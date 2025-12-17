Bayern Múnich felicitó a Junior FC por su título, con fotografía de Luis Díaz: el referente de la selección Colombia también expresó su felicidad

Luis Díaz jugó 104 partidos con la camiseta del Junior de Barranquilla - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

El Bayern Múnich celebró el reciente título de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay II-2025 con un mensaje especial dedicado al club colombiano y a Luis Díaz, exjugador del equipo barranquillero. A través de sus redes sociales, el conjunto alemán felicitó al campeón del fútbol colombiano y compartió una imagen de Díaz durante su etapa en Junior.

El triunfo de Junior se concretó tras vencer 1-0 al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, con un gol de José Enamorado. Con esta victoria, el equipo dirigido por Alfredo Arias alcanzó su estrella número 11 y aseguró un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Post del Bayern Múnich sobre el título de Junior con Luis Díaz como protagonistas - crédito Bayern Múnica

El mensaje del Bayern Múnich incluyó la frase: “Felicitaciones, @JuniorClubSA. Un nuevo título para su historia y una estrella para Barranquilla”, acompañado de una fotografía de Luis Díaz con la camiseta rojiblanca. El propio futbolista colombiano, de 28 años, también compartió una felicitación a través de sus historias de Instagram.

Post de Luis Díaz sobre el título del Junior FC - crédito Luis Díaz

Durante su paso por Junior entre 2017 y 2019, Díaz disputó 106 partidos, marcó 20 goles y dio nueve asistencias, además de conquistar cuatro títulos con el club.

El próximo partido del Bayern Múnich será el sábado 21 de diciembre por la fecha 15 de la Bundesliga, cuando visite al Heidenheim a las 11:30 (hora colombiana). En el último encuentro, el equipo dirigido por Vincent Kompany empató 2-2 ante el Colonia, partido en el que Luis Díaz no participó debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Luis Díaz, el mejor jugador de noviembre en la Bundesliga y mejor gol del mes

El futbolista colombiano Luis Díaz ha sido protagonista de un mes excepcional en el Bayern Múnich, acumulando reconocimientos tanto a nivel individual como colectivo y consolidando su impacto en el fútbol alemán.

El club bávaro anunció el 13 de diciembre de 2025, a través de su página web oficial, que Díaz fue elegido como el mejor jugador del mes de noviembre, tras una votación en la que obtuvo el 48,8% de los votos de los aficionados, superando a sus compañeros Lennart Karl (21,7%) y Michael Olise (6,3%)

El rendimiento de Luis Díaz durante noviembre resultó determinante para el equipo dirigido por Vincent Kompany. En cinco partidos disputados ese mes, el colombiano marcó cuatro goles y aportó una asistencia, cifras que reflejan su influencia en el ataque del Bayern Múnich, según detalló el club en su comunicado. Su actuación más sobresaliente se produjo en el encuentro de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain, donde anotó un doblete que aseguró la victoria por 2-1 en París.

El gol de "Lucho" fue calificado como el mejor de noviembre de 2025 - crédito @Bundesliga / Instagram

Además, frente al St. Pauli, Díaz fue decisivo al marcar un gol en los minutos finales y asistir en otro tanto, mientras que su cuarto gol del mes llegó en el empate 2-2 contra el Unión Berlín. El gol premiado se destacó por una jugada individual de gran calidad.

La acción se originó al minuto treinta y siete, cuando Díaz rescató desde el piso un pase filtrado de Josip Stanisic, se reincorporó rápidamente, superó a Janik Haberer y, desde un ángulo reducido, ejecutó un remate potente al ángulo que se incrustó en el poste, estableciendo el empate parcial 1-1 en Berlín. La Bundesliga compartió el reconocimiento a través de sus redes sociales, señalando: “El gol del mes va para Luis Díaz y su increíble anotación ante Unión Berlín”.

En el balance de la temporada, el futbolista guajiro acumula veintiún partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania), sumando 1.694 minutos en cancha y doce goles anotados. El equipo de Vincent Kompany mantiene una racha invicta de trece partidos en el campeonato alemán, habiendo cedido puntos únicamente en el empate ante el Unión Berlín. El próximo compromiso del Bayern Múnich será el 14 de diciembre de 2025, cuando reciban al Mainz 05 en el estadio Allianz Arena a partir de las 11:30 a. m.