Esta es la millonada que se ganaría el Flamengo de Jorge Carrascal por ganar la Copa Intercontinental FIFA

Jorge Carrascal jugaría la final del Mundial de Clubes - crédito Mohammed Salem / REUTERS

La temporada 2025 llega a su fin, y después de los éxitos del Flamengo en la Copa Libertadores, la Serie A de Brasil, Derbi de las Américas (ante Cruz Azul de México) y Copa Challenger (frente al Pyramids de Egipto) en el Mundial de Clubes, llegó el reto definitivo para el campeón de América: el partido ante París Saint Germain

Dentro de la nómina que tiene Filipe Luis en el cuadro de Río, se encuentra Jorge Carrascal, volante que vive una temporada soñada con los rojinegros, y espera culminarla de gran forma, no solamente a nivel deportivo, también en lo económico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cartagenero lleva más de 1000 minutos jugados con Flamengo - crédito Mohammed Salem / REUTERS

Uno de los motivos por los cuales el Mundial de Clubes también genera atractivo es por los premios económicos. En esta ocasión, si los brasileños, que cuentan con Carrascal en sus filas, llegan a dar el golpe sobre la mesa, ganarían un total de cinco millones de dólares.

Estos son los premios económicos que entrega el certamen global, según la recopilación que hizo el Diario Si, el 10 de diciembre de 2025:

Campeón: 5 millones de dólares

Segundo lugar: 4 millones de dólares

Tercer lugar: 2,5 millones de dólares

Cuarto lugar: 2 millones de dólares

Quinto lugar: 1,5 millones de dólares

Sexto lugar: 1 millón de dólares

Flamengo quiere ir por la gran conquista del Mundo: PSG lo espera

La final se jugará el miércoles 17 de diciembre - crédito PSG

Flamengo y PSG se verán las caras por la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 Qatar, en la gran final del certamen,

Por los lados del París Saint Germain, ganó en su más reciente salida por la Ligue 1 de Francia, el 13 de diciembre de 2025, en el estadio Saint-Symphorien de Metz.

Con los goles de Gonçalo Ramos al minuto 31, de Quentin Ndjantou al 39 y de Desire Doue, los dirigidos por Luis Enrique se llevaron un triunfo clave en la lucha por el campeonato francés.

Pese a los descuentos de Jessy Deminguet al minuto 42 y de Georgiy Tsitaishvili al 81, el equipo parisino llegó a los 36 puntos, en 16 fechas, y llega con la motivación para encarar dicho encuentro.

Así le fue en sus últimos cinco partidos:

13 de diciembre de 2025 - Ligue 1: Metz 2-3 PSG

10 de diciembre de 2025 - Champions League: Athletic Club 0-0 PSG

6 de diciembre de 2025 - Ligue 1: PSG 5-0 Stade Rennis

29 de noviembre de 2025 - Ligue 1: Mónaco 1-0 PSG

26 de noviembre de 2025 - Champions League: PSG 5-3 Tottenham

En el Flamengo, ganó por 2-0 ante el Pyramids de Egipto, el 13 de diciembre de 2025.

Las anotaciones de Leo Pereira al minuto 24 y de Danilo al 52 de partido, permitiendo llegar a este encuentro con un invicto de 7 victorias a lo largo de la campaña.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos:

13 de diciembre de 2025 - FIFA Intercontinental: Flamengo 2-0 Pyramids

10 de diciembre de 2025 - FIFA Intercontinental: Cruz Azul 1-2 Flamengo

6 de diciembre de 2025 - Serie A de Brasil: Mirassol 3-3 Flamengo

3 de diciembre de 2025 - Serie A de Brasil: Flamengo 1-0 Ceará

29 de noviembre de 2025 - Copa Libertadores: Palmeiras 0-1 Flamengo

Así formarían París Saint Germain y Flamengo

PSG

Portero: Matvey Safonov

Defensores: Nuno Mendes, William Pacho, Ilya Zabarnyi, Warren Zaire-Emery,

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Fabián Ruíz

Delanteros: Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia

Director técnico: Luis Enrique

Flamengo

Portero: Agustín Rossi

Defensores: Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela

Mediocampistas: Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta

Delanteros: Everton, Jorge Carrascal, Bruno Henrique

Director técnico: Filipe Luis