Deportes

Luis Díaz de nuevo a vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich

El delantero de la selección Colombia se perfila para tener la mejor temporada de su carrera profesional al terminar el 2025 con trece goles y siete asistencias en 22 partidos con el conjunto bávaro

Guardar
Luis Díaz llegó a 13
Luis Díaz llegó a 13 goles en la temporada 2025-2026 con el Bayern Múnich juntando todas las competencias - crédito Heiko Becker/REUTERS

Luis Díaz cerró el año con una destacada actuación en la Bundesliga, al anotar el tercer gol en la victoria 0-4 de Bayern Múnich sobre Heidenheim en el último partido de 2025. El colombiano celebró su tanto con una dedicatoria especial a su futuro hijo.

Tras cumplir una sanción de dos fechas en la Uefa Champions League, el delantero está nuevamente disponible para disputar el próximo encuentro internacional, en el que Unión Saint-Gilloise será el rival de Bayern Múnich como visitante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Soccer Football - Bundesliga -
Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Heidenheim v Bayern Munich - Voith-Arena, Heidenheim, Germany - December 21, 2025 1. FC Heidenheim's Luca Kerber in action with Bayern Munich's Luis Diaz REUTERS/Heiko Becker DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

En sus primeros seis meses con el club bávaro, Luis Díaz participó en 22 partidos —21 como titular—, sumando trece goles y siete asistencias, además de recibir seis tarjetas amarillas y una expulsión frente a PSG por una falta sobre Hakimi.

El equipo alemán, que lidera la Bundesliga con 41 puntos tras trece victorias y dos empates, iniciará ahora un receso de 21 días por el parón invernal.

El regreso está previsto para el domingo 11 de enero, cuando Bayern Múnich reciba a Wolfsburgo —actualmente en la posición 14— en el Allianz Arena a las 11:30 (hora colombiana). Hasta el momento, el club ha marcado 55 goles y ha recibido once.

Estos son los 23 goles de Luis Díaz en el 2025

Luis Díaz dedicó su gol
Luis Díaz dedicó su gol al tercer bebé que tendría con su esposa - crédito Heiko Becker/REUTERS
  1. 16/02/2025: vs. Wolverhampton (Liverpool).
  2. 21/03/2025: vs. Brasil (Selección Colombia).
  3. 26/03/2025: vs. Paraguay (Selección Colombia).
  4. 06/04/2025: vs. Fulham (Liverpool).
  5. 13/04/2025: vs. West Ham (Liverpool).
  6. 27/04/2025: vs. Tottenham (Liverpool).
  7. 11/05/2025: vs. Arsenal (Liverpool).
  8. 11/06/2025: vs. Argentina (Selección Colombia).
  9. 16/08/2025: vs. Stuttgart (Bayern Múnich).
  10. 22/08/2025: vs. Leipzig (Bayern Múnich).
  11. 30/08/2025: vs. Augsburgo (Bayern Múnich).
  12. 13/09/2025: vs. Hamburgo (Bayern Múnich).
  13. 04/10/2025: vs. Eintracht (Bayern Múnich).
  14. 04/10/2025: vs. Eintracht (Bayern Múnich).
  15. 12/10/2025: vs. México (Selección Colombia).
  16. 22/10/2025: vs. Club Brujas (Bayern Múnich).
  17. 29/10/2025: vs. Colonia (Bayern Múnich).
  18. 04/11/2025: vs. PSG (Bayern Múnich).
  19. 04/11/2025: vs. PSG (Bayern Múnich).
  20. 08/11/2025: vs. Unión Berlin (Bayern Múnich).
  21. 19/11/2025: vs. Australia (Selección Colombia).
  22. 29/11/2025: vs. St Pauli (Bayern Múnich).
  23. 21/12/2025: vs. Heindenheim (Bayern Múnich).

Así va el Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-2026

Bayern Múnich se encamina a
Bayern Múnich se encamina a un nuevo título en la Bundesliga - crédito Heiko Becker/REUTERS
  1. Bayern Múnich: 41 puntos / +44 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  2. Borussia Dortmund: 32 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  3. Bayer Leverkusen: 29 puntos / +13 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  4. RB Leipzig: 29 puntos / +11 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  5. Hoffenheim: 27 puntos / +9 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  6. Stuttgart: 26 puntos / +3 diferencia de gol / 15 partidos jugados.

Temas Relacionados

Bayern MúnichLuis DíazBundesligaChampions LeagueFútbol AlemaniaColombia-Deportes

Más Noticias

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

El conjunto de Alfredo Arias, al parecer, perdió la oportunidad de un refuerzo de peso para la Copa Libertadores por culpa de su empresario, además de que perdería a un jugador clave para el título de Liga BetPlay

Se le habría caído un

Comenzó la venta de boletas para el partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami en Medellín: hora y cómo adquirir las entradas para ver a Lionel Messi en Colombia

Los hinchas del cuadro verdolaga y seguidores del fútbol podrán ver a Lionel Messi y Rodrigo de Paul, vigentes campeones del mundo, en un partido de pretemporada del cuadro rosa presidido por David Beckham

Comenzó la venta de boletas

FIFA publicó el último ranking del 2025: así terminó el año la selección Colombia

La Tricolor no logró ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa Mundial 2026, pero permanece en los puestos de privilegio por delante de Marruecos e Italia

FIFA publicó el último ranking

Estos podrían ser los rivales de Junior y Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores: Flamengo y Boca Juniors, entre las opciones

La edición 2026 del más importante torneo continental iniciará el 3 de febrero e Independiente Medellín y Deportes Tolima son los equipos colombianos que buscarán avanzar hasta los cuadrangulares

Estos podrían ser los rivales

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

La controversia provocada con el silbato, que no arbitrará nuevamente en los torneos organizados por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), generó debate en redes sociales acerca de la transparencia y los criterios de sanción aplicados a los jueces en el balompié rentado

La Comisión Arbitral del fútbol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN anunció cese al fuego

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez reveló que casi

Yeison Jiménez reveló que casi muere en un accidente de avión: “Faltaban 10 días para que naciera mi niño”

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

Andrés Llinás se casó con Sofía Escobar con todo el espíritu de ‘Los Embajadores’: su boda se pintó de azul

Números de la suerte de Diomedes Díaz: a 12 años de su muerte, estas son las combinaciones que muchos usarán en el chance y rifas

Deportes

Se le habría caído un

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

Comenzó la venta de boletas para el partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami en Medellín: hora y cómo adquirir las entradas para ver a Lionel Messi en Colombia

FIFA publicó el último ranking del 2025: así terminó el año la selección Colombia

Estos podrían ser los rivales de Junior y Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores: Flamengo y Boca Juniors, entre las opciones

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos