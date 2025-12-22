La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

El arbitraje en Colombia atraviesa una grave crisis por cuenta de las decisiones que buscarían implementar castigos ejemplares en algunos de los casos - crédito Colprensa

En una decisión que se filtró por redes y causó polémica, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol impuso la sanción “de por vida” al árbitro Jhon Hinestroza, que no podrá volver a dirigir partidos en el fútbol profesional colombiano. Esta decisión, considerada la más severa posible para un juez central, se tomó tras un error cometido por el chocoano en un partido de cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-2 entre Deportes Tolima y Once Caldas.

La sanción definitiva, según se conoció de manera extraoficial, implica que Hinestroza, de 43 años, quedará excluido de toda competencia profesional organizada por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), incluyendo la Liga, la Copa, la Superliga y el Torneo de Ascenso. Como era de esperarse, este actuar de la comisión causó reacciones en las plataformas digitales, en especial entre los que consideran la determinación excesiva contra un profesional del referato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jhon Hinestroza, juez sancionado "de por vida" por la Comisión Arbitral - crédito Colprensa

La medida en contra de este juez, que llevaba más de una década en las competencias oficiales, se conoció después de que cumpió un año sin ser designado para partidos oficiales; en un periodo en el que ya no había ejercido funciones en el fútbol profesional. Cuentas especializadas en arbitraje, como El Var Central, calificaron la decisión como la eliminación total de Hinestroza del panel arbitral, señalando: “Lo borraron de por vida”.

El partido que ‘condenó’ a Jhon Hinestroza

El origen de la sanción se remonta a un partido de la semifinal entre “Pijaos” y “Albos”, disputado el 8 de diciembre de 2024 en el césped del Manuel Murillo Toro, Hinestroza dejó de sancionar un aparente penalti a favor del equipo visitante en los minutos finales y tampoco señaló una supuesta mano dentro del área tolimense. Estas omisiones habrían resultado determinantes, pues el elenco de Manizales quedó a margen de pelear el título en el FPC.

Esta fue una de las jugadas polémicas por las que fue severamente castigado Jhon Hinestroza - crédito Jorge Cuellar/Colprensa

El episodio, desde entonces, generó una fuerte controversia en los espacios de opinión y diferentes medios de comunicación y, de paso, puso en entredicho la actuación tanto del árbitro como del sistema VAR, que no intervino para corregir la decisión que había tomado el chocoano en este encuentro: con el que se cerraban los cuadrangulares y que sentenció la clasificación del “Vinotinto y Oro” a la que fue su novena final en los torneos cortos del torneo colombiano.

Antes de este incidente, Hinestroza había alcanzado el reconocimiento de árbitro FIFA, lo que le permitió dirigir partidos de alto nivel tanto a nivel nacional como internacional. Su trayectoria lo posicionaba como uno de los jueces más experimentados del país; sin embargo, tras el error en el partido mencionado y el posterior proceso disciplinario, su carrera en el fútbol profesional colombiano ha llegado a su fin, pues no podrá dirigir en las competencias profesionales.

La decisión de la Comisión Arbitral, que todavía sigue sin pronunciarse frente a este suceso, desató reacciones encontradas y alimentó la discusión sobre la transparencia y los criterios utilizados para sancionar a los árbitros en Colombia. Cuentas como @ElVarCentral cuestionaron la consistencia de las medidas disciplinarias, que en este caso afectan la imagen del arbitraje nacional, que durante la temporada del 2025 estuvo bajo sospecha.

Ímer Machado (derecha) es el director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito @Borda_analista/X

“Sería bueno saber cómo toman estas decisiones en la Comisión Arbitral. Es decir, por qué con unos árbitros son tan estrictos y tajantes en sus errores, y a otros les dejan pasar una, y otra, y otra, y otra”, se leyó en este perfil, especializado en la actualidad de los silbatos en Colombia. De esta forma, la percepción de que no existe un estándar uniforme en la aplicación de sanciones, lo que alimenta la polémica en torno al arbitraje nacional.

Con la exclusión de Hinestroza, la Comisión Arbitral envía un mensaje contundente sobre la severidad de las sanciones ante lo que considera errores graves de los colegiados, en un panorama en el que la calidad y la imparcialidad del arbitraje continúan bajo escrutinio. El árbitro, que alguna vez ostentó la escarapela FIFA, ahora quedará relegado a competencias de menor visibilidad, cerrando así un capítulo en la historia del arbitraje colombiano.