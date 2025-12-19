La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional

Millonarios y Atlético Nacional se reencuentran en la Copa Sudamericana después de 19 años - crédito Colprensa

El anuncio de la Conmebol sobre el próximo enfrentamiento entre Millonarios Fútbol Club y Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, reaviva una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol colombiano en el escenario internacional, que se dará a principios de marzo.

Ambos equipos, protagonistas de 273 partidos oficiales, han trasladado su histórica competencia local a los torneos continentales en 14 ocasiones, consolidando un historial que abarca desde la Copa Libertadores hasta la Copa Merconorte y la Sudamericana, dejando partidos inolvidables.

Historial internacional de Nacional vs. Millonarios

La trascendencia de este clásico va más allá de los títulos nacionales. Millonarios y Atlético Nacional han disputado partidos decisivos en campeonatos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, enfrentándose en fases de grupos, eliminatorias directas e incluso finales, lo que ha alimentado la intensidad de su rivalidad.

El primer capítulo internacional de este duelo se escribió en la Copa Libertadores de 1974. En esa edición, ambos equipos compartieron el grupo 3 y se enfrentaron en dos ocasiones. El 14 de febrero, Millonarios se impuso 3-0 en Medellín, y el 7 de marzo repitió la victoria, esta vez 2-1 en Bogotá. Aquella campaña concluyó con la eliminación de Atlético Nacional en la primera ronda, mientras que los azules avanzaron hasta la segunda fase, quedando detrás de São Paulo, que posteriormente disputó la final ante Independiente de Avellaneda.

Millonarios visitará a Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana 2016 - crédito Lina Gasca/Colprensa

La rivalidad internacional cobró mayor notoriedad en la Copa Libertadores de 1989. En la fase de grupos, el primer encuentro en El Campín terminó igualado 1-1, mientras que en el Atanasio Girardot, el Embajador logró una victoria por 2-0.

Sin embargo, el momento más recordado llegó en los cuartos de final, en el que Atlético Nacional se impuso 2-1 en la ida y selló su clasificación con un empate 1-1 en la vuelta en Bogotá. Ese año, el club antioqueño conquistó su primera Copa Libertadores, un logro que repetiría en 2016.

Nacional eliminó a Millonarios en la Copa Libertadores 1989, con un polémico arbitraje en cuartos de final - crédito @NOTICIASDEVERDE/X

Seis años después, en la Copa Libertadores de 1995, ambos equipos volvieron a coincidir en la fase de grupos. El primer partido, disputado en Medellín, terminó sin goles, mientras que en Bogotá, Millonarios se llevó la victoria 2-0. Ambos avanzaron a octavos de final, con los bogotanos liderando el grupo con 10 puntos y el verde clasificando segundo con nueve. Tras superar sus respectivas llaves, se reencontraron en cuartos de final. Atlético Nacional ganó 2-1 en casa e igualó 1-1 en la capital.

La rivalidad en el siglo XXI

El año 2000 marcó un nuevo hito en la rivalidad, esta vez en la final de la Copa Merconorte. El primer partido, jugado en Bogotá, terminó 0-0, mientras que en Medellín, Atlético Nacional se impuso 2-1 y levantó su segundo trofeo de este torneo. Millonarios lograría el título en la edición siguiente, la última en la historia de esa competición, antes de que la Copa Sudamericana tomara su lugar en 2002.

En la Copa Sudamericana 2007, el destino volvió a cruzar a ambos equipos en la primera fase. Millonarios venció 3-2 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y aseguró su clasificación con un empate 0-0 en Bogotá. El equipo capitalino avanzó hasta las semifinales, una instancia que no ha vuelto a alcanzar desde 2012.

En la Copa Sudamericana 2007, Millonarios eliminó a Nacional por marcador global de 3-2 - crédito Colprensa

Con el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, Millonarios y Atlético Nacional se preparan para escribir un nuevo capítulo en su historia internacional. El desafío para ambos será superar a su tradicional adversario en una instancia que ya ha sido escenario de duelos memorables y que promete mantener viva la intensidad de una de las rivalidades más significativas del fútbol sudamericano.