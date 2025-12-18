León olvidó a James Rodríguez y oficializó la llegada de dos colombianos a La Fiera

El 2025 fue negativo para Club León, que no se quedó con ningún título en México - crédito Club León

En el inicio del 2025, en el Club León había grandes expectativas por lo que sería el año de La Fiera en La Liga MX y su participación en la primera edición del Mundial de Clubes, que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Buscando destacar en todas las competencias, el equipo de Guanajuato confirmó la contratación de varias figuras, incluyendo al colombiano James Rodríguez, que arribó a México desde Real Vallecano, en España.

Tras el primer semestre, en el que fue líder de la Liga MX durante gran parte de la primera fase, León fue eliminado en los playoffs; sumado a ello, se confirmó que no podría participar del Mundial de Clubes por compartir dueños con Pachuca, lo que comenzó con una crisis deportiva en la institución.

Para el segundo semestre no tuvo refuerzos de peso y estuvo en los puntos bajos de la tabla de posiciones, provocando que los directivos despidieran al entrenador Eduardo Berizzo y descartarán la continuidad de la mayoría de líderes en el vestuario, incluyendo a James Rodríguez.

El colombiano encabeza la lista de jugadores que salieron de León tras el final de la Liga MX - crédito Club León

León contrató a dos colombianos para 2026

Con la llegada de Ignacio Ambriz a la dirección técnica de La Fiera, la intención del club de Guanajuato es conformar un nuevo plantel, en el que se encuentra el colombiano Steven Barreiro.

En el inicio de la pretemporada, el defensor central cafetero mencionó que la intención del plantel es volver a los primeros lugares en México y volver a ser campeones.

“Yo estoy tranquilo, espero dar todo de mí y que sea lo que Dios quiera. Mi intención es irme muy bien de aquí, ojalá con un muy buen torneo. Tengo mucho cariño por esta institución y me quiero ir con una satisfacción”, declaró Barreiro en rueda de prensa.

Horas más tarde, se comenzaron a registrar los primeros movimientos en el mercado de León, lo que incluyó la llegada de dos colombianos a la escuadra Esmeralda.

El arquero colombiano se unió oficialmente a León en México - crédito Club León

El primero de ellos es el guardameta Jordan García, que había sido adquirido previamente desde Fortaleza Ceif, en Bogotá, pero se tenían dudas sobre su presencia en la pretemporada, ya que había rumores que indicaban que León intentaría cederlo a otro club.

Sin embargo, finalmente, el arquero titular de la selección Colombia sub-20 se unió el 18 de diciembre a la pretemporada de León y tendrá que competir con los demás guardametas para ser titular en la Liga MX.

En Colombia, García disputó dos temporadas con Fortaleza y a pesar de su corta edad fue titular del equipo bogotano en la mayoría de compromisos.

“El arquero juvenil de @FCFSeleccionCol llegó, entrenó y se puso a las órdenes del profe Ambriz. ¡Qué sea una gran etapa esmeralda, Jordan!“, fue el mensaje de bienvenida que recibió el guardameta.

El segundo refuerzo es un goleador

Díber Cambindo será nuevo jugador del Club León - crédito AFP

En segundo lugar, a la escuadra de Guanajuato se sumará el delantero nacido en Guachené, en el Cauca, Díber Cambindo, que la temporada anterior jugó para Necaxa.

León pagará alrededor de cuatro millones de dólares por el atacante de 29 años, que ya ha jugado para Independiente Medellín, América de Cali y Deportes Quindío. Cabe recordar que Cambindo también tuvo un paso por Cruz Azul.

En México, el colombiano ha disputado 82 encuentros, en los que ha anotado 35 goles y entregado seis asistencias. En León deberá competir por el puesto con el argentino Rogelio Funes Mori.

Además de los dos colombianos mencionados, León está buscando concretar la contratación del mediocampista argentino Nicolás Vallejo, que se formó en Independiente de Avellaneda y el semestre anterior jugó para Liverpool en Uruguay.