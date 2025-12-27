Este es el nuevo equipo de la MLS que se interesó en James Rodríguez: su llegada se daría antes de finalizar el año

James Rodríguez tendría la oportunidad de continuar en el fútbol mexicano para 2026, luego de su salida de León por no renovar contrato - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Continúa la incertidumbre en torno al futuro deportivo de James Rodríguez, que se encuentra sin club tras salir del León de México, a tan solo seis meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La posibilidad de que el capitán de la Selección Colombia firme contrato con el Columbus Crew de la MLS ha tomado fuerza recientemente. El equipo estadounidense, en el que Juan Camilo “Cucho” Hernández tuvo un destacado desempeño antes de unirse al Real Betis, aparece como principal interesado.

Medios aseguran que James Rodríguez podría cerrar un acuerdo con el Columbus Crew antes de finalizar el año en curso, pese a que inicialmente se le había vinculado con el Orlando City.

Entre los desafíos para su llegada a la MLS destaca el receso competitivo que atraviesa el campeonato local, con actividad suspendida hasta el 21 de febrero. Esta pausa prolongaría el tiempo de inactividad de James Rodríguez, cuyo último partido fue el 18 de noviembre, durante la victoria de Colombia por 3-0 ante Australia, sumando así tres meses sin minutos oficiales.

Mientras tanto, en la agenda de la Selección Colombia figuran amistosos contra Croacia y Francia en marzo, a la espera de confirmación. De cara al Mundial 2026, el combinado nacional quedó emparejado en el Grupo K con Uzbekistán, Portugal y la selección ganadora de un repechaje intercontinental. Los encuentros del grupo se disputarán el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el 23 de junio frente al clasificado del Repechaje Intercontinental 1 en el Estadio Akron de Guadalajara, y el 27 de junio ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

La opción de volver a Brasil para James Rodríguez

São Paulo estaría negociando en secreto el regreso de James Rodríguez y habría ofrecido 4 millones de dólares (aproximadamente 3,65 millones de euros) por año al futbolista colombiano, según informó TV Azteca Deportes.

Durante su primer paso por el club paulista, el centrocampista disputó 22 partidos, anotó 2 goles y registró 4 asistencias. El exentrenador Luis Zubeldía señaló que Rodríguez “terminó sin encajar en la idea de São Paulo”. Actualmente, Hernán Crespo ocupa el cargo de director técnico, representando un perfil distinto al de Zubeldía.

Críticas a James Rodríguez tras su paso por el Club León

La atención sobre el desempeño de James Rodríguez en su último paso por el fútbol mexicano persiste tras la eliminación del León en la fase regular del Torneo Apertura 2025. Si bien su trayectoria internacional y sus recientes éxitos con la selección Colombia le han brindado prestigio, el volante ahora enfrenta un momento de incertidumbre profesional, ya que busca un equipo para continuar en competencia y llegar en plena forma al Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con las conclusiones de Fox Sports MX, el ciclo de James generó numerosas incógnitas sobre la pertinencia de su incorporación a León, una institución que realizó un considerable esfuerzo económico al ficharlo proveniente del Rayo Vallecano.

Según el balance del medio mexicano, la dirigencia de León quedó marcada por la falta de resultados colectivos, resaltando que “A nivel internacional, una restricción de FIFA vinculada a la multipropiedad de Grupo Pachuca frustró su participación en el Mundial de Clubes, con impacto anímico y futbolístico. En suma, su ciclo dejó más preguntas que certezas sobre la conveniencia del proyecto; de momento, está en la búsqueda de institución para llegar en forma con Colombia al Mundial 2026″.

La eliminación de León en marzo de 2025 del Mundial de Clubes representó un golpe significativo para la plantilla, que hasta ese momento acumulaba un invicto de diez jornadas y mantenía el liderato en el Torneo Clausura, recordó Fox Sports MX. Este hecho marcó un declive en el desempeño del equipo, que concluyó su participación en el Apertura 2025 en la posición número diecisiete, obteniendo apenas trece puntos, fuera de la zona de Liguilla. En paralelo, la salida de James se selló tras una derrota por dos a uno ante Puebla.

A nivel individual, el colombiano participó en treinta y cuatro encuentros, anotando cinco goles y brindando diez asistencias, cifras que Fox Sports MX describe como “respetables que chocaron contra un contexto adverso”. El canal observó que la contratación del volante suscitó expectativas elevadas por su experiencia internacional y su vigente desempeño con la selección, pero la dinámica del equipo imposibilitó que su aporte se tradujera en logros colectivos, comparando el caso con la fallida etapa de Sergio Ramos en los Rayados de Monterrey.