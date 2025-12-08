Deportes

James Rodríguez dio nuevos detalles de su gol contra Uruguay en Brasil 2014, pero no lo considera el más bonito con la selección Colombia

El capitán de la Tricolor hizo un top 3 de los goles que considera mejores goles de su carrera, dejando por fuera el tanto en los octavos de final del Mundial e incluyendo el gol contra Japón en la fase de grupos

El gol de James Rodríguez
El gol de James Rodríguez ante Uruguay llegó al minuto 28 tras asistencia de Abel Aguilar - crédito FCF

El gol ganador del premio Puskas en 2014 fue entregado a James Rodríguez por su anotación en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2014 con la selección Colombia ante su similar de Uruguay.

El tanto del volante, en ese entonces al servicio de Mónaco AS, significó el 1-0 parcial, del compromiso que terminó 2-0 y significó que la Tricolor por primera vez en la historia clasificara a los cuartos de final de una copa del mundo. En medio de un evento en su tienda deportiva en la ciudad de Bogotá, el capitán de la Tricolor recordó momentos previos al disparo y lo que pensó en ese momento.

El jugador de la selección Colombia hizo el top 3 de sus anotaciones como profesional - crédito Instagram

“Miro rápido es que cuando viene así el balón, yo tengo como 0,5 milésimas de segundo, nada. Yo veo que viene el balón alto, suave, miro rápido y ahí es cuando ya llega. Cuando uno está así de espaldas al arco, si no miras antes, pues no sabes dónde vas a dar. Entonces, yo lo que hice fue cuando venía el balón, miré, y ahí fue cuando supe en dónde estaba el arco. Por suerte, entró“, fueron las palabras de James en el video publicado por “Tigre” Córdoba.

Sin embargo, la declaración que más sorprendió es que James no considera ese como el gol más bonito en su carrera con la selección Colombia. El 10 mencionó otro de los goles anotados en la Copa Mundial de la FIFA 2014, en esa ocasión contra Japón en la fase de grupos, cuando la Amarilla se impuso 4-1 en la tercera jornada en el estadio Arena Pantanal de Cuiba.

James Rodríguez fue el máximo
James Rodríguez fue el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con seis goles - crédito FCF

“No, hubo uno que le hice al Granada con el Real Madrid. Hubo uno que le hice al Málaga. El de Japón, el de Japón para mí, ese fue el más lindo. Eso fue en Cuiaba. Para mí, esos tres que te dije fueron top”.

La incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez vuelve a ser protagonista tras su salida del León de México, en un momento clave para su carrera de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. A menos de siete meses del torneo, el mediocampista colombiano evalúa opciones que le permitan asegurar continuidad y preparación para ser figura con la selección Colombia.

Entre las alternativas que han surgido, la posibilidad de unirse al Houston Dynamo de la MLS ha cobrado fuerza recientemente. Esta opción, que no había sido considerada con suficiente énfasis, fue mencionada por el periodista Ricardo Orrego. Además, la MLS se ha consolidado como un destino atractivo para figuras internacionales, con nombres como Heung-Min Son, Lionel Messi y Thomas Muller en sus filas.

Mientras tanto, en México, la opción de fichar por Pumas también ha avanzado, según versiones locales. El club capitalino aparece como un candidato sólido, considerando que James Rodríguez ya conoce la liga y el entorno

Este es el calendario de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia fue sorteada
La selección Colombia fue sorteada en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo K

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.
  • 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.
  • 27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p. m.

