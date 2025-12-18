Portugal tendrá prioridad sobre Colombia en sedes de entrenamientos: federación analiza tres opciones en México

Colombia tendrá que esperar a que Portugal escoja sede para poder organizar su llegada al país norteamericano - crédito AFP

Tras el sorteo de la fase de grupos del mundial de 2026, Colombia fue ubicado en el cuadrangular K junto con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje de la FIFA entre Jamaica, República del Congo y Nueva Caledonia.

Las dos primeras fechas de la selección Colombia serán en México, mientras que para la tercera jornada tendrá que viajar a Miami para enfrentar a Portugal, en uno de los partidos que ha generado más expectativas en la primera ronda.

En ese sentido, todos los países del grupo K están buscando sedes deportivas para prepararse en México para el inicio de la Copa del Mundo, siendo Portugal la que tendrá la opción de escoger en primer lugar el lugar de su campamento.

Esto se debe a que al ser cabeza de grupo y la mejor nación en el ranking FIFA del cuadrangular, los liderados por Cristiano Ronaldo reciben un beneficio por parte de la organización.

Al ser cabeza de grupo, Portugal podrá escoger primero la ciudad en la que hará campamento de preparación para el mundial - crédito EFE

En Antena2, el periodista Sebastián Heredia informó que la Federación Colombiana de Fútbol ya tomó la decisión de viajar a México y buscar opciones para el campamento final de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

“La federación ya hizo el scouting y tomó la decisión de que va a ser México, pero no Ciudad de México. La federación pasó Puebla, Querétaro y Guadalajara. Esas son las opciones y depende de que la FIFA les asigne una de esas tres“, indicó Heredia.

El comunicador indicó que la federación intentó quedarse con una ciudad, sin mencionarla, pero la respuesta que recibió es que se tendrá que esperar por la decisión de Portugal.

“La prelación la tiene el cabeza de cada grupo, la segunda prelación la tiene Colombia por disputar dos partidos en ese país”, anticipó el periodista.

Colombia tiene tres opciones para instalar el campamento de preparación para el mundial - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Así será el calendario de Colombia en la fase de grupos

El primer partido de Colombia será el 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán en el estadio Banorte de Ciudad de México, el compromiso comenzará a las 9:00 p. m. hora del país cafetero.

En la segunda fecha, Colombia recibirá al ganador del repechaje de la FIFA en el estadio Akron, en el que habitualmente hace las veces de local Chivas de Guadalajara, ese partido se disputará el 23 de junio a las 9:00 p. m.

En la última jornada de la fase de grupos, Colombia enfrentará a Portugal el 27 de junio en el estadio Hard Rock de Miami, el encuentro comenzará a las 6:30 p. m. en simultáneo con el de las otras dos naciones del grupo K.

Si Colombia avanza como líder de su grupo, tendrá que enfrentar a uno de los mejores terceros y tendrá la chance de, en caso de seguir en el torneo, probablemente jugar ante Argentina en cuartos de final.

La última vez que Colombia jugó un mundial en Norteamérica fue eliminada en la primera ronda - crédito EFE

Este será el segundo mundial que la Tricolor dispute en Norteamérica, recordando que hizo parte de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, en la que era una de las favoritas al título.

Finalmente, tras meses de expectativas y elogios por parte de figuras como Pelé, principalmente por la victoria 5-0 de Colombia ante Argentina en el estadio Monumental, los dirigidos por Francisco Maturana fueron la decepción del torneo al ser eliminados en la fase de grupos.

En ese momento se generaron varios rumores sobre problemas al interior del plantel colombiano y la confianza que tenían algunos deportistas por el momento positivo que tenían en sus clubes.

Colombia volvió a clasificar para el mundial de 1998, pero después de ello se ausentó del torneo de naciones por 16 años, hasta que en 2014 jugó el torneo que se disputó en Brasil.