Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo: refuerzo por tres años para la defensa de cara a la Liga Betplay 2026

El club embajador refuerza su plantilla con Sebastián Valencia, lateral izquierdo que llega desde Fortaleza para aportar dinamismo y solidez en la banda izquierda de cara a la temporada 2026

El lateral izquierdo llega tras
El lateral izquierdo llega tras una destacada temporada en Fortaleza, donde sumó cuatro goles y tres asistencias en 25 partidos

Millonarios confirmó la incorporación de Sebastián Valencia como su nuevo lateral izquierdo, reforzando una posición clave de cara a la temporada 2026.

El defensor de 29 años firmó un contrato por tres años, que lo mantendrá en el club hasta 2029, luego de un destacado paso por Fortaleza.

Valencia llega tras romper anticipadamente su cesión con el equipo de Fortaleza, donde en el segundo semestre de 2025 sumó cuatro goles y tres asistencias en 25 partidos, consolidándose como uno de los laterales más completos del torneo.

Su versatilidad y capacidad ofensiva fueron factores determinantes para que Millonarios lo identificara como prioridad para reforzar la banda izquierda.

El jugador, nacido en Medellín el 3 de julio de 1996, inició su carrera en Boyacá Chicó, pasó por Moca FC en República Dominicana y Leones FC antes de llegar a Fortaleza.

Su recorrido internacional y su experiencia en diferentes clubes le han permitido consolidar un perfil técnico sólido, con proyecciones ofensivas, centros precisos y capacidad para adaptarse a distintas posiciones en el campo.

Sebastián Valencia firmó su contrato
Sebastián Valencia firmó su contrato por tres años con Millonarios y se convierte en la nueva apuesta del club para la banda izquierda

La llegada de Valencia también responde a la necesidad del club de reforzar la banda izquierda, donde hasta ahora solo contaba con Danovis Banguero y Jhoan Hernández como referentes.

Durante la pasada temporada, el juvenil Samuel Martín y Helibelton Palacios ocuparon esta posición de manera ocasional, aunque de forma forzada, ya que su perfil natural es de lateral derecho.

Millonarios, que ya había oficializado los fichajes de Carlos Darwin Quintero y Mateo García para 2026, refuerza así su plantilla con miras a la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la fase preliminar de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Nacional en un partido único por un cupo en la fase de grupos.

