Deportes Tolima clasificó a la final de la Liga BetPlay y los jugadores retaron a Leonel Álvarez con particular festejo: se llevaron los balones

Los jugadores no pasaron por alto las declaraciones del entrenador del Atlético Bucaramanga en la segunda jornada de los cuadrangulares, cuando subestimó la alta posesión de la pelota

Jugadores del Deportes Tolima en
Jugadores del Deportes Tolima en el camerino celebraron la clasificación a la final - crédito Deportes Tolima

Los jugadores del Tolima celebraron su clasificación a la final del Fútbol Profesional Colombiano posando con los balones del partido, en una respuesta directa a un comentario previo del técnico Leonel Álvarez.

Tras el empate 0-0 ante Atlético Bucaramanga en el Estadio Departamental Américo Montanini, el equipo dirigido por Lucas González aseguró su lugar en la final al alcanzar 11 puntos en el Grupo B, volviéndose inalcanzable para sus rivales.

La acción de los futbolistas de Tolima se remonta a la segunda jornada de los cuadrangulares, cuando Álvarez declaró: “Tolima tuvo más el balón, pero eso no me dice nada, si quieren que se lo lleven para la casa”. Tras el nuevo empate sin goles, los jugadores recogieron los balones y posaron con ellos, cumpliendo irónicamente la sugerencia del entrenador rival.

Deportes Tolima es el primer equipo clasificado a las finales del fútbol colombiano en el segundo semestre del 2025 - crédito Iván Lozano

El propio González restó importancia a la polémica: “No he mirado estadísticas, pero asumiría que ellos tuvieron más el balón que nosotros, pero nosotros estamos en la final”. Además, expresó su preferencia por la posesión: “Si yo pudiera elegir tendría el balón siempre, porque eso nos tiene más cerca de ganar”.

Por su parte, Álvarez reconoció el mérito del rival: “Felicitar a Tolima por el paso a la final. Estamos hablando de un equipo no ha perdido en estas finales. Hay tristeza, los muchachos están dolidos, pero entregaron todo hasta el final”.

A falta de una jornada, Bucaramanga suma 8 puntos, Santa Fe tiene 6 y Fortaleza cuenta con 3 en el Grupo B. En el Grupo A, Junior lidera con 8 unidades, seguido por América y Nacional con 5, y Medellín con 2.

Así fue el partido entre Bucaramanga vs. Deportes Tolima

El cuadro Pijao espera por
El cuadro Pijao espera por el finalista del grupo A - crédito Deportes Tolima

Deportes Tolima aseguró su lugar en la final de la Liga BetPlay II-2025 tras igualar 0-0 frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, durante la quinta jornada de los cuadrangulares.

Con este resultado, el equipo dirigido por Lucas González sumó 11 puntos, manteniendo una ventaja de 3 unidades sobre el Leopardo y garantizando el primer puesto del Grupo B gracias al criterio de ventaja deportiva en caso de empate. Así, Deportes Tolima disputará su décima final en torneos cortos, buscando conquistar su cuarta estrella.

En los minutos finales, Atlético Bucaramanga estuvo cerca de romper el empate con un remate de Luciano Pons que impactó en el poste y un cabezazo de Gleyfer Medina que salió desviado. Durante el primer tiempo, el portero Neto Volpi fue clave al detener un potente disparo de Fabián Sambueza, mientras que Jersson González generó las opciones más claras para el visitante, aunque sin concretar.

La última jornada del grupo, con los partidos Santa Fe vs. Bucaramanga y Tolima vs. Fortaleza, se disputará únicamente para cumplir el calendario y sumar puntos en la reclasificación.

Así va la reclasificación en la Liga BetPlay II-2025

Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga
Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga empataron sin goles en la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima
  1. Deportes Tolima: 93 puntos / 51 partidos jugados / +27 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026)
  2. Independiente Medellín: 89 puntos / 52 partidos jugados / +28 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026)
  3. Independiente Santa Fe: 86 puntos / 53 partidos jugados / +13 diferencia de gol (Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026)
  4. Atlético Nacional: 85 puntos / 50 partidos jugados / +30 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana 2026)
  5. América de Cali: 82 puntos / 50 partidos jugados / +21 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)
  6. Junior FC: 81 puntos / 50 partidos jugados / +16 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)
  7. Atlético Bucaramanga: 74 puntos / 45 partidos jugados / +17 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)
  8. Millonarios FC: 73 puntos / 46 partidos jugados / +11 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)

