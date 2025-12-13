La selección Colombia se roba la atención en el mundial de 2026: tiene el partido con más solicitud de boletería

La selección Colombia se encuentra en el grupo K del mundial de 2026, acompañado por Portugal, Uzbekistán y un ganador del Torneo de Repechaje - crédito Reuters

La selección Colombia vuelve a una Copa del Mundo de la FIFA después de ocho años, en la edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, prometiendo un buen juego y esperando llegar lejos como en Brasil 2014, cuando el equipo de José Pekerman llegó a cuartos de final.

Es por eso que la Tricolor ya tiene el partido con más solicitudes de boletas para el mundial, toda una sorpresa porque el combinado nacional le está ganando el pulso a encuentros de los anfitriones o de selecciones candidatas como Argentina, España o Francia.

Millones de personas quieren ver a Colombia

El partido entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio de 2026 en Miami, se ha convertido en el evento más solicitado en la tercera fase de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, según datos de la FIFA, con respecto a la boletería para la fase de grupos.

En solo 24 horas desde la apertura de esta etapa, la demanda global superó los 5 millones de solicitudes provenientes de más de 200 países y territorios, lo que refleja el entusiasmo sin precedentes que despierta el torneo y, en particular, este enfrentamiento.

De acuerdo con las cifras divulgadas por la FIFA, el duelo entre la selección Colombia y la de Portugal encabeza la lista de partidos más codiciados en la fase de grupos. El atractivo de la escuadra sudamericana, sumado al interés por ver al conjunto europeo, ha convertido este encuentro en el más solicitado hasta el momento.

Junto al partido entre Colombia y Portugal, otros encuentros han registrado una alta demanda de entradas. Entre ellos figuran Brasil vs. Marruecos, que se disputará el 13 de junio en Nueva York/Nueva Jersey; México vs. República de Corea, previsto para el 18 de junio en Guadalajara; Ecuador vs. Alemania, el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey; y Escocia vs. Brasil, el 24 de junio en Miami.

La Tricolor arrasa en boletería

En cuanto al origen de las solicitudes, Colombia figura entre los diez países con mayor número de peticiones de entradas en las primeras 24 horas de la fase de venta. Los tres países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— lideran el listado, pero la Tricolor se posiciona inmediatamente después, acompañada por Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá.

El proceso de venta de entradas para la Copa Mundial 2026 se realiza mediante un Sorteo de Selección Aleatoria, abierto hasta el martes 13 de enero de 2026. La FIFA ha precisado que solicitar entradas en cualquier momento dentro de este plazo no modifica las probabilidades de ser seleccionado, por lo que no existe ventaja temporal para los aficionados.

Cada persona puede elegir los partidos, las categorías y la cantidad de entradas, siempre respetando las restricciones por país de residencia. Además, a partir del 15 de diciembre de 2025, estará disponible la Plataforma de Reventa/Intercambio de la FIFA en el portal oficial, lo que permitirá adquirir entradas de forma segura.

La organización recomienda a los interesados consultar las preguntas frecuentes y la documentación legal antes de participar en el proceso. Todas las solicitudes están sujetas al Reglamento Oficial del Sorteo de Selección Aleatoria. No es necesario realizar un pago previo para participar, pero si un aficionado resulta seleccionado, la tarjeta registrada será cargada automáticamente con el valor de las entradas asignadas. Solo los mayores de 18 años pueden presentar solicitudes.

Para quienes buscan asegurar su presencia en partidos específicos o desean acceder a experiencias exclusivas en los estadios, la FIFA ofrece paquetes de hospitalidad que incluyen entradas y servicios premium, disponibles a través de su proveedor oficial.