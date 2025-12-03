Néiser Villarreal fue presentado en Cruzeiro, evitó hablar de su lío con Millonarios y reveló el consejo que recibió de un ídolo de Atlético Nacional

Neiser Villarreal firmó por cinco años con Cruzeiro, desde el 2026 - crédito Cruzeiro

“Vengo a trabajar, aprender mucho y ayudar al equipo”, declaró Néiser Villarreal, nuevo jugador de Cruzeiro, durante su rueda de prensa de presentación.

El delantero colombiano expresó su entusiasmo y compromiso tras incorporarse al club brasileño, resaltando que eligió Cruzeiro por el proyecto que le presentaron y la reputación de la institución: “Fue un proyecto que me gustó mucho y lo estoy analizando; elegí Cruzeiro”.

Villarreal describió su primer acercamiento con el club y la forma en que fue recibido: “La primera impresión que tuve fue con mis compañeros y con la directiva, como me recibieron. No pensé que me fueran a recibir así. Fue un recibimiento muy especial de parte del club y de los compañeros. Creo que voy a aprender mucho de ellos para ayudar en lo que yo pueda al equipo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Neiser Villarreal habló sobre su sueño de jugar contra Neymar Jr - crédito Cruzeiro

Entre los contactos previos a su llegada, Villarreal resaltó la conversación con Víctor Hugo Aristizabal: “Solo tuve la oportunidad de hablar un poco con Emilio Aristizabal, eh, Víctor Hugo Aristizabal, perdón. Me comentó un poco sobre el club, sobre su hinchada, que era muy buena”.

Sobre el apoyo del cuerpo técnico y sus compañeros, el atacante subrayó que sus logros individuales no serían posibles sin el trabajo de grupo: “Si los profesores de la selección, el cuerpo técnico, los médicos y mis compañeros no hubieran estado, no era posible hacer esos cinco goles. Gracias a ellos, a todo el staff, al técnico y a mis compañeros”.

Al referirse a su posición en la cancha, el colombiano se describió como un jugador ofensivo: “Soy un jugador que le gusta mucho jugar en la parte de ataque y me desenvuelvo muy bien adelante”.

Néiser Villarreal ya tuvo las primeras prácticas con Cruzeiro - crédito Cruzeiro

El futbolista expuso su interés en aprender de destacados referentes del fútbol brasileño. “Gabigol, acá Jorge, y creo que voy a aprender mucho de ellos. Antes de llegar a Cruzeiro los veía a ellos. He visto un poco de ellos”.

Sobre la posibilidad de competir con grandes figuras, Villarreal confesó su admiración por Neymar Jr.: “Siempre quise jugar al lado de él, pero ahora está en el Cruzeiro y quién sabe si me toca enfrentarlo ahí”.

Consultado sobre la decisión de dejar Millonarios, Villarreal afirmó: “Llegar ahora a los millonarios creo que ya es pasado. Ahora estoy enfocado acá en el Cruzeiro y hacer las cosas muy bien acá”.

Néiser Villarreal se fue como jugador libre de Millonarios, en medio de una caótica relación con Millonarios - crédito Cruzeiro

Cruzeiro fue elogiado por el delantero, quien destacó la grandeza del club y el valor de su hinchada: “Es un gran club, uno de los más grandes de Brasil, con una muy buena hinchada y muy buen proyecto. Ya llegó la propuesta y elegí Cruzeiro”.

Mirando al futuro, el colombiano habló de las expectativas para el próximo año: “Creo que hay un gran equipo, una gran familia para hacer una gran libertad, ahora en un gran torneo y algo mejor de cada uno en cada partido para conseguir algún objetivo”.

Así va la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Flamengo: 75 puntos / +50 diferencia de gol / 36 partidos jugados. Palmeiras: 70 puntos / +28 diferencia de gol / 36 partidos jugados. Cruzeiro: 69 puntos / +27 diferencia de gol / 36 partidos jugados. Mirasol: 66 puntos / -24 diferencia de gol / 37 partidos jugados. Fluminense: 61 puntos / +9 diferencia de gol / 37 partidos jugados. Botafogo: 59 puntos / +18 diferencia de gol / 36 partidos jugados. EC Bahia: 57 puntos / +4 diferencia de gol / 36 partidos jugados. São Paulo: 48 puntos / -6 diferencia de gol / 36 partidos jugados. Corinthians: 46 puntos / +2 diferencia de gol / 36 partidos jugados.