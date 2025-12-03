Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini, de Bucaramanga, es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares semifinales, que enfrenta a los dos equipos con chances en ese cuadrangular

Bucaramanga y Deportes Tolima son
Bucaramanga y Deportes Tolima son los dos equipos con vida en el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay -crédito Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima en la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El partido se jugará desde las 8:30 p. m. en el estadio Américo Montanini.

12:42 hsHoy

Las posibilidades de Atlético Bucaramanga para ser finalista de la Liga

- crédito Jaime Moreno /
- crédito Jaime Moreno / Colprensa

Para mantenerse con posibilidades, Bucaramanga debe vencer mañana a Tolima y luego derrotar a Santa Fe en El Campín, aguardando que Tolima pierda o empate frente a Fortaleza. Existe otra opción: ganar mañana y empatar ante Santa Fe en la última jornada, aunque esto solo funcionaría si Tolima cae ante Fortaleza, en cuyo caso los goles a favor serían determinantes.

11:44 hsHoy
  • Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - Fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II-2025
  • Lugar: estadio Américo Montanini - Bucaramanga, Colombia
  • Fecha y hora: miércoles 3 de diciembre - 8:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play
  • Posible alineación Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; José García, Jefferson Mena, Carlos Henao, Carlos De Las Salas; Leonardo Flores, Aldair Zárate, Fabián Sambueza, Juan Mosquera; Kevin Londoño y Luciano Pons.
  • D.T. Atlético Bucaramanga: Leonel Álvarez.
  • Posible alineación Deportes Tolima: Neto Volpi; Samuel Velásquez, Anderson Angulo, Marlon Torres, Yhormar Hurtado; Sebastián Guzman, Juan Nieto, Mauricio González; Kevin Pérez, Jersson González y Kevin Parra.
  • D.T Deportes Tolima: Lucas González.

