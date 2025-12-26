Deportes

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel Ángel Borja es tendencia por los videos de sus vacaciones tras salir de River

El monteriano es jugador libre y negocia con diferentes clubes tras salir del Millonario

Guardar
El delantero de 32 años está pasando vacaciones en Colombia - crédito Redes Sociales

Desde que se confirmó que Miguel Ángel Borja no continuará en River Plate y en 2026 tendría que cambiar de club, se han tenido pocas noticias oficiales sobre el futuro del delantero colombiano.

Mientras que en México afirman que tendría un preacuerdo con Cruz Azul y en Argentina ha sido acercado con Boca Juniors, en Colombia Borja es tendencia por los videos de sus vacaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primero de ellos se hizo viral debido a que el monteriano fue captado comprando y comiendo “fritos” en un establecimiento ambulante, lo que fue calificado por usuarios como un gesto de humildad del atacante.

En el video, un ciudadano habló con “El Colibrí”, que le ofreció uno de los productos y bromeó sobre el “poder” que le da comer suero cada vez que visita Colombia.

Borja es jugador libre tras
Borja es jugador libre tras salir de River Plate - crédito AFP/RedesSociales

Borja también fue grabado por un creador de contenido en Montería, que invitó al futbolista a un reconocido restaurante en la región, en donde probó las preparaciones típicas de la región.

La publicación más llamativa al respecto fue una en la que, mientras comía helado, Borja le envió un mensaje a sus paisanos sobre la responsabilidad que deben tener en las celebraciones de diciembre.

“Suave, en familia. Dejen la locura andando en moto sin casco, que eso no está bien. Cuiden su familia y su salud. Andan por ahí como locos, sin casco, sin sentido. Disfruten de su familia, de sus hijos, porque todo está caro, hasta el cajón”, fueron las palabras del delantero de 32 años.

El colombiano está entrenando para el 2026 - crédito Redes Sociales

El 24 de diciembre Borja fue grabado en varias calles de Montería, puesto que recorrió las carreteras municipales en una camioneta en la que llevaba regalos que fueron entregados a los niños de la zona.

“Cada año anda en las mismas, nunca olvida a los niños de su pueblo, que bien Borja”, “Eso demuestra que no se ha olvidado de donde salió, él siempre visita su pueblo, saluda a todos, es un ejemplo” o “Borja como persona es un 10, uno puede criticar lo que hace en la cancha, pero en la calle siempre ha sido un gran tipo”, son algunos de los comentarios al respecto.

Por último, Borja expuso en sus redes sociales que, luego de celebrar Navidad, ya está entrenando para llegar de la mejor manera a la pretemporada del equipo que lo contrate para 2026.

“Toca sudar las empanadas, van cuatro”, fueron las palabras de Miguel Ángel Borja, mientras que sus allegados lo impulsaban a seguir trotando: “Faltan más, siempre más, porque usted va es para el mundial”, le decían al delantero.

Borja continuaría su carrera en
Borja continuaría su carrera en el fútbol mexicano - crédito River Plate

En 2026, Borja espera seguir anotando goles para continuar en la lista de los mejores goleadores colombianos, puesto que en su carrera ha logrado marcar 219 tantos en más de 500 partidos.

En su último club, River Plate, Borja marcó 62 tantos, siendo el equipo con el que más celebró de su carrera, seguido de Junior de Barranquilla, en donde alcanzó 61 anotaciones.

A nivel de títulos, “El Colibrí” ha alzado diez títulos en su carrera, y es uno de los pocos futbolistas colombianos que ha ganado la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el primero de esos trofeos fue con Atlético Nacional, mientras que el segundo fue vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe.

Sobre el futuro del delantero, la opción más cercana en estos momentos es con Cruz Azul, que sería el primer club del fútbol mexicano en el que jugaría, allí tendría que compartir vestuario con sus compatriotas Kevin Mier y Willer Ditta.

Temas Relacionados

Miguel Ángel BorjaRiver PlateCruz AzulVacacionesRedes SocialesTendenciaTikTokColombia-Deportes

Más Noticias

Luis Díaz impulsa récords inéditos para el Bayern Múnich en la Bundesliga: vea de cuáles se trata

Gracias a su capacidad para desequilibrar en la ofensiva del conjunto bávaro, el aporte del atacante guajiro le ha permitido a los dirigidos por Vincent Kompany tener uno de los mejores arranques de su historia en el rentado local

Luis Díaz impulsa récords inéditos

Marino Hinestroza y Boca Juniors: en Medellín afirman que no hay acuerdo entre los clubes

A pesar de que los hinchas del Xeneize ya cuentan con el extremo para 2026, Atlético Nacional no ha confirmado que el jugador haya sido vendido

Marino Hinestroza y Boca Juniors:

Atlético Nacional estaría cerca de sumar un campeón de Copa Libertadores con River Plate

El cuadro Verdolaga busca nuevas caras para 2026 y ya habría alcanzado principio de acuerdo con el veterano futbolista

Atlético Nacional estaría cerca de

Jorge Carrascal está en la mira de un grande del fútbol francés: Flamengo no quiere ceder

Las actuaciones del colombiano en la Copa Libertadores y el Brasileirao despertaron la atención del Viejo Continente, pero el campeón de América no quiere facilitar su salida

Jorge Carrascal está en la

Falcao se aleja del retiro: el ‘Tigre’ tendría tres opciones para seguir vigente

El delantero de 39 años ha declarado que busca firmar contrato con un equipo para jugar al menos un año más como profesional

Falcao se aleja del retiro:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio contó detalles de

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Qué serie ver esta noche en Prime Video Colombia

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Deportes

Marino Hinestroza y Boca Juniors:

Marino Hinestroza y Boca Juniors: en Medellín afirman que no hay acuerdo entre los clubes

Atlético Nacional estaría cerca de sumar un campeón de Copa Libertadores con River Plate

Falcao se aleja del retiro: el ‘Tigre’ tendría tres opciones para seguir vigente

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en el 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa