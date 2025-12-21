Deportes

Linda Caicedo comandó al Real Madrid en la Copa de la Reina: doblete en goleada a Espanyol

La atacante colombiana fue la figura de las merengues en los octavos de final, demostrando que es una de las estrellas del equipo y finalizando el año de la mejor manera


Linda Caicedo marcó doblete con
Linda Caicedo marcó doblete con el Real Madrid en la Copa de la Reina - crédito Real Madrid Femenino

Linda Caicedo volvió a demostrar la razón por la que es considerada como una de las mejores jugadoras del Real Madrid desde su llegada al club en 2022, pues ha crecido mucho en la parte profesional y liderando al equipo en sus peores momentos, para buscar la victoria.

En esta ocasión, la delantera marcó doblete en la goleada 4-0 al Espanyol, por los octavos de final de la Copa de la Reina, para ser la figura del juego y llevar a las blancas hasta los cuartos de final, soñando con el primer trofeo oficial para la institución en la rama femenina.

Sumado a eso, la atacante está finalizando el año en excelente nivel, esperando que siga así para abril, cuando la selección Colombia se reúna para la quinta, sexta y séptima fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, que dará dos cupos directos al mundial de Brasil 2027.

Así fue el doblete

El fútbol femenino español vivió una jornada destacada con la actuación de Caicedo, que anotó un doblete en la victoria del Real Madrid sobre el Espanyol en la Copa de la Reina, que acerca al club cada vez más al sueño de lograr un título, así como consolidar la etapa de la cafetera en el país ibérico.

En el encuentro jugado en Barcelona, Linda fue titular bajo la dirección de Pau Quesada y se llevó los aplausos tras marcar dos goles de gran factura. El primero llegó al minuto doce, cuando la atacante caleña ejecutó un potente disparo de zurda desde fuera del área, colocando el balón en el ángulo y abriendo el marcador para las Merengues.

La delantera abrió el marcador en el partido de la Copa de la Reina frente al Espanyol - crédito Teledeportes

El segundo tanto de Caicedo se produjo en el minuto cincuenta y tres, tras recibir un pase de Sara Dabritz, eludir a la defensa e incrustar el balón en el segundo palo de la portera rival. Con estos goles, la colombiana alcanzó su sexto tanto con el Real Madrid en la temporada y los dos primeros en la Copa de la Reina.

La colombiana fue figura con sus dos goles en la goleada 4-0 al Espanyol, por la Copa de la Reina - crédito Teledeportes

La goleada del Real Madrid se completó con los tantos de Iris Santiago, quien marcó el segundo gol antes del descanso tras asistencia de Athenea del Castillo, y el cuarto en el minuto cincuenta y seis, consolidando la victoria en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, según El Tiempo.

Rivales en la Champions

Mayra Ramírez del Chelsea, junto a Linda Caicedo en Real Madrid, superaron la ronda principal de la Champions League Femenina. Ambas futbolistas colombianas continúan consolidando su presencia en el máximo nivel internacional, aunque sus caminos en el torneo continental seguirán rutas distintas.

El sistema de disputa establece que los cuatro primeros equipos de la fase de grupos acceden directamente a los cuartos de final, mientras que los clasificados entre el quinto y el duodécimo lugar deben disputar los play-offs para avanzar a la ronda de ocho mejores.

Real Madrid Femenino sigue avanzando
Real Madrid Femenino sigue avanzando en la temporada con Linda Caicedo, buscando su primer título en la historia del club - crédito Real Madrid Femenino

En esta edición, Barcelona, Bayern Múnich, Lyon y Chelsea aseguraron su pase directo, mientras que el Real Madrid de Caicedo, al ubicarse en la séptima posición, deberá enfrentar al Paris FC —décimo en la tabla— en la ronda clasificatoria, que se jugará entre el 11 y el 19 de febrero.

Por su parte, Mayra Ramírez, a pesar de estar en proceso de recuperación por una rotura en el isquiotibial derecho, contribuyó en la fase de grupos de la Champions League femenina con tres goles y una asistencia en nueve partidos disputados. El Chelsea, que finalizó en la tercera posición de la tabla general, enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre el Arsenal de Inglaterra y el Oh Leuven de Bélgica.

