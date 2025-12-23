NBA en Navidad: hora y dónde ver en Colombia todos los partidos de Nochebuena

La NBA se prepara para su jornada de Navidad con cinco partidos destacados entre algunos de los mejores equipos de la liga. Estos son los horarios para ver los juegos en Colombia - crédito Jovani Pérez/Infobae México

Pocas cosas tienen tanto significado durante la temporada regular que la programación de los partidos de Navidad de la NBA, que se transformaron en un clásico del deporte estadounidense desde su instauración en 1947.

Desde la salida del calendario de partidos a inicios de temporada, la liga arma una cartelera especial cada 25 de diciembre con algunos de los cruces más atractivos en principio, convirtiéndose en una propuesta ideal de entretenimiento para los fanáticos del baloncesto en plena Nochebuena.

Al igual que ocurre con el tradicional Boxing Day de la Premier League —que no se realizará en 2025 por caer en un fin de semana normal—, la NBA ofrece una seguidilla de encuentros en los que algunos de los jugadores estelares de la liga se ven las caras mientras buscan afianzar a sus franquicias en los puestos altos de la clasificación o, en algunos casos, recuperarse de las malas rachas que arrastran.

A continuación, Infobae Colombia presenta los cinco partidos que forman parte de la programación de la NBA en Navidad, sus horarios en el país y desde qué plataforma se pueden seguir.

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

Dos de los protagonistas de la Conferencia Este afrontan realidades opuestas. De un lado, los Knicks marchan segundos con un balance de 20-8 y un Jalen Brunson pletórico que espera ante su gente en el Madison Square Garden ratificar que están para pelear por todo esta temporada.

Del otro, los Cavaliers —el equipo más caro de la NBA, hoy por hoy— lucen inconsistentes luego de 30 partidos disputados con un balance de 16-14 y con más dudas de las mostradas en la temporada anterior, encabezando el play-in sin sobrarle nada. Aun con Donovan Mitchell como máximo anotador del equipo, las lesiones de Ewan Mobley y Darius Garland los ponen en desventaja para intentar enderezar el rumbo.

Hora del partido en Colombia: 12:00 p. m.

Dónde ver: Disney +, Prime Video y NBA League Pass.

San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder

Como es costumbre, la Conferencia Oeste suele tener los duelos más atractivos, y uno que cobra cada vez más fuerza esta temporada es el que enfrenta al actual campeón de la NBA con una de las franquicias llamadas a ser protagonista en el próximo lustro.

Mientras el Thunder, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, sigue marcando la pauta con un récord arrollador de 26-3, los Spurs, pese a tener tocado a Victor Wembanyama (viene jugando desde el banco desde hace algunas semanas y con límite de minutos), están al acecho con un 21-7 que da cuenta del gran salto de calidad en cuestión de dos temporadas. San Antonio ya pudo ganarle a los actuales campeones en las semifinales de la NBA Cup, por lo que el duelo en el Paycom Center promete no ser uno más.

Hora del partido en Colombia: 2:30 p. m.

Dónde ver: Disney +, Prime Video y NBA League Pass.

Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors

Dos franquicias en crisis, pero con algunos indicios de recuperación se encontrarán en Navidad, determinadas a ganar y reafirmarse como equipos a tomar en cuenta.

Mientras los Mavs vieron a su novato Cooper Flag asumir más responsabilidades de las esperadas inicialmente en medio de una crisis institucional y sin suficientes apoyos en el quinteto titular, los Warriors lidiaron con la baja de Stephen Curry por lesión durante el inicio de la temporada, viendo alguna mejoría tras su regreso a la duela, pero que todavía no invita al pleno entusiasmo entre su fanaticada. A esto se suman los reclamos de Draymond Green por el bajo rendimiento del quinteto, y una reciente discusión a los gritos con el entrenador Steve Kerr. Muchas preguntas por responder en el partido a disputarse en el Chase Center de San Francisco.

Hora del partido en Colombia: 5:00 p. m.

Dónde ver: Disney +, Prime Video y NBA League Pass.

Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers

Pese al buen arranque de temporada, Lakers afronta una plaga de lesiones que perjudicó su rendimiento en partidos recientes. Jugadores como Rui Hachimura, Austin Reaves y DeAndre Ayton se perdieron varios partidos por molestias físicas, y a ellos se sumó Luka Dončić, que lidia con una contusión que lo mantiene en duda para Navidad. Ante esta circunstancia, es LeBron James quien sigue tirando del carro, pero sin los apoyos suficientes para mantener el estado de forma.

Ese es el contexto que se plantea en el horizonte para recibir en la Crypto Arena a los Rockets, que aspiran a seguir subiendo en la Conferencia Oeste con su roster en plenitud a pesar de mostrar ciertan inconsistencia durante las últimas semanas. Con todo, nombres como Alperen Şengün, Kevin Durant, Jabari Smith o Amen Thompson son amenazas en los dos lados de la duela. Promete ser un partido de máxima intensidad.

Hora del partido en Colombia: 8:00 p. m.

Dónde ver: Disney +, Prime Video y NBA League Pass.

Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets

Para el cierre de la jornada de Navidad, dos auténticas superestrellas se verán las caras en el Ball Arena de Denver. Anthony Edwards y Nikola Jokić lideran a dos de las franquicias más fuertes del Oeste y que aspiran a acercarse a los primeros puestos. El alero capaz de aportar en ataque y defensa con tiros de larga distancia o penetrando la pintura, contra el pívot alrededor del cual el juego de los Nuggets cobra sentido y peligro, cara a cara para determinar cuál de los dos cerrará mejor el año.

Hora del partido en Colombia: 10:30 p. m.

Dónde ver: Disney +, Prime Video y NBA League Pass.