Deportes

Néiser Villarreal fue presentado en Cruzeiro, evitó hablar de su lío con Millonarios y reveló el consejo que recibió de un ídolo de Atlético Nacional

El delantero colombiano tiene contrato hasta 2031 con el cuadro azul de Brasil, que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y en donde se encuentra el también colombiano Luis Sinisterra

Guardar
Neiser Villarreal firmó por cinco
Neiser Villarreal firmó por cinco años con Cruzeiro, desde el 2026 - crédito Cruzeiro

“Vengo a trabajar, aprender mucho y ayudar al equipo”, declaró Néiser Villarreal, nuevo jugador de Cruzeiro, durante su rueda de prensa de presentación.

El delantero colombiano expresó su entusiasmo y compromiso tras incorporarse al club brasileño, resaltando que eligió Cruzeiro por el proyecto que le presentaron y la reputación de la institución: “Fue un proyecto que me gustó mucho y lo estoy analizando; elegí Cruzeiro”.

Villarreal describió su primer acercamiento con el club y la forma en que fue recibido: “La primera impresión que tuve fue con mis compañeros y con la directiva, como me recibieron. No pensé que me fueran a recibir así. Fue un recibimiento muy especial de parte del club y de los compañeros. Creo que voy a aprender mucho de ellos para ayudar en lo que yo pueda al equipo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Neiser Villarreal habló sobre su
Neiser Villarreal habló sobre su sueño de jugar contra Neymar Jr - crédito Cruzeiro

Entre los contactos previos a su llegada, Villarreal resaltó la conversación con Víctor Hugo Aristizabal: “Solo tuve la oportunidad de hablar un poco con Emilio Aristizabal, eh, Víctor Hugo Aristizabal, perdón. Me comentó un poco sobre el club, sobre su hinchada, que era muy buena”.

Sobre el apoyo del cuerpo técnico y sus compañeros, el atacante subrayó que sus logros individuales no serían posibles sin el trabajo de grupo: “Si los profesores de la selección, el cuerpo técnico, los médicos y mis compañeros no hubieran estado, no era posible hacer esos cinco goles. Gracias a ellos, a todo el staff, al técnico y a mis compañeros”.

Al referirse a su posición en la cancha, el colombiano se describió como un jugador ofensivo: “Soy un jugador que le gusta mucho jugar en la parte de ataque y me desenvuelvo muy bien adelante”.

Néiser Villarreal ya tuvo las
Néiser Villarreal ya tuvo las primeras prácticas con Cruzeiro - crédito Cruzeiro

El futbolista expuso su interés en aprender de destacados referentes del fútbol brasileño. “Gabigol, acá Jorge, y creo que voy a aprender mucho de ellos. Antes de llegar a Cruzeiro los veía a ellos. He visto un poco de ellos”.

Sobre la posibilidad de competir con grandes figuras, Villarreal confesó su admiración por Neymar Jr.: “Siempre quise jugar al lado de él, pero ahora está en el Cruzeiro y quién sabe si me toca enfrentarlo ahí”.

Consultado sobre la decisión de dejar Millonarios, Villarreal afirmó: “Llegar ahora a los millonarios creo que ya es pasado. Ahora estoy enfocado acá en el Cruzeiro y hacer las cosas muy bien acá”.

Néiser Villarreal se fue como
Néiser Villarreal se fue como jugador libre de Millonarios, en medio de una caótica relación con Millonarios - crédito Cruzeiro

Cruzeiro fue elogiado por el delantero, quien destacó la grandeza del club y el valor de su hinchada: “Es un gran club, uno de los más grandes de Brasil, con una muy buena hinchada y muy buen proyecto. Ya llegó la propuesta y elegí Cruzeiro”.

Mirando al futuro, el colombiano habló de las expectativas para el próximo año: “Creo que hay un gran equipo, una gran familia para hacer una gran libertad, ahora en un gran torneo y algo mejor de cada uno en cada partido para conseguir algún objetivo”.

Así va la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

  1. Flamengo: 75 puntos / +50 diferencia de gol / 36 partidos jugados.
  2. Palmeiras: 70 puntos / +28 diferencia de gol / 36 partidos jugados.
  3. Cruzeiro: 69 puntos / +27 diferencia de gol / 36 partidos jugados.
  4. Mirasol: 66 puntos / -24 diferencia de gol / 37 partidos jugados.
  5. Fluminense: 61 puntos / +9 diferencia de gol / 37 partidos jugados.
  6. Botafogo: 59 puntos / +18 diferencia de gol / 36 partidos jugados.
  7. EC Bahia: 57 puntos / +4 diferencia de gol / 36 partidos jugados.
  8. São Paulo: 48 puntos / -6 diferencia de gol / 36 partidos jugados.
  9. Corinthians: 46 puntos / +2 diferencia de gol / 36 partidos jugados.

Temas Relacionados

Néiser VillarrealCruzeiroFútbol BrasilBrasileiraoMillonarios FCVíctor Hugo AristizabalColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini, de Bucaramanga, es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares semifinales, que enfrenta a los dos equipos con chances en ese cuadrangular

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima:

Así fue la última participación de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: desde la redención de Falcao ante Polonia y la ausencia de James Rodríguez frente a Inglaterra

A vísperas del sorteo del Mundial de Norteamérica de 2026, el último equipo de la Tricolor que asisitió a una cita orbital estuvo al mando del argentino José Néstor Pékerman

Así fue la última participación

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” buscarán su paso a los ocho mejores del certamen local

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Leyenda del Liverpool se fue en contra de Luis Díaz, tras su paso por el cuadro inglés: “No fue excepcional”

El exdefensor Jamie Carragher habló sobre el paso del “Guajiro” en el seis veces campeón de Europa en Inglaterra

Leyenda del Liverpool se fue

Este sería el ‘grupo de la muerte’ en el que podría terminar la selección Colombia en el Mundial 2026, según el Ranking FIFA

La Tricolor conocerá sus tres primeros rivales en la Copa Mundial de la Fifa 2026 el viernes 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo en el Center J. F. Kennedy de Washington D. C. en Estados Unidos

Este sería el ‘grupo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio y Carolina Gómez

Yeferson Cossio y Carolina Gómez rechazan el uso de pólvora y revelan por qué el creador de contenido detesta la Navidad

Yina Calderón le respondió a Westcol el comentario que le envió a Asaf Torres: “Como nunca se va a poder acostar conmigo”

Anuel AA despertó rumores por supuesto diagnóstico de VIH: esto se sabe de la salud del cantante

Sebastián Vega reveló que su peor entrevista fue la que le hizo una persona que lo robó: esta es la historia

Sara Corrales reveló el género de su primer bebé con un emotivo evento: “Compartimos uno de los momentos más mágicos”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima:

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Así fue la última participación de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: desde la redención de Falcao ante Polonia y la ausencia de James Rodríguez frente a Inglaterra

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Leyenda del Liverpool se fue en contra de Luis Díaz, tras su paso por el cuadro inglés: “No fue excepcional”

Este sería el ‘grupo de la muerte’ en el que podría terminar la selección Colombia en el Mundial 2026, según el Ranking FIFA