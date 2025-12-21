Deportes

Edwuin Cetré, bicampeón en Argentina con Estudiantes, continuará su carrera en el fútbol español: estas son las opciones

El extremo atacante inició su carrera en Santos Laguna del fútbol mexicano, y de paso por Junior FC e Independiente Medellín, podría continuar su carrera en el fútbol europeo

Edwuin Cetré es clave en
Edwuin Cetré es clave en el esquema de Eduardo Domínguez en Estudiantes de la Plata - crédito Fotobaires

Estudiantes de la Plata se consagró campeón del Trofeo de Campeones tras vencer 2-1 a Platense con un doblete de Lucas Alario en los minutos 79 y 90. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez sumó así su duodécimo campeonato local y aseguró su participación en la Copa Libertadores 2026.

Edwuin Cetré, delantero colombiano que acumuló cuatro títulos con el Pincha Rata, tuvo un papel destacado en la victoria asistiendo a Alario en uno de los goles con el cobro de tiro de esquina. El rendimiento del extremo en los partidos más importantes de la temporada lo han convertido en uno de los referentes del actual plantel.

El partido comenzó con ventaja para Platense gracias a un gol de Franco Zapiola al minuto 50, tras un remate cruzado que superó al portero Fernando Muslera. El ingreso de Alario en el minuto 73 resultó decisivo: primero igualó el marcador de cabeza y luego, tras un tiro de esquina ejecutado por Edwin Cetré, selló la victoria con una volea.

Con este nuevo título, Estudiantes disputará en 2026 la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional frente a Rosario Central y la Recopa de Campeones contra ambos rivales. El club platense ha ganado cinco de las siete finales que ha jugado bajo la conducción de Domínguez, acumulando además seis coronas internacionales.

Edwuin Cetré mira a Europa tras dos años en el fútbol argentino

Estudiantes de La Plata's Edwuin
Estudiantes de La Plata's Edwuin Cetre, right, and Racing Club's Santiago Solari battle for the ball during the Argentinian soccer league final match in Santiago del Estero, Argentina, Saturday, Dec. 13, 2025. (AP Photo/Nicolas Aguilera)

El balance del jugador de 27 años es positivo tras en el 2025 disputar 42 partidos entre la Liga Profesional del Fútbol Argentino, la Copa Argentina y la Copa Conmebol Libertadores. Cetré también jugó los partidos de la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones, torneo de un único partido.

Edwuin marcó seis goles y dio la misma cantidad de asistencia en la temporada 2025. En total ha disputado 86 partidos con un saldo de 12 goles y 12 asistencias. Las cifras le permiten al nacido en el Valle del Cauca abrir el mercado europeo ocho años después de su debut como profesional en el Santos Laguna.

Post de Alexis Rodríguez sobre
Post de Alexis Rodríguez sobre el futuro de Edwuin Cetré - crédito X

Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, informó que son dos los clubes del viejo continente que han sondeado al extremo atacante. Sevilla, en donde Carlos Bacca fue figura y es ídolo por el bicampeonato de UEFA Europa League, y Rayo Vallecano, donde recientemente pasó Radamel Falcao y James Rodríguez, son los dos clubes de LaLiga a los que podría llegar.

A la puja se suma Botafogo de Brasil, que recientemente cesó de su cargo al entrenador Davide Ancelotti y donde juega Jordan Barrera.

Edwuin Cetré confesó ser hincha del Deportivo Cali

Edwuin Cetré sorprendió al revelar su afición por Deportivo Cali y expresar su deseo de vestir la camiseta del club en algún momento. El delantero, que actualmente atraviesa su mejor etapa profesional fuera de Colombia y acaba de celebrar un título en Argentina, compartió este sentimiento durante una entrevista.

El propio Cetré afirmó: “Soy hincha de Deportivo Cali y mi familia también… algún día quisiera jugar en el equipo del que soy hincha”. Esta declaración generó entusiasmo entre la hinchada ‘azucarera’, que sueña con su posible llegada.

El delantero en Colombia solo ha jugado para Junior FC, entre 2019 y 2022, e Independiente Medellín en 2023 y un partido del 2024.

Palmarés de Edwuin Cetré: estos son los títulos del atacante

Estudiantes de la Plata venció
Estudiantes de la Plata venció a The Strongest gracias a un gol y una asistencia de Edwuin Cetré - crédito @EdelpOficial/X

Santos Laguna - México

  • Liga MX - 2018

Junior FC - Colombia

  • Superliga de Colombia - 2020

Estudiantes de la Plata - Argentina

  • Copa de la Liga - 2024
  • Trofeo de Campeones - 2024
  • Primera División - 2025-II
  • Trofeo de Campeones - 2025

