Millonarios estaría listo para anunciar su tercer fichaje para 2026: nueva apuesta por figura de los cuadrangulares

Millonarios suma dos refuerzos en la pretemporada 2026, esperando más caras nuevas en las próximas semanas - crédito Millonarios FC

Millonarios sigue en proceso de concretar más fichajes para la temporada 2026, pues con la llegada de Carlos Darwin Quintero y Mateo García, comenzó una reestructuración de la plantilla, ahora con la gestión del director deportivo Ariel Michaloutsos, para pelear por el título de la Liga BetPlay.

El turno ahora será para un defensor que está cerca de vestirse con la camiseta azul, luego de una negociación que se alargó un tiempo porque el jugador se encontraba en los cuadrangulares, pero ahora ya tendría todo listo para los exámenes médicos y la firma del contrato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicho futbolista también llegaría con otro del extranjero, un volante que desde hace un tiempo suena para los embajadores, pero que hasta el momento se abrió una ventana de oportunidad para el club, con el obstáculo del tema económico porque es alguien costoso en el mercado, dada su experiencia y que viene de un equipo campeón.

Se viene el tercer fichaje de Millonarios

Una de las posiciones más frágiles del cuadro azul es la defensa, debido a la cantidad de goles que le hicieron en el segundo semestre de 2025 y la poca confianza entre zagueros, laterales y el portero, en esta última posición se probó a Diego Novoa y Guillermo de Amores.

Según el periodista Felipe Sierra, Millonarios ya habría acordado el fichaje de Sebastián Valencia, el lateral izquierdo que destacó con Fortaleza durante la temporada 2025 y ahora daría el salto al cuadro bogotano, un paso importante para su carrera y cubrir un puesto de mucho valor.

El tercer refuerzo de Millonarios para 2026 sería Sebastián Valencia, una apuesta para el puesto de lateral izquierdo - crédito @PSierraR/X

El jugador llegaría en buen momento porque los azules necesitan con urgencia un marcador de punta en esa zona del campo, ya que Danovis Banguero fue el único que rindió con su nivel en 2025, mientras que Nicolás Giraldo jamás brilló y tampoco el juvenil Jhoan Hernández.

Valencia viene de disputar 42 partidos con Fortaleza, 38 en condición de titular por Liga BetPlay y Copa Colombia, marcando cinco goles y tres asistencias, además de que fue inicialista en 22 encuentros del segundo semestre, siendo suplente en uno y perdiéndose otros tres por quedar afuera de convocatoria.

Sebastián Valencia viene de jugar cuadrangulares con Fortaleza, fue figura en el segundo semestre de 2025 y está en la mira de Millonarios - crédito Colprensa

Queda por conocer los detalles de la negociación con Leones, equipo que era dueño de sus derechos deportivos, y si llegará en condición de préstamo o compra definitiva, lo que sería toda una apuesta por un futbolista que era desconocido hasta hace unos meses y ahora se llevó todos los reflectores con los Amix.

Millonarios buscaría volante en Perú

Aunque parecía un tema que se cerró por costos, de la nada revivió la opción de que Rodrigo Ureña llegue a Millonarios, debido a que Universitario de Lima, que liberará cupo de extranjeros y uno de ellos es el del chileno, con pasado en el América de Cali y de grata recordación.

Rodrigo Ureña viene de ser campeón con Universitario en la Liga 1 de Perú - crédito Universitario

“Tras haber conseguido el tricampeonato, el nuevo objetivo de Universitario es alcanzar el ‘tetra’ en el 2026 y para ello es importante que estructure un equipo competitivo para mejorar los resultados en la Copa Libertadores sin descuidar su rendimiento en el campeonato local. Si bien Rodrigo Ureña se consolidó como uno de los titulares, la posibilidad de que deje la ‘U’ para la siguiente temporada empieza a crecer y más aún luego de que Millonarios haya presentado la primera oferta por el jugador chileno“, mencionó el diario Libero.

Por otro lado, el periodista Gustavo Peralta, en el programa L1 Max, afirmó que “entiendo que el proyecto deportivo de Millonarios a Ureña le encanta, así me lo dijeron. Y el conocimiento del director deportivo y el técnico, le gusta mucho más. Pero la cosa es ver la negociación. Yo digo que esto de Ureña no pasa del martes que viene, se va a definir rápido si no es antes. Antes sería la única venta que ha hecho la ‘U’, con Ureña”.