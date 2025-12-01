Deportes

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: La Tricolor pierde tras el primer tiempo en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

La Amarilla, en la primera edición de la copa del mundo que se organiza en Filipinas, tiene la oportunidad de clasificar a la semifinal tras ser segunda del grupo B

Guardar
La selección Colombia sumó tres
La selección Colombia sumó tres puntos en su primer partido en la Copa Mundial Femenina de Futsal - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Argentina en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA. Las ganadoras clasificarán a la semifinal del torneo que se juega en Manila, Filipinas.

11:24 hsHoy

-15:01 minutos: El partido se detiene por un fuerte pelotazo en la cara que recibió Melissa Jaimes. La 10 de la selección Colombia se reincorpora para el resto del partido.

Argentina 3-1 Colombia.

11:17 hsHoy

-17:50 minutos: La primera jugada de riesgo del segundo tiempo es para Argentina. Remate que llega tras una serie de toques y bien Alisson Ovalle mandando el balón al tiro de esquina.

Argentina 3-1 Colombia.

11:11 hsHoy

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Ya se juegan los últimos 20 minutos de la llave de cuartos de final entre Colombia vs. Argentina.

Argentina 3-1 Colombia

10:56 hsHoy
La Selección Colombia busca el
La Selección Colombia busca el pase a semifinales de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA - crédito FIFA

TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Colombia se va al descanso con el marcador en contra tras un intenso arranque de Argentina que le permitió abrir el marcador. Rossi en dos ocasiones y Núñez fueron las anotadoras de la albiceleste en los primeros 20 minutos, por la Tricolor, el gol del descuento lo anotó Laura Bustos.

10:38 hsHoy

-07:20 minutos: Se anima Colombia. En los minutos finales del primer tiempo, la Amarilla sube la intensidad de su juego, presiona alto la salida de Argentina y completa jugadas que han terminado en línea de meta poco centímetros del arco rival.

Argentina 3-1 Colombia.

10:35 hsHoy

-08:25 minutos: ¡GOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA! Laura Bustos descuenta para la Tricolor tras aparecer en el segundo palo y converti el gol el pase de Alejandra Apraez.

Argentina 3-1 Colombia.

10:30 hsHoy

-09:25 minutos: Angely Camargo de Colombia intentó bloquear a la jugadora de Argentina, pero se llevó la peor parte de un fuerte golpe que obligó a detener el partido.

Argentina 3-0 Colombia.

10:23 hsHoy

-11:50 minutos: ¡Gol de Argentina! La albiceleste repite la fórmula con la que abrió el marcador. Saque de meta, Rossi recepciona y remate ajustado al palo, con la mala suerte de que el balón pica antes y se le cola a la portera colombiana.

Argentina 3-0 Colombia.

10:22 hsHoy

-12:10 minutos: Nuevamente, Merlin Salcedo es la que más insiste en el ataque colombiano. Remate desde el centro el campo, que la portera ataja.

Argentina 2-0 Colombia.

10:17 hsHoy

-15:00 minutos: ¡Gol de Argentina! Carina Núñez se juntó con Silvina Nava para aumentar la ventaja de la albiceleste

Argentina 2-0 Colombia.

Temas Relacionados

EN VIVOSelección ColombiaSelección de ArgentinaColombia vs. ArgentinaMundial Femenino de FutsalCuartos de finalCopa Mundial Femenina de Futsal de la FIFAColombia-Deportes

Últimas noticias

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

El técnico uruguayo, que el 25 de septiembre dejó su cargo en el vigente monarca del fútbol colombiano, conquistó un nuevo trofeo para su palmarés; apenas un día después de que se confirmara la eliminación del equipo bogotano en la Liga BetPlay 2025-II, a manos del Deportes Tolima

Jorge Bava volvió a salir

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

El atacante samario se reportó en la conquista del Sporting de Lisboa, que alcanzó al Porto en el primer lugar del tablero de posiciones, y con ello sigue poniendo a pensar al seleccionador nacional Néstor Lorenzo, que ya debe tenerlo en consideración para la Copa del Mundo de 2026

Luis Suárez continúa en racha

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

La selección Colombia suma dos victorias y una derrota en la Copa del Mundo, mientras que la albiceleste clasificó como líder del grupo A con puntaje perfecto

Colombia vs. Argentina: hora y

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial

El delantero que juega en el Krasnodar de la Liga de Rusia se perfila como uno de los nombres fijos en la lista de Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jhon Córdoba se consolida como

Entrenador, director deportivo y hasta el CM de Bayern Múnich elogian a Luis Díaz tras gol ante el St. Pauli

El colombiano marcó el gol con el que los Bávaros remontaron el partido y dio una asistencia desde el piso en la reciente victoria en la Bundesliga

Entrenador, director deportivo y hasta

ÚLTIMAS NOTICIAS

La tajante decisión de Darío

La tajante decisión de Darío Cvitanich tras los rumores de ruptura de Ivana Figueiras y la pelea con Chechu Bonelli

Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló dentro de una vivienda y provocó daños materiales

Cuánto tiempo tiene una computadora de vida útil y en qué momento cambiarla de acuerdo a expertos

Habló una de las víctimas del pastor abusador de Hurlingham: “Me intimidaba diciendo que le daba la espalda al Señor”

Cuál es el lejano destino que recibe mayoría de las crecientes exportaciones de yerba mate de la Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay incautó 400 kilos de

Uruguay incautó 400 kilos de droga: “A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir en las ciudades”

Dólar en Uruguay en su menor valor en un año y medio: industriales advierten por baja rentabilidad y ajustes

Más de 21 millones de personas viven con VIH en África subsahariana en plena crisis de financiación

El niño que nunca existió debuta en Europa Europa con una historia que explora los límites del dolor y la obsesión parental

El vaquero que inspiró a John Wayne y salvó al Longhorn: la leyenda de Milby Butler

DEPORTES

Lo que no se vio

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors: del llamado de Riquelme para felicitar a un jugador al termómetro de los hinchas

“Es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”: la declaración de un tenista que sorprendió al mundo del deporte

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

El DT y los jugadores de Argentinos criticaron a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar