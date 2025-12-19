Teófilo Gutiérrez reveló detalles de la provocación a Sebastián Guzmán en la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima: “No ocultó nada”

Teófilo Gutiérrez explicó la razón por la cual hizo expulsar a Sebastián Guzmán - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

La consagración de Junior con su undécima estrella en el fútbol colombiano dejó múltiples lecturas, pero una de las más comentadas surgió tras las declaraciones de Teófilo Gutiérrez a ESPN F90, en las que el delantero reveló detalles sobre la estrategia mental que utilizó para provocar la expulsión de Sebastián Guzmán durante la primera final ante Tolima.

Gutiérrez, quien asumió el rol de líder desde el banco y resultó determinante en el desarrollo del partido, explicó que su experiencia y conocimiento del juego le permitieron identificar a Guzmán como un jugador clave para desestabilizar al rival. Esta acción complicó el panorama para el equipo dirigido por Lucas González.

El ídolo del barrio La Chinita explicó las razones que lo llevaron a la provocación del volante del Tolima - crédito @ESPNColombia / X

En su conversación con Espn F90, Gutiérrez profundizó en la importancia del trabajo psicológico en el fútbol actual.

“El fútbol no es solo patear la pelota, hay que trabajar eso, lo mental, que es lo más valioso. Cuando trabajé con mi psicóloga crecí mucho, trabajé y subí el nivel en esos aspectos”.

La reflexión llegó después de analizar la jugada que derivó en la expulsión de Guzmán, a quien observó detenidamente desde el banco antes de ingresar al campo cuando el marcador ya favorecía a Junior 3 a 0.

El atacante barranquillero, de 40 años, hizo énfasis en el valor de la picardía adquirida en su entorno de origen.

“La picardía que he tenido desde niño, que me enseñó mi barrio, no me la va a enseñar un libro ni nadie, se consigue en los partidos de calle, de barrio y lo lleva uno a la cancha. Cada uno, a su manera, y mi manera es esa. No oculto nada, eso me ha llevado a ganar cosas importantes, a crear enemigos, pero los que me conocen saben quién es Teo Gutiérrez", explicó.

El concepto sobre la expulsión de Guillermo Paiva y su concepto sobre el VAR

Teófilo Gutiérrez analizó la expulsión de Guillermo Paiva - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Teo también se refirió a la expulsión de Guillermo Paiva en el partido de vuelta, en el estadio Manuel Murillo Toro, destacando que situaciones similares pueden ser utilizadas como herramientas por los rivales para sacar de concentración a los jugadores.

“Hay cosas que solo te dan la experiencia. El rival juega y era una instancia en la que por ahí lo sucedido en Barranquilla contra su compañero, ellos también lo tomaron de herramienta para sacarla de partido y él cayó. Seguro crecerá mucho después de esto y tendrá más responsabilidad en lo que viene”, explicó.

Sebastián Guzmán salió expulsado por una agresión al experimentado delantero atlanticense - crédito Jairo Cassiani / Colprensa - Captura de Pantalla de Win Sports

Sobre Guzmán, el delantero evitó revelar las palabras exactas que utilizó en el cruce, respetando los códigos internos del fútbol, pero sí compartió su método de observación:

“Es un jugador que juega bien, es técnico y sabe entregar pases a sus compañeros. Lo estaba mirando desde el banco, sé quién puede hacer daño futbolísticamente a uno y cuando entro lo voy a buscar. Sabía que nos podía lastimar en el juego”, dijo a Espn F90.

Finalmente, Gutiérrez reflexionó sobre la evolución del reglamento y la influencia de la tecnología en el fútbol moderno:

“La reglamentación es jugar a la pelota y en esto hay que tener contactos. Algunos no son permitidos y ahora más que todo con el VAR. Seguro esa jugada en otro momento pasa desapercibida, ahora hay muchas cámaras”, concluyó en diálogo con Espn F90.

Jermein Zidane Peña y su concepto sobre Junior de Barranquilla

El defensor y gran figura del Junior de Barranquilla explicó la adversión que existe en contra del cuadro Tiburón por parte de Colombia - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Jermein Peña, defensor central y figura clave en la obtención de la undécima estrella del equipo, sostuvo que el Junior no goza de simpatía fuera de su región y que, pese a ello, el grupo se fortalece ante la adversidad.

El jugador atribuyó gran parte del éxito al trabajo mental impulsado por el entrenador Alfredo Arias, quien, según Peña, fue determinante para que el plantel alcanzara el máximo rendimiento y lograra la clasificación a la Copa Libertadores.

En el tramo final de la conversación con Espn, Peña insistió en su percepción sobre el trato que recibe el club:

“Lo dije y lo retengo todavía, lo aseguro. En todos los sentidos posibles, por una jugada siempre le tiran a Junior o algo que pasa con el equipo. Siempre es Junior, Junior, Junior. Me gusta que no nos den como favoritos”, expresó el defensor, reafirmando la idea de que el equipo suele ser objeto de críticas y no es considerado favorito en el ámbito nacional.

El zaguero, que fue titular y aportó goles decisivos durante la campaña, destacó la influencia de Teófilo Gutiérrez en su evolución personal y profesional. Peña reconoció que el delantero fue un referente fundamental para su transformación en el campo:

“Este semestre me dejó muchas cosas que me mejoraron, futbolísticamente hablando. En 2023, cuando salimos campeones era un jugador distinto al que soy. Teo es un símbolo para mí en este cambio de personalidad que tuve en el campo”, declaró a Espn.

Al analizar el proceso que llevó al Junior al título, Peña subrayó el papel del cuerpo técnico, en especial de Arias, a quien le atribuyó un impacto decisivo en la mentalidad del grupo.

“No hubo motivación, fue algo del profe, que siempre nos decía a cada uno que vayamos para adelante, que hagamos tal u otra cosa, para mejorar diferentes aspectos. Tuvo un 80% en la mentalidad del jugador”, finalizó.