Capitán de los Wolves lanzó advertencia ante crisis de resultados en la Premier League: estaría dirigida a Jhon Arias y Yerson Mosquera

Durante las últimas semanas se especula con la posible salida de Jhon Arias del Wolverhampton Wanderers ante la crisis de resultados del club. Tres clubes de Brasil estarían monitoreando la situación del colombiano - crédito Andrew Boyers/Reuters

Lo que parecía un salto con expectativas de seguir creciendo como futbolista para Jhon Arias en la liga más exigente y competitiva del mundo, se está transformando con cada semana que pasa en una pesadilla.

El colombiano, contratado por Wolverhampton Wanderers procedente del Fluminense, se proyectaba como una baza ofensiva clave para las aspiraciones del club de las Midlands de conservar la categoría. Sin embargo, desde su arribo al equipo, Arias no contó con la confianza del entrenador Vitor Pereira, hecho que no deja de causar polémica debido a que uno de los principales problemas de los Wolves era su dificultad para crear juego ofensivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El otro colombiano del plantel, Yerson Mosquera, vio más minutos de juego, pero quedó marcado por la fragilidad defensiva del equipo a lo largo de la temporada, a lo que se sumó una lesión en su rodilla derecha que llevó a un conflicto con Pereira, que lo señaló de intentar forzar su regreso al campo de juego pese a no estar al 100%.

Yerson Mosquera renovó con Wolverhampton Wanderers hasta 2030 - crédito Matthew Childs/Reuters

Con todo, el estratega portugués fue despedido luego de 10 partidos sin victorias y apenas dos empates en liga, pero ni la llegada de Rob Edwards al banquillo ni los cambios en los despachos —Jeff Shi dejó la presidencia y fue reemplazado por Natan Shi de forma interina, ante el creciente malestar de la hinchada— terminan de enderezar el rumbo.

A la fecha, Wolverhampton suma apenas dos puntos en 17 partidos, sumó una nueva derrota ante Brentford en la fecha 16, previo a dos partidos complicados ante Liverpool el sábado 27 de diciembre, y luego ante Manchester United el martes 30 de diciembre. 16 puntos los separan de la salvación y todo indica que la segunda parte de la temporada, a falta de un milagro, será una formalidad hasta que se certifique el descenso a la Championship.

Arias fue titular en 10 de los 17 partidos disputados con Wolverhampton Wanderers en Premier League, y fue sustituido en seis oportunidades - crédito David Klein/REUTERS

Esta situación se suma a la falta de minutos en Arias, a pesar de que con Rob Edwards ha tenido más oportunidades para desplegar su juego, haciendo que el colombiano se perfile en los rumores del mercado de fichajes de invierno como una posible salida de cara a tener ritmo de competencia para disputar el Mundial de 2026 con la selección Colombia.

En ese contexto se produjeron las palabras del capitán Matt Doherty, que instó al plantel y a los jugadores que están sonando para abandonar el club en el próximo mercado de traspasos para que no abandonen a los Wolves, pidiendo que luchen hasta el final para revertir la situación.

“Necesitamos recuperar la confianza. Necesitamos hacer un examen de conciencia, mirarnos al espejo y decidir por qué queremos que se nos recuerde en el club. ¿Queremos que se nos recuerde por luchar hasta el final de la temporada o por ser cobardes y tomar la opción fácil, como intentar irnos en enero o dejar que otros nos quiten el puesto?”, enfatizó el irlandés en declaraciones posteriores a la derrota 0-2 frente al Brentford.

Matt Doherty, capitán de Wolverhampton Wanderers y seleccionado nacional de Irlanda, pidió al plantel no abandonar el club en el mercado de invierno - crédito Andrew Couldridge/Reuters

Estas declaraciones se producen semanas después de que Arias fuese vinculado a la posibilidad de retornar al fútbol de Brasil, luego de que surgieran reportes de interés por parte de Cruzeiro, Flamengo y Palmeiras.

En medio de especulaciones sobre un posible traspaso, Arias declaró a Flashscore: “Soy consciente del momento que estamos atravesando en Wolverhampton, estoy trabajando mucho para conseguir el objetivo y revertir lo que estamos viviendo”, expresando su voluntad de seguir luchando para mantener la categoría.

De los 17 partidos disputados por Premier League, Arias fue titular en 10 y sustituido en seis. A dos fechas de que termine oficialmente la primera rueda de la Premier League, el colombiano no se reporta ni con goles ni con asistencias. El extremo tiene contrato con los Wolves hasta 2029, mientras que Mosquera renovó recientemente hasta 2030.