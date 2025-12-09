La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remesón

La hinchada de Atlético Nacional responsabiliza a Sebastián Arango y Gustavo Fermani por la mala gestión y los fichajes fallidos - crédito Atlético Nacional/X-Montaje Johan Largo/Infobae

El cierre de la Liga BetPlay II para Atlético Nacional ha dejado una profunda sensación de frustración entre sus aficionados, tras la eliminación definitiva en la fase final del campeonato colombiano. El Estadio Pascual Guerrero de Cali fue el escenario donde el equipo verdolaga selló una de sus campañas más irregulares en los últimos años, dejando escapar la oportunidad de pelear una vez más por el título y cediendo el paso a Junior de Barranquilla como finalista del Grupo A.

Durante el partido decisivo, Atlético Nacional mostró carencias evidentes tanto en defensa como en ataque. La ofensiva careció de precisión y contundencia, mientras que en defensa, las imprecisiones y la falta de solidez facilitaron el trabajo del América de Cali, que aprovechó los errores para despedirse de su público con una victoria sobre el clásico rival.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tanto el arquero David Ospina, como el número diez, Edwin Cardona; referentes del equipo, fueron especialmente señalados debido a su rendimiento y a varias acciones en momentos clave que terminaron influyendo en el marcador final.

El arquero David Ospina recibe críticas por su rendimiento en momentos clave del partido decisivo de la Liga BetPlay II - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La impotencia de la hinchada se tradujo rápidamente en miles de mensajes de inconformidad en redes sociales, en las que usuarios y seguidores del club no ocultaron su descontento con la gestión y los fichajes de la actual administración.

Nombres como el del presidente Sebastián Arango y el director deportivo Gustavo Fermani fueron recurrentemente mencionados como responsables directos del fracaso. Se les reprocha la toma de decisiones en materia de contrataciones y la ausencia de una planificación adecuada para afrontar los retos de la temporada.

Entre los principales cuestionamientos destacados por los usuarios figuran los cambios en la plantilla que no lograron cubrir salidas importantes:

“Se fue Angulo, lo reemplazaron con el frágil Cándido”, “Se fue Ceppelini, vino Bauzá como apuesta”, “Se fue Viveros, llegó Batista que ni juega”

“Se fue Juárez, llegó un tipo sin experiencia como Gandolfi”.

Las críticas a la gestión y los fichajes marcan el ambiente previo a la final de la Copa BetPlay - crédito X

Otros mensajes piden la salida de varios integrantes de la plantilla y del cuerpo técnico, haciendo un llamado a una reestructuración profunda:

“Arango y Fermani van a dar la cara? ellos son los principales culpables de este fracaso, errados en las decisiones con contrataciones que dejan mucho que desear y 0 planeación”.

Los cambios en la plantilla de Atlético Nacional no lograron cubrir las salidas importantes y generaron inconformidad entre los aficionados - crédito X

El listado de futbolistas y funcionarios señalados por la hinchada no es corto: Gustavo Fermani, Diego Arias, David Ospina, Camilo Cándido, Andrés Román, Edwin Cardona y varios otros aparecen en múltiples publicaciones, en la que se exige una depuración interna y la salida de aquellos que no cumplieron con las expectativas.

Una parte importante de los seguidores califica el rendimiento colectivo como “un fracaso rotundo en 2025”, recordando que el club quedó sin título en la Liga I, eliminado prematuramente de la Copa Libertadores y ahora fuera de la Liga II, mientras la posibilidad de clasificar a un torneo internacional en 2026 queda sujeta a lo que ocurra en la final de la Copa BetPlay.

A pesar del descalabro en la liga, Atlético Nacional aún conserva la opción de disputar un trofeo en el cierre de temporada. El equipo paisa se medirá ante Independiente Medellín en la final de Copa BetPlay, una serie en la que la obtención del título otorgaría un cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El descontento de los seguidores crece por la falta de resultados y decisiones polémicas en la directiva - crédito X

No obstante, buena parte de la hinchada ha manifestado que la eventual conquista de la copa no será suficiente para “salvar el año”, en vista del balance negativo en las principales competencias y la sensación generalizada de falta de liderazgo y calidad en el plantel.

De cara a esta final, surgen al menos algunos indicios de esperanza para el “rey de copas” colombiano. Según informó la periodista Pilar Velásquez en el programa Clásico Paisa de Win Sports, el delantero Andrés Sarmiento podría estar disponible para uno de los partidos de la serie definitoria, tras avanzar positivamente en su recuperación médica y readaptación a los entrenamientos grupales.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre su presencia, la noticia generó moderado optimismo entre los seguidores, que ven en Sarmiento una pieza clave para mejorar el ataque del equipo.

Los próximos días serán determinantes para el futuro de Atlético Nacional, tanto en la resolución de la Copa BetPlay, la final de la liga que le daría chances para llegar a la Copa Libertadores, como en la toma de decisiones institucionales tras una campaña que, a juicio de sus seguidores y de analistas, dejó mucho que desear.

La posible recuperación de Andrés Sarmiento genera esperanza en la afición de Atlético Nacional para la final de la Copa BetPlay - crédito Atlético Nacional

La afición exige cambios de fondo y espera que el club retome el rumbo competitivo en la próxima temporada, apostando por una gestión más coherente, fichajes de mayor impacto y un compromiso real con la grandeza de la institución.