Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

Radamel Falcao viene de jugar 29 partidos con Millonarios, marcando 11 goles entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

Falcao García lleva seis meses alejado de las canchas, luego de finalizar su contrato con Millonarios y tomarse un tiempo de descanso, compartir con su familiar y cumplir con sus obligaciones comerciales, pero dejando claro que, por el momento, no se ha retirado de la actividad profesional, sino que espera una oferta que le interese.

Es por eso que el Tigre tendría acercamientos con un club en Argentina, que hace meses mostró interés y encontró la oportunidad perfecta para el delantero vuelva a la liga en la que debutó como futbolista de primera división en 2005, cuando River Plate lo ascendió de categoría y se convirtió en referente de la Banda Cruzada hasta 2009, cuando dio el salto al Porto y posteriormente al Atlético de Madrid.

La posibilidad para Falcao

Gimnasia de La Plata ha reactivado su interés en Radamel Falcao García como posible refuerzo para la temporada 2026, aprovechando que el delantero manifestó hace semanas su deseo de continuar en la actividad profesional y anticipó que tomará una decisión sobre su futuro en enero.

El periodista Fer Pujol informó que el club argentino considera al Tigre entre las alternativas para fortalecer su ataque. “Al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel Falcao vuelve a estar en lista. Todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad. No es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera”, detalló en su cuenta de X.

Falcao tendría una nueva posibilidad para llegar a Gimnasia, equipo que juega en la primera división de Argentina - crédito @pujolfernando/X

Con respecto a ese primer intento de Gimnasia de La Plata, el atacante optó por renovar su vínculo con Millonarios por seis meses más, marcando seis goles y llevando a los azules hasta los cuadrangulares, anotando incluso en su último partido frente a Santa Fe, en la derrota por 2-1.

Mientras el futuro de Falcao se define, el delantero continúa enfocado en su preparación y mantiene la expectativa sobre su próximo paso profesional. Su determinación y constancia se reflejan en su actividad diaria, mostrando que su carrera aún tiene capítulos por escribir.

Falcao se despidió de Millonarios con un gol ante Santa Fe, en la derrota 2-1 por cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona / Colprensa

“Yo estoy queriendo jugar”

El propio Falcao, máximo goleador histórico de la selección Colombia, abordó su futuro durante su presencia en Washington, donde participó como invitado especial en el sorteo del mundial 2026 y que dejó a la Tricolor en el grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y un equipo del Torneo de Repechaje.

Consultado sobre su continuidad, el atacante expresó: “Vamos a ver... yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”, cuando se abre el mercado de fichajes en las distintas ligas del mundo y que es clave porque es previo a la Copa del Mundo.

En cuanto a su situación actual, Falcao no ha vuelto a jugar desde el 19 de junio de 2025, cuando disputó su último encuentro con Millonarios frente a Independiente Santa Fe. Tras ese compromiso, el delantero anunció su salida del club bogotano y se tomó un tiempo con su familia.

Falcao acompañado por su esposa Lorelei Tarón, en el sorteo del mundial de la FIFA en Washington - crédito Jeenah Moon/REUTERS

No obstante, el atacante ha mantenido su preparación física, primero con entrenamientos específicos en Miami y, más recientemente, en la sede deportiva del Rayo Vallecano en Madrid. Su entorno destaca que se le observa motivado y con energía para afrontar nuevos retos.

El paso de Falcao por Millonarios, el club de sus afectos, dejó un saldo de 29 partidos disputados y 11 goles convertidos. Su aporte resultó clave en las fases finales del campeonato colombiano, donde su experiencia y capacidad goleadora fueron determinantes. El delantero cumplió así uno de sus grandes anhelos profesionales antes de quedar en libertad de acción, pese a que le faltó un título con los embajadores.