Críticas al nuevo escudo e indumentaria del Internacional de Bogotá: “Parece escudo de grupo guerrillero”

Internacional de Bogotá es el nuevo nombre de La Equidad tras la compra del grupo empresarial Tyles-Porter - crédito Internacional de Bogotá

Inició oficialmente la nueva era de Internacional de Bogotá, antes conocido como Club Deportivo La Equidad, con la presentación de la nueva imagen (escudos, indumentaria y línea gráfica) del tercer equipo de la capital. Sin embargo, en las redes sociales las opiniones de la nueva identidad ha sido duramente criticada por los usuarios.

El escudo de Internacional de Bogotá destaca por la integración de blanco, negro y dorado como colores oficiales, presentes en el uniforme y la imagen institucional del club. Según explicó Nicolás Maya, presidente de la entidad, a Forbes, el blanco representa la unión de los habitantes de la ciudad, el negro simboliza la capacidad de superar adversidades y el dorado alude a la riqueza cultural y legendaria de la región.

La presencia de los Cerros Orientales y el cóndor andino en el escudo no solo responde a su valor icónico, sino que refleja el compromiso del club con la conservación ambiental y la protección de especies en riesgo, como el cóndor, ave nacional de Colombia. Maya señaló que esta propuesta visual alinea a Internacional de Bogotá con equipos de ciudades como Madrid, Milán o París, que incorporan símbolos urbanos en su identidad.

Escudo de Internacional de Bogotá en la camiseta del naciente equipo capitalino - crédito Internacional de Bogotá

En redes sociales, alejado del significado original del escudo, los usuarios lo compararon con grupos al margen de la ley y los calificaron de aburrido:

“Efectivamente, Ese es el nuevo escudo de Equidad/Inter de Bogotá. Terrible y aburrido. Hasta el Cóndor está aburrido” @Shakanismo

“Parece escudo de grupo guerrillero” @parceraswift

“Interesante idea la del inter de bogota, buenos colores pero el escudo si es muy mierda, le hubieran puesto más ganas” @CamLeopardo_17

“Hoy sí vengo mala leche y estoy seguro que esto no lo pudo haber hecho un Colombiano, y si lo hizo uno lo hizo con Chatgpt” @zimonrock

Entretanto, la camiseta presentada por la marca Umbro utiliza los mismos colores del escudo, predominando el blanco y dándole importancia al negro con una línea horizontal a la altura del pecho. Los tonos dorados se destacan en los remates del cuello y las mangas, así como en el escudo de Internacional de Bogotá.

Nuevamente, las críticas en redes sociales fueron fuertes en contra del naciente club comparándolos con clubes del fútbol del exterior como Olimpia. Incluso el diseño y sus colores fue comparado con Llaneros FC:

Camiseta de Internacional de Bogotá para el primer semestre de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Internacional de Bogotá

“Le daría mi visto bueno, si no fuera por la mala implementación del patrocinador BetPlay, tendría que haber estado en la banda negra horizontal, con letras blancas. Pero no es mala camiseta, y fíjate que es de los clubes que no me caen bien realmente” @proker_yt

“Parece la de boca junior Cali jajajajajaa equipo sin identidad el escudo parece de águilas doradas jaajjajajaja” @__JDel_

“Debieron colocarle internacional del Olaya....se nota q no piensan traer buenas contrataciones ni técnico ni nada ..se acordarán q el próximo año en la B” @jefersonlopez83

“Apreciados, antes que nada felicitaciones, hacen buen trabajo hasta el momento. Hubiera sido bueno trabajar con el Negro como camiseta de local y vivís dorados y blancos. Lo digo porque llaneros y quizá Águilas pueden manejar los mismos colores” @davidreina25

Contra quién debutará Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Inter de Bogotá tendrá su primer partido en el fútbol colombiano ante América de Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El día y la hora están pendientes por confirmar de parte de la División Mayor de Fútbol Colombiano. Estos son los partidos de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026:

Junior FC vs. Deportes Tolima Estadio : Metropolitano

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó Estadio: Atanasio Girardot

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín Estadio: Departamental Libertad

Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas Estadio: El Campín

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas Estadio: General Santander

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC Estadio: Américo Montanini

Jaguares FC vs. Deportivo Cali Estadio: Jaraguay

Fortaleza vs. Alianza FC Estadio: Techo

América de Cali vs. Internacional de Bogotá Estadio: Olímpico Pascual Guerrero

Deportivo Pereira vs. Llaneros Estadio: Hernán Ramírez Villegas

