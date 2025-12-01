Colombia vs. Argentina - EN VIVO: La Tricolor pierde tras el primer tiempo en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Argentina en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA. Las ganadoras clasificarán a la semifinal del torneo que se juega en Manila, Filipinas.

-12:10 minutos: Nuevamente, Merlin Salcedo es la que más insiste en el ataque colombiano. Remate desde el centro el campo, que la portera ataja.

-11:50 minutos: ¡Gol de Argentina! La albiceleste repite la fórmula con la que abrió el marcador. Saque de meta, Rossi recepciona y remate ajustado al palo, con la mala suerte de que el balón pica antes y se le cola a la portera colombiana.

-09:25 minutos: Angely Camargo de Colombia intentó bloquear a la jugadora de Argentina, pero se llevó la peor parte de un fuerte golpe que obligó a detener el partido.

-08:25 minutos: ¡GOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA! Laura Bustos descuenta para la Tricolor tras aparecer en el segundo palo y converti el gol el pase de Alejandra Apraez.

-07:20 minutos: Se anima Colombia. En los minutos finales del primer tiempo, la Amarilla sube la intensidad de su juego, presiona alto la salida de Argentina y completa jugadas que han terminado en línea de meta poco centímetros del arco rival.

Colombia se va al descanso con el marcador en contra tras un intenso arranque de Argentina que le permitió abrir el marcador. Rossi en dos ocasiones y Núñez fueron las anotadoras de la albiceleste en los primeros 20 minutos, por la Tricolor, el gol del descuento lo anotó Laura Bustos.

-17:50 minutos: La primera jugada de riesgo del segundo tiempo es para Argentina. Remate que llega tras una serie de toques y bien Alisson Ovalle mandando el balón al tiro de esquina.

-15:01 minutos: El partido se detiene por un fuerte pelotazo en la cara que recibió Melissa Jaimes. La 10 de la selección Colombia se reincorpora para el resto del partido.

