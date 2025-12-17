Alejandro Restrepo será el técnico del Medellín hasta el 2027 sin importar lo que pase en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional

El entrenador antioqueño logró la final de la Liga BetPlay y alcanzó llegar al partido definitivo de la Copa BetPlay - crédito David Jaramillo / Colprensa

Después de la consagración del Junior de Barranquilla como campeón de la Liga BetPlay, el 16 de diciembre de 2025, al vencer por 1-0 al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, llega la definición de la Copa BetPlay, torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división del fútbol colombiano.

La cita, que definirá si habrá nuevo campeón de la Copa (con Independiente Medellín sin ganar este torneo desde 2020), o determinará a Atlético Nacional como máximo dominador del certamen, también trajo una noticia positiva para los hinchas del Poderoso de la Montaña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El poderoso de la Montaña anunció la renovación de su director técnico - crédito Jefatura de Prensa de Independiente Medellín

El 16 de diciembre de 2025, Independiente Medellín ha decidido renovar el contrato del entrenador Alejandro Restrepo y su equipo técnico hasta diciembre de 2027, una medida que refuerza la apuesta institucional por la estabilidad y la continuidad en su proyecto deportivo.

Esta extensión contractual se produce en un contexto de desafíos relevantes para el club, que afrontará la próxima temporada con la mira puesta en la Copa Libertadores y en los torneos del fútbol profesional colombiano, según informó el club a través de su portal oficial.

En el comunicado de prensa emitido por parte del Rojo de Antioquia explican que decidieron dar un apoyo al proyecto deportivo liderado por el excampeón del fútbol colombiano en 2022 con el Deportivo Pereira:

“La institución ratifica así su pleno respaldo al proyecto deportivo, convencida de que la estabilidad, la planificación y la coherencia en el trabajo son pilares fundamentales para el crecimiento sostenido del club, tanto a nivel local como internacional”, reseñaron en la publicación web de Independiente Medellín.

Restrepo continuará bajo el proyecto del Medellín por dos temporadas más - crédito Jefatura de Prensa de Independiente Medellín

En el tramo final del comunicado, la entidad expresó su confianza en que la continuidad de Restrepo y su cuerpo técnico permitirá fortalecer tanto el presente como el futuro del equipo, manteniendo un proceso que consideran ambicioso y responsable, en sintonía con los valores históricos del Equipo del Pueblo.

El club agradeció de manera explícita la entrega, el profesionalismo y el liderazgo del entrenador y su staff, subrayando la importancia de estos factores en la consolidación de la identidad y el protagonismo del Medellín en cada competencia.

Las palabras previas al gran partido de vuelta de la Copa BetPlay

El entrenador del Rojo de Antioquia habló sobre lo que será el partido de vuelta de la Copa frente a Atlético Nacional - crédito Dimayor - Win Sports / YouTube

En la antesala de su octavo enfrentamiento del año contra Nacional, Restrepo subrayó la importancia de la preparación integral y la fortaleza psicológica del plantel. El entrenador destacó que, aunque ambos equipos se conocen a fondo tras siete duelos previos, cada partido ha sido distinto y ha dejado aprendizajes valiosos.

“Mañana le daremos los últimos retoques al plan y esperemos que todo lo que hemos hecho durante toda la temporada nos ayude a que se vea reflejado en un título”, afirmó Restrepo.

El técnico también hizo hincapié en el papel fundamental de la hinchada, a la que expresó su agradecimiento por el apoyo incondicional, incluso en escenarios adversos. Restrepo recordó el reciente partido en el que, ante más de treinta mil aficionados rivales, los ocho mil o nueve mil seguidores de Medellín no dejaron de alentar.

“Siempre estuvieron detrás del equipo y nos alentaron a dar ese esfuerzo extra que hay que dar en este tipo de partidos y ahora serán más nuestros, no tengo ninguna duda de que se harán sentir, la van a disfrutar y nosotros vamos a dar el máximo esfuerzo para que se sientan orgullosos del equipo”, declaró el entrenador.

Al comparar esta final con la disputada anteriormente ante Santa Fe, Restrepo señaló que cada encuentro tiene su propio contexto y que el equipo está enfocado en analizar al rival y en que su calidad futbolística prevalezca.

“Hoy es una nueva final, oportunidad y nuevo día para darle al club un título muy importante que la gente está esperando”, expresó, reconociendo que la temporada ha sido de altibajos, pero resaltando el buen fútbol mostrado por el equipo.

Restrepo también abordó la presión y la ansiedad inherentes a una final, considerándolas un privilegio y parte esencial de la pasión por el fútbol.

“Es un privilegio sentir esa presión, es lo que hace lindo este deporte. No sería igual si no hubiese ese ‘picante’ que hay seguramente entre amigos, familias y la rivalidad que existe”, manifestó, recordando que la pasión por el juego y la posibilidad de ser protagonistas en un estadio lleno son elementos que motivan tanto a jugadores como a aficionados.