Álex Escobar se despachó contra el arbitraje luego del empate entre América y Medellín: “El tema es delicado”

El entrenador encargado de los Diablos Rojos, que asiste a David González, hizo sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al empate 1-1 en la fecha 5 de los cuadrangulares

Alex Escobar logró su segundo triunfo dirigiendo al América, el primero como interino y ahora siendo colaborador de David González - crédito Colprensa

La jornada en el estadio Atanasio Girardot dejó al América de Cali con esperanzas renovadas en el Grupo A de la Liga Betplay.

El empate 1 a1 frente a Independiente Medellín mantiene viva la posibilidad de alcanzar la final del torneo y obliga al equipo a buscar un resultado decisivo ante Junior en Barranquilla.

“Tenemos que ir a Barranquilla a jugarnos la vida, como lo hicimos en estos partidos. Ojalá este punto nos sirva para lograr el objetivo”, afirmó Álex Escobar en conferencia de prensa, subrayando la importancia del próximo compromiso.

Escobar, encargado de la dirección técnica, destacó la actitud del conjunto escarlata, especialmente en la segunda mitad, cuando América mostró mayor convicción en busca de la victoria.

“Se hicieron las correcciones, el equipo entró con más convicción, más concentrado. Salió mejor el segundo tiempo que el primero; tuvimos deseo de ganar el partido, y tuvimos unas claras para ganar el juego. Lo más importante fue la actitud del equipo, con el deseo de competir”, explicó.

El resultado deja sin chances al 'Poderoso de la montaña' - crédito América de Cali/X

El análisis del partido incluyó referencias críticas al desempeño arbitral. Sobre acciones puntuales en el cierre del encuentro, Escobar expuso sus reservas.

“Aquí el tema es delicado opinar, pero creo que indistintamente, las últimas faltas para nosotros sí son. Son decisiones que respetamos, pero fueron jugadas complicadas, de pronto tal vez nos podía ayudar la última falta”.

Mencionó, en particular, acciones sobre Cristian Barrios que, a su juicio, podrían haber cambiado el rumbo del encuentro si se hubieran sancionado.

Agregó detalles acerca de la incidencia de una mano discutida previa al gol rival, dejando claro que opta por el respeto a las decisiones arbitrales pero no esconde su inconformidad con varias.

En cuanto al desarrollo futbolístico, el entrenador hizo énfasis en el trabajo colectivo y el desempeño de los jóvenes talentos del club.

Alex Escobar, técnico interino del América de Cali en el partido por Copa Colombia frente al Bucaramanga - crédito América de Cali

Subrayó que hasta seis canteranos enfrentaron a equipos de jerarquía. “Estamos jugando con seis canteranos contra equipos de mucha jerarquía; una mención especial para ellos, que están aprovechando la oportunidad”, valoró.

El grupo, consideró Escobar, sigue unido y motivado: “El equipo ha trabajado de la mejor manera, con gran actitud. El grupo está muy unido, quiere salir adelante, tenemos esa hambre de estar en la final”.

Un asunto que genera inquietud en el cuerpo técnico es la condición física del capitán Adrián Ramos, quien terminó resentido.

“Qué me preocupa: esos temas. Salió resentido Adrián Ramos, sería otra baja lamentable, pero a la vez estamos tranquilos porque los que entran a jugar para cumplir la función del cuerpo técnico están haciendo las cosas de la mejor manera”.

  1. Junior FC: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  2. América de Cali: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  3. Atlético Nacional: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  4. Independiente Medellín: 2 puntos / -2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.

Así se jugará la fecha 5 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

La Dimayor anunció los horarios de la quinta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, que se disputará a mediados de esta semana y podría definir a los finalistas del torneo.

Miércoles 3 de diciembre - grupo B

Fortaleza vs. Independiente Santa Fe.

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Bucaramanga vs. Deportes Tolima.

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Américo Montanini (Bucaramanga).

Jueves 4 de diciembre - grupo A

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

Junior vs. América de Cali en el Metropolitano.

Hora: 8:35 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla).

