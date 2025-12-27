Deportes

Este es el nuevo equipo de la MLS que se interesó en James Rodríguez: su llegada se daría antes de finalizar el año

El último equipo del colombiano fue el Club León del fútbol mexicano, en donde sumó 34 partidos, marcó cinco goles y dio nueve asistencias

Guardar
James Rodríguez tendría la oportunidad
James Rodríguez tendría la oportunidad de continuar en el fútbol mexicano para 2026, luego de su salida de León por no renovar contrato - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Continúa la incertidumbre en torno al futuro deportivo de James Rodríguez, que se encuentra sin club tras salir del León de México, a tan solo seis meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La posibilidad de que el capitán de la Selección Colombia firme contrato con el Columbus Crew de la MLS ha tomado fuerza recientemente. El equipo estadounidense, en el que Juan Camilo “Cucho” Hernández tuvo un destacado desempeño antes de unirse al Real Betis, aparece como principal interesado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Medios aseguran que James Rodríguez podría cerrar un acuerdo con el Columbus Crew antes de finalizar el año en curso, pese a que inicialmente se le había vinculado con el Orlando City.

Entre los desafíos para su llegada a la MLS destaca el receso competitivo que atraviesa el campeonato local, con actividad suspendida hasta el 21 de febrero. Esta pausa prolongaría el tiempo de inactividad de James Rodríguez, cuyo último partido fue el 18 de noviembre, durante la victoria de Colombia por 3-0 ante Australia, sumando así tres meses sin minutos oficiales.

Mientras tanto, en la agenda de la Selección Colombia figuran amistosos contra Croacia y Francia en marzo, a la espera de confirmación. De cara al Mundial 2026, el combinado nacional quedó emparejado en el Grupo K con Uzbekistán, Portugal y la selección ganadora de un repechaje intercontinental. Los encuentros del grupo se disputarán el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el 23 de junio frente al clasificado del Repechaje Intercontinental 1 en el Estadio Akron de Guadalajara, y el 27 de junio ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

La opción de volver a Brasil para James Rodríguez

São Paulo estaría negociando en secreto el regreso de James Rodríguez y habría ofrecido 4 millones de dólares (aproximadamente 3,65 millones de euros) por año al futbolista colombiano, según informó TV Azteca Deportes.

Durante su primer paso por el club paulista, el centrocampista disputó 22 partidos, anotó 2 goles y registró 4 asistencias. El exentrenador Luis Zubeldía señaló que Rodríguez “terminó sin encajar en la idea de São Paulo”. Actualmente, Hernán Crespo ocupa el cargo de director técnico, representando un perfil distinto al de Zubeldía.

Críticas a James Rodríguez tras su paso por el Club León

La atención sobre el desempeño de James Rodríguez en su último paso por el fútbol mexicano persiste tras la eliminación del León en la fase regular del Torneo Apertura 2025. Si bien su trayectoria internacional y sus recientes éxitos con la selección Colombia le han brindado prestigio, el volante ahora enfrenta un momento de incertidumbre profesional, ya que busca un equipo para continuar en competencia y llegar en plena forma al Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con las conclusiones de Fox Sports MX, el ciclo de James generó numerosas incógnitas sobre la pertinencia de su incorporación a León, una institución que realizó un considerable esfuerzo económico al ficharlo proveniente del Rayo Vallecano.

Según el balance del medio mexicano, la dirigencia de León quedó marcada por la falta de resultados colectivos, resaltando que “A nivel internacional, una restricción de FIFA vinculada a la multipropiedad de Grupo Pachuca frustró su participación en el Mundial de Clubes, con impacto anímico y futbolístico. En suma, su ciclo dejó más preguntas que certezas sobre la conveniencia del proyecto; de momento, está en la búsqueda de institución para llegar en forma con Colombia al Mundial 2026″.

La eliminación de León en marzo de 2025 del Mundial de Clubes representó un golpe significativo para la plantilla, que hasta ese momento acumulaba un invicto de diez jornadas y mantenía el liderato en el Torneo Clausura, recordó Fox Sports MX. Este hecho marcó un declive en el desempeño del equipo, que concluyó su participación en el Apertura 2025 en la posición número diecisiete, obteniendo apenas trece puntos, fuera de la zona de Liguilla. En paralelo, la salida de James se selló tras una derrota por dos a uno ante Puebla.

A nivel individual, el colombiano participó en treinta y cuatro encuentros, anotando cinco goles y brindando diez asistencias, cifras que Fox Sports MX describe como “respetables que chocaron contra un contexto adverso”. El canal observó que la contratación del volante suscitó expectativas elevadas por su experiencia internacional y su vigente desempeño con la selección, pero la dinámica del equipo imposibilitó que su aporte se tradujera en logros colectivos, comparando el caso con la fallida etapa de Sergio Ramos en los Rayados de Monterrey.

Temas Relacionados

James RodríguezMLSColumbus CrewEquipo de James RodríguezFútbol Estados UnidosSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Repase como se ha movido la bolsa de jugadores en la Liga BetPlay para el 2026, los nombres que llegan a reforzar los planteles y todas las noticias relacionadas con las transferencias

Mercado de fichajes - EN

Barrida en Millonarios para el 2026: estos son los seis jugadores que el club bogotano busca liberar o dar a préstamo para el próximo año

El plantel embajador ha confirmado la llegada de tres jugadores, mientras que las salidas podrían ser de hasta 10 jugadores de cara a las competencias del 2026

Barrida en Millonarios para el

Así fue el camino de la selección Colombia al Mundial de 2026: inicio prometedor, crisis de resultados y resurrección

El combinado nacional rompió una sequía de ocho años sin asistir a la Copa de la FIFA con el técnico Néstor Lorenzo, que pasó por muchos momentos al mando del equipo en las eliminatorias

Así fue el camino de

Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

La reciente asamblea que reunió a los 36 clubes del fútbol profesional colombiano determinó que en 2026 las plantillas se reducirán de 30 a 25 jugadores

Polémica determinación de la Dimayor

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal

El delantero del Sporting de Lisboa concedió una reveladora entrevista en la que se refirió al reto de suplir la salida de su principal referencia ofensiva y a sus expectativas con la Tricolor

Luis Javier Suárez potencia las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así es como la Amazonía

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

ENTRETENIMIENTO

Pirlo y Kris R elevan

Pirlo y Kris R elevan la tensión en el trap con acusaciones personales y nuevas tiraderas: “Ustedes vienen siendo mis hijos”

Un mensaje de Blessd a Manuela QM intensifica las especulaciones sobre crisis de la pareja y señalan a Karina García: “Todo es mi culpa”

Paola Jara y Jessi Uribe celebran el primer mes de Emilia con un regalo especial: “De todo un poquito”

J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Barrida en Millonarios para el 2026: estos son los seis jugadores que el club bogotano busca liberar o dar a préstamo para el próximo año

Así fue el camino de la selección Colombia al Mundial de 2026: inicio prometedor, crisis de resultados y resurrección

Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal