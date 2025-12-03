Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima en la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El partido se jugará desde las 8:30 p. m. en el estadio Américo Montanini.
Para mantenerse con posibilidades, Bucaramanga debe vencer mañana a Tolima y luego derrotar a Santa Fe en El Campín, aguardando que Tolima pierda o empate frente a Fortaleza. Existe otra opción: ganar mañana y empatar ante Santa Fe en la última jornada, aunque esto solo funcionaría si Tolima cae ante Fortaleza, en cuyo caso los goles a favor serían determinantes.