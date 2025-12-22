Luis Díaz de nuevo a vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich

Luis Díaz llegó a 13 goles en la temporada 2025-2026 con el Bayern Múnich juntando todas las competencias - crédito Heiko Becker/REUTERS

Luis Díaz cerró el año con una destacada actuación en la Bundesliga, al anotar el tercer gol en la victoria 0-4 de Bayern Múnich sobre Heidenheim en el último partido de 2025. El colombiano celebró su tanto con una dedicatoria especial a su futuro hijo.

Tras cumplir una sanción de dos fechas en la Uefa Champions League, el delantero está nuevamente disponible para disputar el próximo encuentro internacional, en el que Unión Saint-Gilloise será el rival de Bayern Múnich como visitante.

Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Heidenheim v Bayern Munich - Voith-Arena, Heidenheim, Germany - December 21, 2025 1. FC Heidenheim's Luca Kerber in action with Bayern Munich's Luis Diaz REUTERS/Heiko Becker DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

En sus primeros seis meses con el club bávaro, Luis Díaz participó en 22 partidos —21 como titular—, sumando trece goles y siete asistencias, además de recibir seis tarjetas amarillas y una expulsión frente a PSG por una falta sobre Hakimi.

El equipo alemán, que lidera la Bundesliga con 41 puntos tras trece victorias y dos empates, iniciará ahora un receso de 21 días por el parón invernal.

El regreso está previsto para el domingo 11 de enero, cuando Bayern Múnich reciba a Wolfsburgo —actualmente en la posición 14— en el Allianz Arena a las 11:30 (hora colombiana). Hasta el momento, el club ha marcado 55 goles y ha recibido once.

Estos son los 23 goles de Luis Díaz en el 2025

Luis Díaz dedicó su gol al tercer bebé que tendría con su esposa - crédito Heiko Becker/REUTERS

16/02/2025: vs. Wolverhampton (Liverpool). 21/03/2025: vs. Brasil (Selección Colombia). 26/03/2025: vs. Paraguay (Selección Colombia). 06/04/2025: vs. Fulham (Liverpool). 13/04/2025: vs. West Ham (Liverpool). 27/04/2025: vs. Tottenham (Liverpool). 11/05/2025: vs. Arsenal (Liverpool). 11/06/2025: vs. Argentina (Selección Colombia). 16/08/2025: vs. Stuttgart (Bayern Múnich). 22/08/2025: vs. Leipzig (Bayern Múnich). 30/08/2025: vs. Augsburgo (Bayern Múnich). 13/09/2025: vs. Hamburgo (Bayern Múnich). 04/10/2025: vs. Eintracht (Bayern Múnich). 04/10/2025: vs. Eintracht (Bayern Múnich). 12/10/2025: vs. México (Selección Colombia). 22/10/2025: vs. Club Brujas (Bayern Múnich). 29/10/2025: vs. Colonia (Bayern Múnich). 04/11/2025: vs. PSG (Bayern Múnich). 04/11/2025: vs. PSG (Bayern Múnich). 08/11/2025: vs. Unión Berlin (Bayern Múnich). 19/11/2025: vs. Australia (Selección Colombia). 29/11/2025: vs. St Pauli (Bayern Múnich). 21/12/2025: vs. Heindenheim (Bayern Múnich).

Así va el Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-2026

Bayern Múnich se encamina a un nuevo título en la Bundesliga - crédito Heiko Becker/REUTERS

Bayern Múnich: 41 puntos / +44 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Borussia Dortmund: 32 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Bayer Leverkusen: 29 puntos / +13 diferencia de gol / 15 partidos jugados. RB Leipzig: 29 puntos / +11 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Hoffenheim: 27 puntos / +9 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Stuttgart: 26 puntos / +3 diferencia de gol / 15 partidos jugados.