trascendió que, contrario a lo que se especulaba inicialmente, la propuesta de reducir el tamaño de los planteles no provino del denominado “bloque de los chicos”, sino de uno de los históricos del fútbol colombiano.

El periodista José Orlando Ascensio afirmó en su cuenta de X que la propuesta de reducir el tamaño de los planteles vino del propietario del América de Cali, Tulio Gómez. Dicha propuesta habría contado con el aval de varios de los equipos históricos.

La propuesta de reducir los planteles del fútbol colombiano a 25 jugadores habría provenido de Tulio Gómez, propietario del América de Cali - crédito @josasc/X

“Pues ahora me llaman y me cuentan que la propuesta no salió de los chicos, sino de uno grande: América de Cali. Y que varios históricos estuvieron de acuerdo. Entonces que no se vayan a quejar después”, expresó en la red social.

No pasó mucho tiempo para que los usuarios —en particular hinchas de la Mechita— mostraran su indignación con la propuesta de Gómez, lo que se suma a un historial de decisiones que evidencian una fractura entre la dirigencia y los hinchas escarlatas.

“Pero obvio, @tulioagomez se va querer ahorrar 5 salarios minimos”, “Solo piensan en ahorrarse un par de salarios. Lo de ellos es centavear con esos ahorros”, “No es raro, en América las malas decisiones y propuestas están al orden del día”, “Creo que es una forma de escudarse en ”contratamos poco porque no tenemos presupuesto’“, ”Y vaya pregúntele y verá que lo va a negar hasta la muerte. Le encanta el tapen-tapen", fueron algunas de las respuestas que más resonancia tuvieron.